Serie A, Lazio-Verona stasera alle 20.45: Inzaghi punta il secondo posto

STASERA LAZIO-VERONA

Tra secondo posto e scudetto, occhio... all'Europa League: Lazio-Verona di questa sera racchiude molti risvolti di classifica, per l'una e per l'altra squadra. Il recupero della 17.a giornata (i biancocelesti erano al lavoro per la Supercoppa Italiana poi vinta contro la Juventus) riallinea il campionato: con tre punti Inzaghi scavalcherebbe l'Inter andando a -2 dal vertice, con lo stesso risultato Juric agguanterebbe il sesto posto utile per i playoff di Europa League.

Il pubblico biancoceleste, forte dei 13 punti nelle ultime cinque gare, ci crede e infatti 45.000 persone sono attese questa sera all'Olimpico per spingere la Lazio verso quel secondo posto che manca da aprile 2015. Allo stesso modo i tifosi scaligeri non partono battuti visto che il Verona, nello stesso periodo, ha messo insieme solo due punti in meno, è la vera sorpresa del campionato, e non intende fermarsi.

Juric per fare lo scherzetto a Inzaghi sta pensando ad una formazione senza vera punta, Verre falso nueve con Borini-Zaccagni alle spalle per sopperire alla squalifica di Amrabat. Attenzione alla variabile Badu, che sta sempre meglio. La Lazio è invece quella rodata, collaudata di sempre, la coppia da record Immobile-Caicedo è pronta a segnare altir gol in attesa del rientro di Correa.

PROBABILI FORMAZIONI

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Bastos, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Caicedo, Immobile. All. Inzaghi

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Gunter, Kumbulla; Faraoni, Veloso, Pessina, Lazovic; Zaccagni, Borini; Verre. All. Juric