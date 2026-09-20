arbitri

Furia Toro per il "rigore negato" a Oristanio, ma c’era? È l’esempio perfetto della ‘linea Orsato’

Abate e i granata hanno protestato, ma anche sui quotidiani i voti per Guida e Var sono discordanti: prevale la decisione di campo, da quest’anno si arbitra così

20 Set 2026 - 12:17
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© X

© X

Il caso arbitrale del sabato della Serie A arriva dal Dall’Ara e può essere un caso esemplificativo di quello che con ogni probabilità vedremo per tutto il resto del campionato: la nuova ‘linea Orsato’. Sul risultato di 1-1, nel finale, i granata protestano molto per un contatto nell’area bolognese tra Heggem e Oristanio, che frena, sterza e viene colpito (come dimostra anche il replay) sul piede d’appoggio, ma cade solo qualche metro e qualche secondo dopo. Un contatto che Guida in campo non ha giudicato da rigore, ma a scatenare le polemiche è stato soprattutto il mancato intervento del Var.

“Va bene fischiare meno, ma il regolamento va rispettato. Va bene la tolleranza ma il contatto è da rigore”, scrive la Gazzetta dello Sport, che boccia l’arbitro con un 4. Voto basso al direttore di gara anche su Tuttosport (5), ma il Corriere dello Sport va in direzione opposta e promuove il fischietto con un 6,5: “Su Oristanio non c’è rigore”, scrive il quotidiano, che sottolinea anche il numero dei falli fischiati (15) nettamente inferiore alla media dello scorso anno (24,3).

Ma quindi il rigore c’era o no? Il punto focale sta nell’intensità del contatto tra i due giocatori, che evidentemente l’arbitro in campo non ha giudicato punibile (Oristanio resta dapprima in piedi, poi si lascia andare: segno che il contatto probabilmente era davvero minimo) e il Var non lo ha richiamato alla review perché da quest’anno, come voluto da Orsato, a prevalere è e sarà la decisione di campo.

Il nuovo designatore ha scelto di limitare il più possibile l'intervento tecnologico da Lissone e i risultati, sul piano del gioco, sono finora più che soddisfacenti. La media del tempo effettivo delle prime tre giornate è passata a 58 minuti (4 in più della scorsa stagione), c'è stata solo un'espulsione (a partita finita e per proteste), pochissimi calci di rigore e nessuno 0-0. L'arbitro è tornato al centro di tutto e deve esserci davvero qualcosa di clamoroso per fa intervenire il Var.

Una rivoluzione che prima di ieri anche il presidente del Torino Cairo sembrava apprezzare: "Ha (Orsato, ndr) avuto un'idea diversa rispetto a come è stato applicato il Var fino ad oggi e in questo momento mi sembra che stia dando dei frutti positivi. Direi che per queste prime giornate io approvo quello che sta facendo: mi sembra bene".

videovideo
torino
rigore
gaetano oristanio
orsato
var

Ultimi video

01:04
Le probabili formazioni di Roma-Inter: una grande novità nei giallorossi

Le probabili formazioni di Roma-Inter: una grande novità nei giallorossi

00:37
DICH RIVERA SU MAZZOLA SITO 19/9 DICH

Rivera: "Mazzola un amico. È un addio con grande rammarico"

01:07
DICH WESLEY POST ROMA - INTER 19/9 DICH

Wesley: "Avremmo meritato di vincere ma contro una squadra così devi giocare al 200%"

01:41
DICH BISSECK POST ROMA-INTER 19/9 DICH

Bisseck: "Nei primi tempi dobbiamo migliorare"

01:10
DICH MAROTTA SU MAZZOLA DALL'OLIMPICO un pezzo della leggenda inter - embargo ore 20 DICH

Marotta ricorda Mazzola: "Un pezzo della leggenda Inter. Sia d'esempio"

01:32
DICH MOURINHO SU DERBY MILANO 19/9 DICH

Mou alla vigilia di Atletico-Real: "Il derby più speciale resta quello di Milano..."

01:25
DICH MOURINHO SU BLOCCO BASSO 19/9 DICH

Mou rievoca la sua Inter: "Anche tre giorni in blocco basso e non ci avrebbero mai segnato"

01:39
DICH SARRI PRE JUVENTUS 19/9 DICH

Sarri: "Non è una partita tra Spalletti e me"

01:21
DICH ALLEGRI SU MOMENTO NAPOLI 19/9 DICH

Allegri: "A Firenze è una delle 4-5 partite più importanti della stagione"

00:17
DICH ALLEGRI SU MAZZOLA 9/9 DICH

Allegri: "Condoglianze alla famiglia Mazzola, il calcio perde un uomo e un grandissimo giocatore.

03:26
DICH AMORIM SU GIORNALISTI E FORMAZIONI PER SITO 19/9 DICH

Amorim show in conferenza stampa: sfida i giornalisti a fare la formazione..

00:35
DICH AMORIM SU FORMAZIONE vs Benfica PER SITO 19/9 DICH

Amorim difende il suo Milan: "Sceglierei la stessa formazione fatta contro il Benfica"

00:26
DICH AMORIM SU SCONFITTA CON IL BENFICA PER SITO 19/9 DICH

Amorim e il Benfica: "Le sconfitte fanno male, ma vogliamo reagire subito

00:29
DICH AMORIM SU MAZZOLA PER SITO 19/9 DICH

Addio a Mazzola: l'omaggio di Amorim in conferenza stampa

01:54
Non solo Roma-Inter

Non solo Roma-Inter

01:04
Le probabili formazioni di Roma-Inter: una grande novità nei giallorossi

Le probabili formazioni di Roma-Inter: una grande novità nei giallorossi

Calcio ora per ora
Vedi tutti
13:48
Napoli, Politano svela: "Il gol di Gilmour è merito di Landucci"
13:00
PSG, Al Khelaifi nei guai: indagato in Francia
12:58
Juventus, i convocati per l'Atalanta: la decisione su Cambiaso
12:39
Igor Tudor spettatore d'eccezione in una partita di Serie C: il motivo
12:28
Torino, Mandragora: "Vogliamo e pretendiamo di più da noi"