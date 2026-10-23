VERSO NAPOLI-ROMA

Allegri: "De Bruyne può ancora giocare play. Partita importante ma non è l'ultima di campionato"

L'allenatore livornese ha parlato alla vigilia dell'importantissima partita con i giallorossi al "Maradona"

23 Ott 2026 - 12:59
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
videovideo

Massimiliano Allegri inizia la conferenza stampa della vigilia della partita casalinga contro la Roma parlando del tema caldo del momento in casa Napoli, la posizione di De Bruyne: "Giocatori come lui hanno qualità che gli permettono di giocare davanti alla difesa o in una situazione che preveda il doppio mediano, cosa che ha già fatto. Intanto ce l'ho messo e ci ha giocato, ed è la cosa più importante. Sicuro lì ci sono anche Lobotka e Gilmour. Lobotka ha giocato molto, anche la gestione è importante quando giochi così spesso. La formazione? Vedremo".

Leggi anche

Gasperini scherza con Allegri: "Belle vittorie per entrambi... ma voi ora basta"

Allegri parla poi delle difficoltà della partita con la Roma, una delle squadre più in forma del momento: "E' una gara che vale tanto, è una squadra che sta facendo benissimo. Gasperini sta facendo davvero un ottimo lavoro. Hanno entusiasmo e tecnica. Noi siamo scivolati a Venezia, sarebbe bello riprendere il cammino. Ma non è l'ultima della stagione, è importante, ma siamo solo all'ottava. Pensiamo a migliorare le situazioni di campo, soprattutto ragionando sul fatto che quando non siamo in possesso gli altri riescono a entrare troppo dentro. E poi il risultato per dare continuità per riagganciarci alle prime quattro. Le squadre di Gasperini ti prendono uomo su uomo, le partite possono essere belle e divertenti, se fai risultato. Sarà anche fisica con tante energie in campo. Rrahmani era febbricitante, vediamo come starà. Gli altri ci sono tutti". 

Alla domanda su come stia la squadra e quanto manchi per vedere una sua impronta su questo Napoli, risponde così: "La risposta più semplice è abbandonare la difesa e andare all'attacco. Ma serve equilibrio. Intanto recuperiamo i giocatori, McTominay è ancora un po' indietro, Anguissa vedremo se schierarlo o meno, era dal 5 settembre che non giocava, e l'anno scorso ha giocato appena tredici volte. Anche per Vergara valuteremo se verrà in panchina, Badiashile negli ultimi diciotto mesi ha giocato poco. Ci si allena giocando, ma si deve anche fare risultato. Altri dovrebbero recuperare mentalmente. Hojlund? Con noi ha segnato prima della sosta e poi ha segnato anche in Nazionale. Non scordiamoci che le sta giocando tutte, tranne il primo tempo di Venezia. Sono contento, resti sereno. L'importante è che segni la squadra. Poi c'è Giovane che sta rientrando. Lucca ha delle qualità e va sostenuto, il calcio è bello perché gira tutto con un solo pallone". 

Leggi anche

Allegri: "Dietro siamo troppo fragili, De Bruyne davanti alla difesa si divertirà"

Quando gli chiedono quali progressi si aspetti dice: "Quando siamo nella nostra metà campo dobbiamo dare la sensazione di essere più forti. Progressi? Quelli si fanno coi risultati, perché è il risultato che condiziona il giudizio. Col Bodo abbiamo rischiato, e vinto. Paradossalmente col Venezia non abbiamo rischiato, creato tanto e poi perso. Questo deve essere chiaro, l'obiettivo principale e fondamentale è il risultato, che poi passa attraverso prestazioni diverse, che dipendono anche dagli avversari. Ma se è chiaro l'obiettivo, è più facile arrivarci. L'umore passa dal risultato. E poi siamo fortunati, nel giro di due giorni giochiamo contro due squadre che giocano uguale (si riferisce al Monza allenato da Juric, ndr). Un problema la coppia di difesa inedita? Assolutamente no. Anzi, magari inaspettatamente trovi delle soluzioni. E poi i singoli sono di ottima qualità. Affronteremo giocatori forti come Malen, staremo attenti. La parte psicologica è sempre stata molto importante, fin da quando esiste il calcio. Un allenatore deve gestire anche le risorse umane. Gli stranieri sono tanti, conoscere da dove arrivano, la loro cultura e il loro carattere è fondamentale nella gestione del campo"

allegri
napoli-roma
serie a

Ultimi video

00:53
DICH JASHARI POST BOURNEMOUTH PER SITO 23/10

Jashari: "Abbiamo fallito tutti insieme"

01:26
United sotto shock, nel futuro c'è Conte

United sotto shock, nel futuro c'è Conte

01:53
L'Europa scopre il Como di Fabregas e Nico Paz

L'Europa scopre il Como di Fabregas e Nico Paz

01:38
Champions, la rivincita di "Pepo" Martinez

Champions, la rivincita di "Pepo" Martinez

02:18
Allegri VS Gasperini: che sfida al "Maradona"

Allegri VS Gasperini: che sfida al "Maradona"

01:17
Roma, Gasperini sfida il Napoli e l'infermeria

Roma, Gasperini sfida il Napoli e l'infermeria

02:29
Allegri sfida la Roma: "Vale tanto, ma..."

Allegri sfida la Roma: "Vale tanto, ma..."

01:42
DICH AQUILANI PRE COMO DICH

Aquilani: "Como grande squadra. Dobbiamo essere meno bellini"

01:38
DICH ALLEGRI PRE ROMA PER SITO 23/10 DICH

Allegri: "La sfida contro la Roma vale tanto, ma non è l'ultima della stagione"

01:11
DICH EDERSON POST AJAX PER SITO 23/10

Ederson oltre la sconfitta: "Questo gruppo farà qualcosa di grande"

00:55
DICH ZAPPACOSTA POST AJAX PER SITO 23/10

Zappacosta e il post Ajax: "Dobbiamo crescere tutti"

01:06
DICH GILARDINO PRE LAZIO PER SITO 23/10 DICH

Gilardino e la sfida alla Lazio: "Complimenti a Gattuso! Felice per lui, ma noi siamo pronti"

01:17
DICH AMORIM POST BOURNEMOUTH PER SITO 23/10 DICH

Amorim: "Tutto finito dopo 20 minuti, serata troppo difficile"

01:44
DICH SARRI POST AJAX PER SITO 23/10 DICH

Sarri e il post Ajax: "Avremmo meritato molto di più, vedo segnali positivi"

00:34
MCH MUSLERA PARA RIGORI MCH

Muslera super para 3 rigori e così l'Estudiantes (in 10) vola in finale di Libertadores

00:53
DICH JASHARI POST BOURNEMOUTH PER SITO 23/10

Jashari: "Abbiamo fallito tutti insieme"

I più visti di Napoli

De Laurentiis vende il Napoli? "Dovessi farlo, sceglierei un napoletano. A Rizzetta ho detto..."

Campobasso, basket e sogno Napoli: chi è Matt Rizzetta, l’italoamericano in contatto con ADL

Di Lorenzo a gamba tesa su Bruscolotti: "Io poca roba? Da ex capitano non sparerò a zero sullo spogliatoio del Napoli"

Allarme Napoli-Roma: le proteste degli autotrasportatori mettono a rischio il match?

Massimiliano Allegri, allenatore Napoli

De Bruyne e non solo: i sette cambi ruolo più celebri della carriera di Allegri

Napoli, presentata la nuova maglia per Halloween: l'edizione limitata dedicata al "Munaciello"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
Luis Henrique 
13:24
Inter, si è fatto male Luis Henrique: problema alla coscia sinistra
13:21
Milan, Gonçalo Ramos si è allenato in gruppo
13:17
Squadra lascia il campo dopo insulto razzista e perde la partita a tavolino
13:00
Pallone d'Oro, Kane tra i favoriti: "Non ci penso, è difficile"
Murale Yamal-Mbappé
12:56
Barça-Real, Yamal bacia Mbappé: il murale scalda già il Clasico