SERIE A

Malen è abbonato all'8 in pagella, ma questa volta il voto più alto lo merita anche Gasperini

Koné tira una riga oltre la quale non si passa, prestazione sontuosa di Mancini e quasi normale di Dybala: tutti da 7

di Enzo Palladini
31 Ago 2026 - 20:36
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ROMA 

Svilar 6,5 - In un primo tempo dominato dalla sua squadra, fa annotare il suo nome sul taccuino degli appunti con un'uscita da campione su Geubbels lanciato a rete. 

Ghilardi 6,5 - Buttato in campo all'ultimo minuto causa infortunio occorso a Ndicka, interpreta molto bene il ruolo che normalmente spetta a Mancini, salendo molto sulla fascia destra e dando un contributo concreto al gioco offensivo. 

Mancini 7 - Abituati a vederlo andare su e giù lungo la fascia destra, molti si erano quasi dimenticati di quanto fosse bravo nella fase difensiva, che sa fare benissimo e lo dimostra giocando da centrale nella difesa a tre. Però poi si prende anche la soddisfazione di offrire l'assist a Rodrigo Mora per il 4-0. 

Hermoso 6,5 - Ogni partita ci mostra qualche abilità in più di questo giocatore. Stavolta il primo quarto d'ora ci fa vedere due lanci millimetrici di quaranta metri (da uno dei quali scaturisce l'1-0), poi arriva anche il passaggio filtrante da cui nasce il 2-0. 

Lulli 6,5 - Ha una dote che per un esterno di una squadra di Gasperini è una garanzia: corre. Tanto e bene, corre in su e in giù, sbagliando poco o nulla nei passaggi e nelle sovrapposizioni. 

Konè 7 - Quando c'è lui si può stare tranquilli: il francese tira una riga in mezzo al campo e da lì non si passa nemmeno se si conosce la parola d'ordine. 

Dal 22' st Pisilli 6 - Giusto il tempo di divertirsi un po', di giocare come piace a lui. 

Cristante 6,5 - Gioca con una tranquillità invidiabile, perché sa benissimo di avere accanto uno che non fa sconti, così si può concedere anche qualche giocata di fino. 

Wesley 6,5 - Ormai completamente adattato alla fascia sinistra (anche se il piede sinistro lo usa pochino), ha trasferito da questa parte le buon idee e le giocate intelligenti che lo caratterizzavano dalla parte opposta. 

Dal 15' st Molina 6 - Va a sistemarsi sulla sinistra, giusto perché c'è tempo e spazio per qualche esperimento. 

Dybala 7 - Per una volta gli si può concedere una partita poco più che normale, con un solo assist, con una dozzina di giocate che fanno innamorare del calcio. Sì, sembra tanto. Ma per il Dybala attuale sono bruscolini. Due cose insolite però le fa: salva un possibile gol del Lecce sulla linea e meno di un minuto dopo si mangia un gol. Vorrebbe segnare, ma non gli riesce. 

Dal 39' st De Roon sv. 

Soulè 7 - Sta crescendo di partita in partita, dopo le molte difficoltà della passata stagione. Ha una marcia in più, arriva meglio sui palloni. Ha coraggio, tira. Il gol del 3-0 arriva dopo un suo tiro respinto da Falcone, in altre occasioni sfiora il bersaglio. 

Dal 15' st Rodrigo Mora 7 - Gioca con assoluta tranquillità la sua mezz'ora, parte con un paio di belle giocate e poi segna il gol del 4-0. 

Malen 8 - Per una volta... ah no, nemmeno stavolta lascia a qualche compagno l'onore di sbloccare il risultato. Servono tre minuti e un errore sesquipedale di Gaspar, un tocco di piatto ed è 1-0. Un gioiello è invece il gol del 2-0, con un tocco sotto che inganna Falcone, frutto di un'intuizione da fuoriclasse. Nel solo primo tempo va altre due volte vicino al bersaglio. 

Dal 22' st Castro 6 - Scalpita per entrare in campo e quando ottiene quello che vuole dà un buon contributo, magari condizionato da un po' di egoismo. 

Allenatore Gasperini 8 - Si conferma un grande maestro di calcio e anche nella scelta dei giocatori adatti ad applicare le sue idee. Questa Roma è una macchina da gol perfetta. 

LECCE 

Falcone 6; Siebert 5, Gaspar 4,5, Tiago Gabriel 5 (1' st N'Dri 6); Danilo Veiga 5,5, Coulibaly 5,5, Ngom 6 (27' st Ilic 5,5), Gorter 5 (1' st Maleh 5,5), Ndaba 5,5; Pierotti 6 (27' st Fatah 5,5), Geubbels 5 (9' st Stulic 5). Allenatore Di Francesco 5. 

pagelle
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