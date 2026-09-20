Furia Toro per il "rigore negato" a Oristanio, ma c’era? È l’esempio perfetto della ‘linea Orsato’

Ma quindi il rigore c’era o no? Il punto focale sta nell’intensità del contatto tra i due giocatori, che evidentemente l’arbitro in campo non ha giudicato punibile (Oristanio resta dapprima in piedi, poi si lascia andare: segno che il contatto probabilmente era davvero minimo) e il Var non lo ha richiamato alla review perché da quest’anno, come voluto da Orsato, a prevalere è e sarà la decisione di campo.