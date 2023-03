Serie A, Lecce-Torino 0-2: Juric si avvicina al sesto posto

LECCE-TORINO 0-2

Decidono i gol di Singo e Sanabria nel primo tempo: terza sconfitta di fila senza segnare per Baroni

© Getty Images 1 di 20 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Il Torino supera 2-0 il Lecce nel lunch match della 26esima giornata di Serie A e sale quota 37 punti i classifica, scavalcando il Bologna e avvicinandosi al sesto posto occupato dall'Atalanta (ora a +5). I granata la decidono già nel primo tempo grazie a un uno-due micidiale targato Singo-Sanabria, in gol al 20' e 23'. I padroni di casa reagiscono nella ripresa sul piano dell'atteggiamento, ma non riescono a creare i presupposti per raddrizzare la partita e incappano nel terzo ko consecutivo, ancora una volta senza riuscire a segnare. Se Juric intravede l'Europa, Baroni rischia di dover cominciare a guardarsi alle spalle.

LA PARTITA

Il Toro parte col piede giusto e dopo 5' ha subito una grande occasione con Singo, ma il colpo di testa dell'ivoriano su assist di Radonjic finisce alto di poco. Il Lecce prova a tenere il baricentro molto alto e a sfruttare le proprie qualità nel palleggio, sembra poter mettere in difficoltà gli avversari, ma al 20' viene punito sugli sviluppi di un calcio piazzato: perfetto il cross di Miranchuk, altrettanto l'inserimento di Singo, che incrocia e batte Falcone. I giallorossi provano a reagire immediatamente, ma sul primo ribaltamento arriva il raddoppio granata: straordinaria accelerazione di Radonjic, che brucia Baschirotto e pesca Sanabria nell'area piccola, il paraguaiano anticipa Gallo e trova lo 0-2. Dopo il gol sul campo comincia a crescere la tensione e attorno alla mezzora Sacchi è chiamato a placare una rissa scatenatasi dopo un fallo di Ilic su Strefezza: finiscono ammoniti il serbo, l'italiano e Milinkovic-Savic, intervenuto dalla porta a difesa del compagno. Un rosso ciascuno per membri dello staff di Juric e Baroni. Si va all'intervallo senza ulteriori emozioni, ma con le due squadre con i nervi a fior di pelle.

Baroni cambia due terzi del tridente a inizio ripresa, sostituendo gli impalpabili Ceesay e Di Francesco con Colombo e Oudin. La squadra cresce in termini di ritmi e pericolosità, ma non riesce mai a imbastire soluzioni offensive in grado di impensierire davvero Milinkovic-Savic. Nel finale è anzi il Toro ad avere un paio di buone chance in contropiede per arrotondare il risultato, che però non cambia più fino al triplice fischio.

LE PAGELLE

Sanabria 6,5 - Partita di grande generosità, impreziosita dal gol del raddoppio che taglia le gambe al Lecce. Sale a quota 7, migliorando il proprio record stagionale di marcature in Serie A.

Radonjic 7 - Dopo le tante critiche, un pomeriggio da protagonista: le sue accelerate mandano più volte in tilt la difesa leccese, splendida in particolare quella che porta al gol di Sanabria.

Gravillon 7 - Debutta da titolare e lo fa con una prestazione da incorniciare. Ordinato in campo, preciso e impeccabile nelle chiusure. Se Vanja dorme sonni tranquilli è anche grazie a lui.

Strefezza 6 - Nel primo tempo è il solo a tentare di inventarsi qualcosa per scardinare la difesa avversaria e anche nella ripresa è uno degli ultimi a tirare i remi in barca.

Di Francesco 5 - Confuso, spaesato e impreciso. Gioca solo 45', davvero da dimenticare.

Gonzalez 5 - Lui e Blin faticano a leggere i movimenti tra le linee di Radonjic e Miranchuk. Spesso in affanno, distratto anche sul gol di Singo che apre le marcature.

IL TABELLINO

Lecce-Torino 0-2

Lecce (4-3-3): Falcone 6; Gendrey 6, Baschirotto 5, Umtiti 6, Gallo 6; Gonzalez 5 (32' st Banda 5,5), Hjulmand 6 (8' st Maleh 5,5), Blin 5; Strefezza 6 (42' st Voelkerling Persson sv), Ceesay 5 (1' st Colombo 5,5), Di Francesco 5 (1' st Oudin 5,5).

Allenatore: Baroni 5

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic 6; Gravillon 7 (36' st Djidji sv), Schuurs 7, Buongiorno 6,5; Singo 7 (15' st Aina 6), Linetty 6 (15' st Ricci 6), Ilic 5,5, Rodriguez 6 (33' st Vojvoda 6); Radonjic 7, Miranchuk 6,5 (36' st Adopo 6); Sanabria 6,5.

Allenatore: Juric 6,5

Arbitro: Sacchi

Marcatori: 20' Singo (T), 23' Sanabria (T)

Ammoniti: Gonzalez (L), Buongiorno (T), Milinkovic-Savic (T), Ilic (T), Strefezza (L), Hjulmand (L)

Espulsi:

LE STATISTICHE

• Il Torino ha vinto due partite di fila in campionato per la prima volta da ottobre (contro Udinese e Milan) e ha vinto due gare di fila nella competizione senza subire gol per la prima volta da settembre 2021.

• Il Lecce ha perso tre partite di fila nello stesso torneo di Serie A per la prima volta da luglio 2020 e tre partite di fila senza andare a bersaglio nella stessa edizione della competizione per la prima volta da ottobre 2011.

• Il Lecce ha registrato due partite interne consecutive senza trovare il gol nello stesso massimo campionato per la prima volta da marzo 2009 (in quel caso tre contro Inter, Lazio e Reggina).

• Il Torino ha vinto la sua prima trasferta nel girone di ritorno in questa Serie A; l’ultima vittoria esterna nella massima competizione risaliva al 21 gennaio 2023 (0-1 v Fiorentina con gol di Aleksey Miranchuk).

• Solo il Monza contro la Juventus (3 tiri) ha vinto un match di questo campionato effettuando meno conclusioni del Torino oggi con il Lecce (4).

• Il Torino ha collezionato quattro clean sheets nelle ultime otto giornate di campionato, uno in piú dei tre messi insieme nelle prime 18 gare di questa Serie A.

• Antonio Sanabria ha stabilito il suo nuovo record di reti in un singolo torneo di Serie A (7): l’attaccante del Torino ha segnato 6 gol in trasferta e solo Osimhen e Immobile hanno fatto meglio di lui fuori casa in questo campionato.

• Solo Osimhen (10 gol) e Lautaro (7) hanno messo a referto piú gol di Sanabria in Serie A (5) da inizio 2023.

• Antonio Sanabria ha partecipato attivamente ad almeno un gol (tre reti e un assist) per quattro presenze di Serie A consecutive per la seconda volta in carriera: nella prima occasione (marzo 2021) arrivò a cinque (cinque reti e un assist).

• Settimo gol in Serie A per Stephane Singo: tra i difensori nati dal 2000 in poi, solo Udogie (8) vanta almeno sette centri nel massimo campionato oltre all'esterno del Torino.

• Solo Posch e Danilo (tre ciascuno) hanno segnato più gol di Singo (due) tra i difensori da inizio 2023 in Serie A.

• Aleksey Miranchuk è uno dei cinque centrocampisti di questa Serie A con almeno quattro gol segnati e quattro assist forniti, insieme a Zaccagni, Milinkovic-Savic, Barella e Di Maria.

• Era dal 4 novembre 2020 contro il Genoa che il Torino non segnava almeno due gol nella prima mezz’ora di gioco in un match in trasferta di Serie A.

• Nemanja Radonjic ha fornito il suo secondo assist in questo campionato: in una singola stagione nei maggiori cinque tornei europei ha fatto meglio solo nel 2020/21 (tre tra Marsiglia e Hertha).

• Andreaw Gravillon ha giocato oggi la sua prima gara da titolare in Serie A con il Torino, la seconda da titolare in assoluto nella competizione dopo quella del 24 settembre 2017 (Crotone-Benevento 2-0).

• Samuele Ricci ha collezionato oggi la sua 50esima presenza in Serie A, 29 delle quali con il Torino.