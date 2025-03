Serie A, Lecce-Roma 0-1: ci pensa sempre Dovbyk, settima vittoria di fila per Ranieri

Artem Dovbyk (11 reti in questo campionato) è solo il secondo giocatore della Roma a segnare più di 10 gol alla sua stagione d’esordio assoluto in Serie A dal 2000, dopo Tammy Abraham (17 nel 2021/22).

La Roma ha vinto le ultime sette partite di campionato e l’ultima volta che ha ottenuto più successi di fila in Serie A risale al periodo tra gennaio e marzo 2016 con Luciano Spalletti allenatore (otto in quel caso).

La Roma è la squadra che in questo campionato ha vinto più partite con il punteggio di 1-0: sei.

La Roma ha vinto le ultime cinque trasferte di Serie A e non fa registrare una striscia altrettanto lunga di successi esterni consecutivi in un singolo campionato dal periodo tra agosto e novembre 2017 (cinque anche in quel caso).

La Roma è rimasta imbattuta nelle ultime 14 partite di Serie A (11V, 3N) e l’ultima volta che i giallorossi hanno registrato una striscia più lunga di partite consecutive senza sconfitta in campionato è stata tra gennaio e settembre 2016 (20 in quel caso con Luciano Spalletti in panchina).

La Roma ha tentato otto tiri nel primo tempo contro il Lecce e in questa Serie A, solo in un’occasione i giallorossi hanno provato più conclusioni in una prima frazione terminata senza gol all’attivo: nove vs Venezia a settembre.

150ª vittoria in tutte le competizioni con la maglia della Roma per Bryan Cristante.

Kialonda Gaspar è tornato a giocare una partita di Serie A per la prima volta dal 7 dicembre 2024, nella gara di andata contro la Roma.

Il Lecce è sceso in campo con una formazione iniziale dall'età media di 27 anni e 84 giorni e i pugliesi non schieravano un XI titolare più 'anziano' in Serie A dal 2 agosto 2020 (29 anni e 88 giorni vs Parma).