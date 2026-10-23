Allegri: "De Bruyne può ancora giocare play. Partita importante ma non è l'ultima di campionato"

Allegri parla poi delle difficoltà della partita con la Roma, una delle squadre più in forma del momento: "E' una gara che vale tanto, è una squadra che sta facendo benissimo. Gasperini sta facendo davvero un ottimo lavoro. Hanno entusiasmo e tecnica. Noi siamo scivolati a Venezia, sarebbe bello riprendere il cammino. Ma non è l'ultima della stagione, è importante, ma siamo solo all'ottava. Pensiamo a migliorare le situazioni di campo, soprattutto ragionando sul fatto che quando non siamo in possesso gli altri riescono a entrare troppo dentro. E poi il risultato per dare continuità per riagganciarci alle prime quattro. Le squadre di Gasperini ti prendono uomo su uomo, le partite possono essere belle e divertenti, se fai risultato. Sarà anche fisica con tante energie in campo. Rrahmani era febbricitante, vediamo come starà. Gli altri ci sono tutti".