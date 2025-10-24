Serie A, le pagelle di Milan-Pisa: bene Leao e Modric, Athekame disfa poi fa

Bartesaghi 6 - Spinge da subito con grande continuità, disputa un primo tempo di grande generosità, poi cala un po’ alla distanza. (dal 31’ st Athekame 6 - Ingenuo e distratto in occasione del gol di Nzola, è bravo a non abbattersi dopo un evidente errore e crederci fino al gol del 2-2 che salva sia la sua serata sia quella del Milan).