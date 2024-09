Serie A, Lecce-Parma 2-2: Almqvist e Hainaut rispondono a Dorgu e Krstovic

LECCE-PARMA 2-2

Gara intensissima decisa nei minuti di recupero dopo un'espulsione per parte e il doppio vantaggio dei salentini

Lecce-Parma, le immagini del match

























© italyphotopress 1 di 14 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Partita clamorosa al via del Mare, dove il Parma riprende il Lecce, avanti 2-0, grazie a due gol nei minuti di recupero. Partita subito in discesa per i salentini, che passano dopo 32' con Dorgu. Quando però la squadra di Gotti sembra in controllo, Guilbert si fa espellere per una manata a Cancellieri innescando qualche minuto di forcing dei ducali. Forcing che finisce al 58' quando lo stesso Cancellieri si fa mandare prematuramente sotto la doccia per un fallo su Dorgu lanciato a rete. La punizione che ne consegue è l'occasione per Krstovic per raddoppiare. Sembra finita, il Lecce spreca diverse occasioni (almeno una clamorosa con lo stesso Krstovic) e il Parma non molla: Almqvist riapre la partita al 93', Hainaut la pareggia al 95'.

LA PARTITA

Gotti si affida dal primo minuto all’inedita coppia d’attacco formata da Krstovic e Rebic, mentre Pecchia riaccoglie tra i pali Suzuki dopo la squalifica e davanti punta sul solito quartetto composto da Mihaila, Sohm, Man e Bonny. Spinto dalla propria qualità di palleggio, il Parma prova a prendere subito il controllo della partita e si affaccia avanti per primo: bell’iniziativa di Man all’11’, chiuso però al momento decisivo in calcio d’angolo. Il Lecce non si lascia spaventare e arriva per due volte al tiro con i suoi due attaccanti, trovando però poca precisione. È un botta e risposta sui due lati del campo: Falcone è bravo a respingere un paio di tentativi di Mihaila e Bonny, mentre Suzuki controlla il tiro centrale dalla distanza di Ramadani. Proprio l’albanese è uno dei protagonisti dell’azione del gol che sblocca il match: pallone filtrante perfetto dell’ex Aberdeen per Dorgu, che lascia sul posto Woyo Coulibaly e porta il Lecce sull’1-0 al 32’. Il Parma perde quindi Sohm per infortunio al 37’ (entra Cancellieri) e chiude in affanno il primo tempo, nonostante un ultimo sussulto di Man.

Nella ripresa, il Lecce resta immediatamente in dieci per il rosso diretto a Guilbert: follia del francese che colpisce Cancellieri a palla lontana e non può che essere espulso da Guida. La partita si scalda, con i giocatori giallorossi visibilmente più nervosi: i salentini iniziano a concedere una serie di punizioni molto pericolose dal limite dell’area, ridando coraggio al Parma. La superiorità numerica dei ducali dura però davvero poco: al 57’ Cancellieri viene infatti espulso per un fallo da dietro su Dorgu, involato in porta. Krstovic si incarica della battuta della punizione e fa 2-0 al 59’, sfruttando anche una deviazione di Woyo Coulibaly. Il Parma accusa il colpo e per qualche minuto resta frastornato, ma poi torna ad attaccare con coraggio: appena entrato, Anas ha una grande chance al 77’, ma sbatte sull’ennesima grande parata di Falcone. L’estremo difensore del Lecce si ripete anche qualche minuto dopo su Bonny. Krstovic si divora quindi in contropiede il gol del 3-0 e a colpire è allora il Parma, con l’ex Almqvist: lo svedese riapre il match al 93’, regalando un finale al cardiopalma. Le sorprese non finiscono però qui: al 96’ i ducali pareggiano infatti 2-2 con Hainaut, con l’ultimo pallone della partita. Beffa tremenda per il Lecce, che si deve accontentare di un pareggio amaro.

LE PAGELLE

Dorgu 7 – Sorprende Woyo Coulibaly con un movimento splendido e resta freddo davanti a Suzuki, segnando l’1-0 per il Parma. Procura l’espulsione di Cancellieri con una corsa a perdi fiato. Determinante nei momenti clou.

Falcone 6,5 – Regala a tutto il Via del Mare una prestazione da grandissimo portiere. Para praticamente ogni tentativo del Parma finché può, ma nel finale deve cedere per due volte su Almqvist e Hainaut.

Guilbert 4 – Lascia in dieci il Lecce a inizio secondo tempo, punito per un colpo dato a Cancellieri a palla lontana. Una follia imperdonabile.

Almqvist 6,5 – Ha il merito di segnare la classica rete dell’ex che ridà fiducia al Parma nel finale, riaprendo un match che sembrava più che chiuso. Determinante.

Hainaut 7 – Entra a metà ripresa e trova con l’ultimo pallone la rete che regala un pareggio insperato al Parma. Provvidenziale.

Cancellieri 5 – Procura l’espulsione di Guilbert, ma poi eccede con la foga nel tentativo di recuperare su Dorgu e si procura lui stesso un rosso diretto. La sua partita dura solo una ventina di minuti.

IL TABELLINO

LECCE-PARMA 2-2

Lecce (4-4-2): Falcone 6,5; Guilbert 4, Gaspar 5,5, Baschirotto 6, Gallo 6 (41’ st Pelmard sv); Morente 6,5 (30’ st Pierotti 6), Ramadani 6,5 (30’ st Rafia 6), L. Coulibaly 6 (20’ st Pierret 6), Dorgu 7; Rebic 6 (20’ st Banda 6), Krstovic 6,5. A disp.: Früchtl, Samooja, Borbei, Oudin, Jean, Bonifazi, Burnete, McJannet, Marchwiński, Hasa. All.: Gotti.

Parma (4-2-3-1): Suzuki 5,5; W. Coulibaly 5, Osorio 5,5 (22’ st Hainaut 7), Circati 5,5, Delprato 6,5; Bernabé 6,5, Hernani 6 (21’ st Anas 6,5); Mihaila 6,5 (22’ st Almqvist 6,5), Sohm 5,5 (37’ Cancellieri 5), Man 6,5; Bonny 6. A disp.: Chichizola, Corvi, Valenti, Cancellieri, Camara, Circati, Leoni, Di Chiara. All.: Pecchia

Arbitro: Guida

Marcatori: 32’ Dorgu (L), 14’ st Krstovic (L), 45’+3’ st Almqvist (P), 45’+3’ Hainaut (P)

Ammoniti: Ramadani (L), Dorgu (L), Gaspar (L), Rafia (L)

Espulsi: Guilbert (L), Cancellieri (P)



LE STATISTICHE

• Il Parma ha segnato due gol nei minuti di recupero finali in un match di Serie A solo per la seconda volta nella sua storia, dopo il 12 luglio 2020 contro il Bologna.

• A partire dalla stagione 2023/24, Patrick Dorgu è il giocatore più giovane (26 ottobre 2004) ad aver segnato almeno tre gol in Serie A. Inoltre, sempre dall'inizio della scorsa stagione, è il difensore più giovane ad aver realizzato almeno tre reti nei maggiori cinque campionati europei.

• Prima di Nikola Krstovic, l'ultimo attaccante del Lecce a segnare su punizione diretta in Serie A era stato il connazionale Mirko Vucinic, l'1 maggio 2005 contro la Lazio.

• Il Parma ha ricevuto almeno un'espulsione in tre match di fila in Serie A per la prima volta dal marzo 2015 (contro Atalanta, Sassuolo e Torino in quel caso).

• L'ultima partita di Serie A in cui erano stati estratti almeno due cartellini rossi risaliva al 22 aprile 2024: Milan-Inter 1-2 (in quel caso tre espulsioni).

• Nikola Krstovic ha preso parte a cinque delle ultime sei reti del Lecce in Serie A, incluso il finale dello scorso campionato: quattro gol e un assist per lui.

• Pontus Almqvist non segnava in Serie A dal 5 novembre 2023 (con la maglia del Lecce vs la Roma), esattamente da 321 giorni.

• Seconda partecipazione al gol in Serie A per Ylber Ramadani (autore dell'assist per Dorgu), dopo la rete contro il Frosinone datata 16 dicembre 2023.

• Lecce e Parma non pareggiavano in Serie A dal 3-3 datato 18 dicembre 2011 (al Tardini), dopo quella data tre successi degli emiliani.

• Dall’inizio della scorsa Serie A (2023/24), solo il Milan (otto) ha ricevuto più cartellini rossi del Lecce: quello di Guilbert è il settimo (a sette anche l’Hellas Verona).

• Il gol segnato da Patrick Dorgu è il primo subito dal Parma in questa Serie A nel corso dei primi tempi: nelle prime frazioni, nel campionato in corso, solo la Juventus ha fatto meglio (zero reti incassate).

• Il Lecce è sceso in campo con una formazione dall'età media pari a 27 anni e 64 giorni e i pugliesi non presentavano un XI iniziale più 'anziano' in Serie A dal 2 agosto 2020, sempre in casa contro il Parma (ko per 4-3), con Fabio Liverani sulla panchina: in quel caso 29 anni e 88 giorni.

• Il Lecce non chiudeva in vantaggio un primo tempo contro il Parma in Serie A dal 22 settembre 2010 (1-0 per i pugliesi al 45’, 1-1 al 90’), con Luigi De Canio in panchina.

• La formazione titolare del Parma ha un'età media di 24 anni e 326 giorni, la più alta in questo campionato per gli emiliani.