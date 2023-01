Serie A, Lecce-Salernitana 1-2: Dia-show, Nicola torna alla vittoria

LECCE-SALERNITANA 1-2

Secondo scontro-salvezza e seconda sconfitta per la formazione di Marco Baroni: l'eroe è il senegalese, autore del vantaggio e dell'assist del raddoppio. Inutile il 2-1 di Strefezza

© Getty Images 1 di 18 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Succede tutto nel primo tempo durante Lecce-Salernitana, scontro-salvezza che vede i salentini sconfitti 2-1 al Via del Mare: Dia apre le danze dopo cinque minuti e poi ispira (involontariamente) il raddoppio di Vilhena al 19'. I giallorossi accorciano con Strefezza (23') e spingono nella ripresa con Di Francesco, ma vanno ancora ko. Lecce fermo a quota 20, lo scavalca la Salernitana con 21 punti. Nicola torna al successo dopo quasi tre mesi.

LA PARTITA

Sorride Davide Nicola, che torna al successo dopo quasi tre mesi con la sua Salernitana: l'ultima gioia era datata 30 ottobre, in trasferta contro la Lazio, e al Via del Mare arriva una vittoria per 2-1 sul Lecce. Primo tempo decisamente piacevole al Via del Mare, con la sfida che si sblocca praticamente subito: Pezzella sbaglia il rinvio di testa e aziona Dia, che si coordina e fulmina Falcone dal limite. Vantaggio della Salernitana, che va subito vicina al raddoppio con Sambia, ma stavolta l'ex Samp devia con un prodigioso colpo di reni. Dominano i campani, che si salvano sul tentativo di Umtiti e raddoppiano al 19': Dia sbaglia l'assist per Piątek, ma la sfera arriva a Vilhena che batte Falcone e trova la terza rete stagionale. Sembra tutto finito per il Lecce, che tre minuti dopo rientra in gara: sul cross di Pezzella, il controllo di Strefezza è impreciso, ma l'italobrasiliano sa correggerlo e beffare Ochoa. I giallorossi si caricano, sulla spinta del Via del Mare, e vanno vicini al pari in due occasioni. Prima è Sambia a salvare tutto sulla linea, evitando il gol di Colombo, poi tocca ad Ochoa effettuare un grande intervento su Blin. Si va così al riposo sul 2-1 per gli ospiti, e anche l'avvio di ripresa è spumeggiante: Dia colpisce il palo, Di Francesco impensierisce Ochoa. Si infortunano Maleh e Coulibaly, ma i ritmi non cambiano e fioccano le occasioni: a metà ripresa Sambia impegna Falcone su punizione, mentre Ochoa si supera sull'indemoniato Di Francesco. L'esterno offensivo sfiora ancora il gol all'80', colpendo a lato di pochissimo, e anche Ceesay manca il bersaglio di testa. Finisce 2-1 per la Salernitana, che sconfigge il Lecce: per i salentini, fermi a 20 punti e scavalcati dai campani (21), arriva il secondo ko in altrettanti scontri diretti.

LE PAGELLE

Di Francesco 6.5 - Viene da chiedersi perchè non sia stato schierato dall'inizio. Subentra e partecipa ad ogni azione offensiva del Lecce, rendendosi pericoloso dalla distanza e creando costantemente superiorità.

Oudin 5 - Il francese è la mossa a sorpresa di Baroni, ma sbaglia tutto lo sbagliabile e non fornisce copertura a Pezzella, lasciando scoperta la sua corsia. Viene (giustamente) sostituito nell'intervallo.

Dia 7 - Per la terza volta in questo campionato, fornisce un gol e un assist. Bellissimo il suo controllo e tiro per l'1-0 campano, fortuito il passaggio vincente per Vilhena nell'azione del raddoppio: voleva servire Piątek, sbaglia la mira e lo aiutano la fortuna e il velo di Candreva. Il migliore del match, sale a 8 gol e 4 assist stagionali.

Coulibaly 6.5 - Moto perpetuo per la mezzala granata. Corre in maniera instancabile ed è più forte anche dell'infortunio: si accascia a terra una prima volta, ma riesce comunque a salvare il risultato prima di lasciare il campo. Eroico.

IL TABELLINO

LECCE (4-3-3) - Falcone 6.5; Gendrey 5.5, Baschirotto 5.5, Umtiti 5.5, Pezzella 6; Blin 5.5 (33' st Askildsen sv), Hjulmand 6.5, Maleh 6 (10' st González 6); Strefezza 6.5 (33' st Banda sv), Colombo 6 (25' st Ceesay 5.5), Oudin 5 (1' st Di Francesco 6.5). All. Baroni. A disposizione: Bleve, Brancolini, Tuia, Helgason, Gallo, Persson, Lemmens, Cassandro.

SALERNITANA (4-3-3) - Ochoa 6.5; Sambia 6.5 (37' st Lovato sv), Troost-Ekong 6, Bronn 5.5, Bradaric 5.5; Vilhena 6.5 (40' st Kastanos sv), Bohinen 6 (1' st Nicolussi Caviglia 6), Coulibaly 6.5 (17' st Črnigoj 6); Candreva 6, Piątek 6, Dia 7. All. Nicola. A disposizione: Fiorillo, Sepe, Daniliuc, Bonazzoli, Botheim, Valencia, Radovanovic, Pirola.

Arbitro: Massa.

Marcatori: 5' Dia (S), 19' Vilhena (S), 23' Strefezza (L).

Ammoniti: Coulibaly (S), Bradaric (S), Maleh (L), Baschirotto (L), Sambia (S), Nicolussi Caviglia (S).

LE STATISTICHE

Boulaye Dia ha sia segnato che fornito assist in tre partite di questo campionato, nessun giocatore ci è riuscito più volte nella Serie A 2022/23.

Tra i giocatori senza assist all'attivo in questa Serie A solo Marko Arnautovic (otto) e Beto (sette) hanno segnato più di Gabriel Strefezza (sei).

Nei top 5 campionati europei soltanto Bournemouth (23), Elche e Strasburgo (22) hanno concesso più reti nel primo tempo della Salernitana (21).

Il Lecce ha subito almeno due gol in ciascuna delle ultime tre partite di Serie A, striscia più lunga nella competizione per i salentini dal luglio 2020 (serie di sei nella circostanza).

La Salernitana ha effettuato quattro tiri nello specchio nella prima frazione; l'unico altro primo tempo di questo campionato in cui aveva calciato quattro volte in porta era stato contro la Sampdoria lo scorso agosto.

Contro la Salernitana il Lecce ha registrato il 60,4% di possesso palla, dato più alto per i salentini in questo campionato di Serie A.

Primo assist in questo campionato di Serie A per Giuseppe Pezzella: l'esterno del Lecce non registrava un passaggio vincente nella competizione dal dicembre 2021, quando vestiva la maglia dell'Atalanta.

Tre parate per Guillermo Ochoa contro il Lecce: dal suo arrivo alla Salernitana nel gennaio 2023 il messicano è il portiere che ne ha effettuate di più nei top 5 campionati europei (26).

Junior Sambia ha effettuato due tiri nello specchio contro il Lecce: nessun centrocampista della Salernitana ha calciato più volte in porta in un singolo match di Serie A quest’anno.