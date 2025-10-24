Serie A, le pagelle di Milan-Pisa: bene Leao e Modric, Athekame disfa poi fa

I voti ai protagonisti del match di San Siro: incerto De Winter, deciso passo indietro per Gimenezdi Daniele Pezzini
© Getty Images
LE PAGELLE DI MILAN PISA
Milan
Maignan 6 - A lungo inoperoso, può poco quando si ritrova improvvisamente Nzola solo davanti alla sua porta.
De Winter 5,5 - Allegri lo responsabilizza con la prima maglia da titolare in rossonero, lui disputa una buona partita, ma risulta ingenuo nel non tenere le braccia dietro al corpo sulla conclusione di Cuadrado causando il rigore dell’1-1.
Gabbia 6 - Solita gara attenta e di sostanza, senza grosse sbavature.
Pavlovic 6,5 - Molto propositivo in avanti, accompagna sempre la manovra offensiva e dietro concede poco e nulla agli avversari.
Saelemaekers 6,5 - Parte da destra accentrandosi per dare guizzi e imprevedibilità alla manovra, ma è una garanzia anche in fase difensiva. Semper gli nega un gol che sarebbe stato da cineteca e all’ultimo secondo gli si strozza in gola l’esultanza per un’altra rete potenzialmente strepitosa.
Fofana 6 - Ha il compito di dare sostegno e consistenza all’attacco con i suoi inserimenti, che però non incidono mai come Allegri vorrebbe.
Modric 6,5 - L’abnegazione che mette in fase di ripiegamento si somma alla quasi scontata qualità delle rifiniture. Tocca una tale quantità di palloni che gli si perdona qualche imprecisione.
Ricci 6 - Si alterna con Modric tra il ruolo di regista e quello di mezzala sinistra, fornendo sempre una buona sponda a Leao e Bartesaghi da quel lato.
Bartesaghi 6 - Spinge da subito con grande continuità, disputa un primo tempo di grande generosità, poi cala un po’ alla distanza. (dal 31’ st Athekame 6 - Ingenuo e distratto in occasione del gol di Nzola, è bravo a non abbattersi dopo un evidente errore e crederci fino al gol del 2-2 che salva sia la sua serata sia quella del Milan).
Leao 6,5 - La sblocca dopo 7 minuti con un tiro dalla distanza beffardo, poi regge sostanzialmente da solo il peso dell’attacco e colpisce anche una traversa dopo un bello scambio con Fofana.
Gimenez 5 - Abbastanza avulso dal gioco: ha zero palloni buoni per far male, ma è anche poco utile allo sviluppo del gioco e l’intesa con Leao è rivedibile. Un passo indietro rispetto alle ultime uscite (dal 31’ st Nkunku 5,5 - Non riesce a incidere nei circa 25 minuti totali nei quali è in campo).
Allegri 5,5 - La squadra parte bene, ma nonostante un evidente predominio territoriale fa a lungo fatica a trovare soluzioni offensive alternative alle verticalizzazioni di Modric e alle iniziative individuali di Leao. Si salva per il rotto della cuffia dal secondo ko interno con una neopromossa, occasione sprecata.
Pisa
Pisa (3-4-1-2): Semper 6; Canestrelli 5,5, Albiol 5 (1' st Calabresi 5,5), Caracciolo 5,5; Touré 5,5, Akinsanmiro 6, Aebischer 5, Bonfanti5 (1' st Cuadrado 6,5); Tramoni 6 (26' st Vural 5,5); Nzola 6,5, Meister 5 (26' st Moreo 5,5). All. Gilardino 6