Serie A, Lecce-Bologna 0-0: Italiano sbatte sul muro giallorosso

LA PARTITA

Il primo tempo si gioca su ritmi non altissimi: gli ospiti provano a gestire il pallone come di consueto, ma la pressione dei pugliesi impedisce agli uomini di Italiano di costruire bene. L’occasione più nitida dei primi quarantacinque minuti arriva sui piedi di Pierotti dopo un errore di Lykogiannis, ma a tu per tu con Skorupski l’argentino si fa ipnotizzare e non riesce a incidere. I rossoblù ci provano con De Silvestri di testa su corner, ma al duplice fischio il risultato è ancora fermo sullo 0-0. Nel secondo tempo le cose non cambiano: Italiano getta nella mischia anche Dallinga insieme a Castro per aumentare il peso offensivo, ma il lavoro difensivo di Gallo e Guilbert sulle fasce fa la differenza. All’87’, sugli sviluppi di corner, Dallinga segna da due passi il gol da tre punti, ma la rete dell’olandese viene annullata per fuorigioco. Finisce 0-0, con le due squadre che si dividono la posta in palio. Il Bologna sale a 38 punti, agganciando il Milan ma mancando il contro-sorpasso ai rossoneri. Tocca quota 24 il Lecce, a +4 sulla zona retrocessione.