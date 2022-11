Serie A, Lecce-Atalanta 2-1: Baschirotto e Di Francesco firmano l’impresa, la Dea crolla a -11 dal Napoli

LECCE-ATALANTA 2-1

Due gol nel giro di due minuti regalano punti salvezza ai pugliesi, Gasperini manca l’aggancio al Milan

© Getty Images 1 di 10 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Impresa del Lecce in casa contro l’Atalanta nella quattordicesima giornata della Serie A e i pugliesi mettono in cascina pesanti punti salvezza, mentre la squadra di Gasperini incappa nel secondo ko di fila (il terzo nelle ultime quattro) e si allontana dalla vetta a -11 dal Napoli. Sono Baschirotto e Di Francesco nel giro di due minuti a regalare il 2-1 a Baroni, inutile il gol della bandiera di Zapata tutto nel primo tempo.

LA PARTITA

Impresa salvezza del Lecce che in casa supera 2-1 l’Atalanta condannando i bergamaschi a -11 dal Napoli in vetta, con Gasperini che perde la possibilità di agganciare il Milan al secondo posto. Pugliesi cinque punti sopra il terzultimo posto. Primo tempo spumeggiante che trova l’apice alla mezz’ora con il tremendo uno-due dei padroni di casa. Il risultato si sblocca al 28’ su calcio d’angolo per il Lecce: sponda di Gonzalez sul secondo palo e Baschirotto svetta su tutti infilando Sportiello. Passano appena 120 secondi e l’erroraccio di Okoli spiana la strada a Di Francesco che, solo davanti a Sportiello, salta il portiere e firma l’incredibile 2 a 0. L’Atalanta però non si demoralizza e la reazione arriva al 40’ con la rete di Zapata, servito da Malinovskyi in area e bravo a concludere di sinistro. Nella ripresa, ancora Lecce pericoloso con Strefezza mentre Okoli prova a rimediare all’errore ma Falcone salva sul suo colpo di testa. Al 77’ Ceesay va vicino al gol su beffardo rimpallo con Sportiello, Koompainers e Malinovskyi provano a suonare la carica ma mancano di precisione pochi minuti dopo. L’assalto finale della Dea è sterile e il Via del Mare può esultare.

LE PAGELLE

Baschirotto 7 – Corona un’ottima prestazione con il gol del vantaggio, sempre attento in fase difensiva dà sicurezza al reparto

Strefezza 6 – Ci prova sempre con i suoi dribbling e la sua velocità, riesce a mettere in apprensione la difesa avversaria

Pasalic 5,5 – Ha una buona occasione ma manca di cattiveria sottoporta, non è il solito e Gasperini lo sostituisce

Malinovskyi 6 – Tra i meno peggio dei suoi, bell’assist per Zapata nel gol bergamasco e ci prova dalla distanza

IL TABELLINO

LECCE (4-3-3): Falcone 6,5, Gendrey 6,5 (38’ st Umtiti sv), Pongracic 6,5, Baschirotto 7, Gallo 6, Gonzalez 6,5, Hjulmand 6, Blin 5,5 (22’ st Bistrovic sv), Strefezza 6 (19’ st Oudin 6) Colombo 5,5 (22’ st Ceesay 6), Di Francesco 6,5 (19’ st Banda sv). A disp.: Bleve, Brancolini, Pezzella, Tuia, Persson, Cetin, Bistrovic, Helgason, Askildsen, Listkowski, Delgado. All. Baroni 6,5

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello 5,5, Djimsiti 5, Okoli 4, Ruggeri 5,5, Soppy 5 (1’ st Maehle 5,5), de Roon 5,5 (1’ st Koopmeiners 6), Ederson 5,5, Zortea 5,5 (35’ st Boga sv), Pasalic 5,5 (24’ st Lookman sv), Malinovskyi 6 (35’ st Hojlund sv), Zapata 6. A disp.: Musso, Rossi, Toloi, Scalvini, Palomino, Demiral, Hateboer. All. Gasperini 5,5

Arbitro: Aureliano

Marcatori: pt 28’ Baschirotto (L), 30’ Di Francesco (L), 40’ Zapata (A)

Note: ammoniti Pongracic, Ruggeri, Koopmeiners



LE STATISTICHE DI LECCE-ATALANTA

Era da aprile che l’Atalanta non subiva almeno due reti in due partite consecutive di Serie A (tre in quel caso).

Tre sconfitte nelle ultime quattro gare di Serie A per l’Atalanta, tanti ko quanti nelle precedenti 17 partite nella competizione.

Era dal 23 gennaio 2005 che il Lecce non batteva l’Atalanta in Serie A (1-0 con gol di Bojinov).

Prima vittoria casalinga del Lecce in questo campionato: era da luglio 2020 contro il Brescia che i salentini non vincevano una gara interna di Serie A.

21 palloni recuperati da Morten Hjulmand in questo match, record per un giocatori di movimento in questa Serie A.

Federico Baschirotto è il primo difensore del Lecce a segnare in Serie A da Meccariello (2 agosto 2020) contro il Parma.

L’Atalanta è la squadra contro cui Federico Di Francesco ha segnato più gol in Serie A: 4 reti in 9 sfide per l’attaccante del Lecce.

È trascorso 1 minuto e 29 secondi dal gol di Baschirotto a quello di Di Francesco: sono i due gol più ravvicinati subiti dall’Atalanta da quelli di Correa e Immobile della Lazio il 19 ottobre 2019.

Duván Zapata é diventato il secondo straniero in rete in tutte le ultime 10 stagioni (dal 2013/14) di Serie A, dopo Matías Vecino.

Duván Zapata ha realizzato cinque reti in tre sfide contro il Lecce: una delle uniche due squadre, insieme al Frosinone, contro cui conta più reti che incroci nel torneo.

Duván Zapata ha ritrovato il gol che gli mancava in Serie A dal 23 aprile contro il Venezia, esattamente 200 giorni fa.

Sette dei 21 assist in Serie A di Ruslan Malinovskyi (un terzo) sono stati per gol di Duvan Zapata.

L’Atalanta ha cambiato nove giocatori nell’11 iniziale rispetto alla partita precedente, eguagliando il primato della Fiorentina contro l’Udinese (31 agosto) in un match di questa Serie A.

Il Lecce è una delle quattro squadre – con Atalanta, Juventus e Udinese – a contare almeno due giocatori nati dal 2002 in poi (Colombo e Gonzalez, entrambi oggi) con almeno un assist vincente fornito in questa Serie A.