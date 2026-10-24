Serie A, le sfide di sabato: Napoli-Roma big match da Champions. Lazio e Como, vincere per sognare

Si parte dal Dall'Ara per capire chi sta meglio tra Cagliari e Bologna. La squadra di Pisacane, settima a quota 13 punti, affronta un leggero momento di flessione dopo la brutta sconfitta per 4-0 in casa del Monza. L'allenatore si è scusato con la tifoseria e spera di dare immediatamente risposte in Emilia. Dall'altra parte, Palladino insegue la prima vittoria in casa per i suoi rossoblù, fermi al quindicesimo posto (5 punti in 7 gare) e che fin qui hanno trovato il successo solo sul campo del Lecce. Il Cagliari si affida a Maldini sulla trequarti, il Bologna, senza capitan Orsolini infortunato, cerca spunti dagli esterni con Bernardeschi e Cambiaghi.