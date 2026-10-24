Serie A, le sfide di sabato: Napoli-Roma big match da Champions. Lazio e Como, vincere per sognare
Gattuso trova il Parma, Fabregas il Sassuolo: obiettivo continuità al vertice. Il Bologna di Palladino ospita il Cagliari e cerca la prima vittoria in casa
Quattro gare, nessuna banale. È un sabato di Serie A molto interessante quello che si apre con Cagliari-Bologna e Como-Sassuolo alle 15. Nel secondo slot, alle 18, tutti gli occhi sul Maradona per il big match da Champions tra Napoli e Roma, mentre in serata (20.45) la Lazio di Gattuso torna all'Olimpico per sfidare il Parma e cercare di prolungare il fantastico inizio di stagione anche dopo il 3-0 rifilato alla Juve a Torino.
Cagliari-Bologna, ore 15
Si parte dal Dall'Ara per capire chi sta meglio tra Cagliari e Bologna. La squadra di Pisacane, settima a quota 13 punti, affronta un leggero momento di flessione dopo la brutta sconfitta per 4-0 in casa del Monza. L'allenatore si è scusato con la tifoseria e spera di dare immediatamente risposte in Emilia. Dall'altra parte, Palladino insegue la prima vittoria in casa per i suoi rossoblù, fermi al quindicesimo posto (5 punti in 7 gare) e che fin qui hanno trovato il successo solo sul campo del Lecce. Il Cagliari si affida a Maldini sulla trequarti, il Bologna, senza capitan Orsolini infortunato, cerca spunti dagli esterni con Bernardeschi e Cambiaghi.
Como-Sassuolo, ore 15
A meno di tre giorni dallo storico 4-1 sul Manchester United in Champions League, il Como di Fabregas torna al Sinigaglia per affrontare il Sassuolo. Il tecnico spagnolo ha avvertito il gruppo sull'importanza del match contro gli emiliani, decisivo per capire se la sua squadra può avere continuità in Serie A e inseguire di nuovo la qualificazione in Champions. Una vittoria confermerebbe almeno il quinto posto e permetterebbe il momentaneo sorpasso sul Milan. Senza Kean, straordinari per Douvikas al centro dell'attacco. Il Sassuolo, a cui manca la vittoria da tre gare e quindi dal 3-2 alla Juventus di metà settembre, spera nei gol del tridente Berardi-Esposito-Laurienté.
Napoli-Roma, ore 18
Tra Napoli e Roma "conta vincere". Lo ha detto Max Allegri alla vigilia e lo pensa anche Gian Piero Gasperini, tecnici espertissimi della Serie A uno di fronte all'altro al Maradona. I giallorossi, freschi di prima affermazione in Champions sullo Slovan Bratislava, non hanno alternative per tenere il passo dell'Inter. Gli azzurri, sprofondati al decimo posto dopo il ko di Venezia, cercano di trasferire lo spirito positivo della vittoria sul Bodo Glimt anche in campionato. Intrigante il duello tra attaccanti con Hojlund di fronte a Malen al rientro dalla squalifica, mentre sulla trequarti la Roma senza Dybala, Koné e Pellegrini spera in Soulé e Rodrigo Mora e il Napoli vorrebbe far ritrovare il tocco magico a De Bruyne.
Lazio-Parma, ore 20.45
Fermate voi questa Lazio, se ci riuscite. Stasera all'Olimpico ci proverà il Parma di Alberto Gilardino, che non è partito benissimo con le sconfitte contro Inter e Torino. I biancocelesti sono esaltati dall'avvio da imbattuti (primi con l'Inter, 19 punti in 7 partite) e dal successo pesante per 3-0 in casa della Juventus di una settimana fa. Gattuso non si schioda dal 4-3-3 e dovrebbe confermare di nuovo il tridente Isaksen-Noslin-Zaccagni. La coppia formata da Touré e Romero deve invece portare gol al peggior attacco della Serie A, quello gialloblù con appena 4 reti segnate fin qui.