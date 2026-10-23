Tra assenze, sogni di gloria e voglia di risalire: Napoli-Roma può già dire molto sul futuro

Le ragioni possono essere diverse ma, conoscendo le idee di Allegri e osservando i movimenti della fase difensiva del Napoli, diventa evidente che ci siano cose da rivedere. L’idea di un blocco che si muova orizzontalmente con le linee strette, con pochissimi spazi tra i giocatori e i reparti, rimane spesso sulla carta e ha reso possibile certe imbucate centrali, per esempio, nella partita di Champions. Non è quindi un discorso di difesa a tre o a quattro, visto che basta un movimento di pochi metri per cambiare la struttura di un reparto, ma di rispetto di principi inderogabili del calcio di Max. E' questo il vero problema, oltre alla mancanza dei gol delle punte. Vedi Hojlund fermo a quota due. Allegri sta rivoltando il Napoli come un calzino, cambiando posizione a De Bruyne, cercando il modo di dargli le chiavi della squadra senza limitare o rinunciare a Lobotka e sfruttando le incursioni di McTominay e Anguissa. I quattro centrocampisti, però, non possono essere messi in campo contemporaneamente perché altrimenti si perderebbe fantasia sulle fasce e un appoggio al centravanti.