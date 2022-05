Serie A, Lazio-Verona 3-3: Sarri pareggia ma chiude quinto

LAZIO-VERONA 3-3

I biancocelesti, sotto di due gol, rimontano con Cabral, Felipe Anderson e Pedro, ma Hongla salva l'Hellas

Si chiude con un divertente 3-3 all'Olimpico la Serie A di Lazio e Verona. I gialloblù sono sul 2-0 già al 14' grazie a Simeone e Lasagna, ma Cabral (16'), Felipe Anderson (29') e Pedro (62') sembrano firmare la rimonta: è Hongla, al 76', a segnare il gol del definitivo pareggio. Un punto che consente alla formazione di Sarri di chiudere il campionato al quinto posto a +1 sulla Roma, mentre l'Hellas è sicuro della nona posizione. Lazio-Verona: le foto del match





































LA PARTITA

La Lazio saluta la Serie A con un pareggio, un 3-3 con il Verona che regala un punto più che sufficiente a chiudere al quinto posto a quota 64, a +1 sulla Roma. All'Olimpico, la partita si sblocca già al 6': cross dalla sinistra di Faraoni e colpo di testa vincente di Simeone, che insacca l'1-0. L'avvio sconvolge i biancocelesti, che al 14' incassano il raddoppio: contropiede perfetto degli scaligeri, con Lasagna che batte Strakosha anche grazie al doppio palo sul suo tiro dal limite. Passano appena due minuti, però, e la Lazio accorcia le distanze: Cabral riceve in area da Felipe Anderson e con l'aiuto di una deviazione insacca. La rete libera dalla pressione i padroni di casa, che al 29' pareggiano grazie a Felipe Anderson, bravo a fiondarsi sul rimpallo generato dal suo sinistro e a battere Berardi in area. A inizio ripresa, Pedro sostituisce l'infortunato Zaccagni e al 62' realizza il tris, completando la rimonta con un tap-in dopo la parata di Berardi su Felipe Anderson. L'Hellas non molla, Strakosha compie due grandi parate, ma al 76' arriva il 3-3: a segnarlo è Hongla, che insacca da pochissimi passi dopo il cross rasoterra dalla sinistra di Lazovic. Finisce così in parità, ed è un pareggio che accontenta le due squadre: Sarri chiude sopra Mourinho, l'Hellas è sicuro di chiudere al nono posto.

LE PAGELLE

Milinkovic-Savic 6,5 - Dopo un primo tempo in ombra, sale in cattedra e tutta la squadra migliora. Devastante fisicamente.

Felipe Anderson 7,5 - Scatenato: entra in tutti i gol della Roma. Assist sull'1-2, rete del pareggio, tiro deviato prima del tap-in di Pedro.

Pedro 7 - Entra al posto di Zaccagni e fa subito centro: momentaneo 3-2 tra l'ovazione del popolo dell'Olimpico.

Sutalo 5 - Disastroso ad inizio partita su Felipe Anderson, che gli va via più volte: Tudor, spazientito, lo cambia già al 30'.

Hongla 7 - A centrocampo fa ottima figura, poi trova la rete che evita di chiudere il campionato con un ko.

Simeone 7 - Chiude un grandissimo campionato con il gol che sblocca il match, poi tanto lavoro per sé e i compagni.

IL TABELLINO

LAZIO-VERONA 3-3

Lazio (4-3-3): Strakosha 6; Lazzari 6, Luiz Felipe 5,5 (1' st Kamenovic 5,5), Acerbi 6, Marusic 6; Milinkovic-Savic 6,5, Cataldi 5,5 (28' st Leiva 6), Basic 6 (34' st Akpa Akpro 6); Felipe Anderson 7,5, Cabral 7 (28' st Romero 6), Zaccagni 6 (3' st Pedro 7). A disp.: Reina, Adamonis, Hysaj, Radu, Moro, Bertini. All.: Sarri 6,5

Verona (3-4-2-1): Berardi 6; Ceccherini 5,5 (1' st Tameze 6,5), Coppola 6, Sutalo 5 (30' Casale 5,5); Faraoni 5,5, Hongla 7 (41' st Lazovic sv), Veloso 5,5, Lazovic 6; Lasagna 7, Caprari 6 (40' st Dawidowicz sv); Simeone 7 (25' st Bessa 6). A disp.: Chiesa, Montipo', Cancellieri, Frabotta, Retsos, Praszelik. All.: Tudor 6,5

Arbitro: Colombo

Marcatori: 6' Simeone (V), 14' Lasagna (V), 16' Cabral (L), 29' Felipe Anderson (L), 17' st Pedro (L), 31' st Hongla (V)

Ammoniti: Hongla (V), Luiz Felipe (L), Veloso (V), Tudor (V), Ceccherini (V), Faraoni (V), Casale (V), Leiva (L), Lasagna (V)

LE STATISTICHE DI LAZIO-VERONA

Il Verona ha segnato 65 reti in questo campionato, record per la squadra veneta in una singola stagione nella competizione.

Il Verona ha guadagnato 53 punti in questo campionato e solo una volta gli Scaligeri hanno fatto meglio in una singola stagione in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria (54 punti nel 2013/14, con Andrea Mandorlini alla guida)

La Lazio chiude la stagione al quinto posto in Serie A: i Biancocelesti disputeranno una competizione europea per la sesta volta di fila (dal 2017/18).

Giovanni Simeone ha segnato il suo 17° gol in questa Serie A (in 36 presenze), appena uno in meno di quelli complessivamente realizzati nelle sue ultime due stagioni nel massimo campionato italiano (18 - sei nel 2020/21 e 12 nel 2019/20, in 70 presenze).

Giovanni Simeone ha segnato il suo 12° gol contro la Lazio in Serie A: i Biancocelesti si confermano la vittima preferita dell'attaccante nel torneo.

Giovanni Simeone ha segnato il suo quinto gol in trasferta in questa Serie A e non ha mai fatto meglio lontano da casa in una singola stagione nel massimo campionato italiano.

Darko Lazović (sette) e Marco Faraoni (sei) sono diventati il secondo ed il terzo giocatore del Verona ad aver servito più di cinque assist in questa Serie A dopo Gianluca Caprari (sette): nessuna squadra conta più giocatori differenti con almeno sei passaggi vincenti all'attivo in questa stagione nel massimo campionato italiano.

Darko Lazović ha servito sette assist in questa Serie A e non ha mai fatto meglio nel massimo campionato italiano.

Kevin Lasagna ha partecipato attivamente a sei reti (due gol e quattro assist) in questa Serie A, una partecipazione in più rispetto a quelle registrate nella sua precedente stagione nel massimo campionato italiano (quattro reti e un passaggio vincente).

Primo gol in Serie A per Jovane Cabral, che è diventato il primo giocatore capoverdiano a trovare la rete nel massimo campionato italiano.

Felipe Anderson ha servito il suo ottavo assist in questa Serie A e solo una volta ha fatto meglio in una singola stagione nei maggiori cinque campionati europei (nove nel 2016/17, sempre con la maglia della Lazio).

Felipe Anderson ha trovato il gol contro il Verona in ciascuna delle ultime tre partite casalinghe di Serie A: i gialloblù sono la prima squadra contro cui il brasiliano è andato a segno per tre match consecutivi all’Olimpico nel massimo torneo.

Felipe Anderson ha sia segnato che servito un assist per la terza volta in questa Serie A: nessun giocatore della Lazio conta più gare con almeno una rete e un passaggio vincente nel campionato 2021/22.

Felipe Anderson ha siglato il suo quarto gol casalingo in questo campionato e non ha mai fatto meglio tra le mura amiche in una singola stagione nei maggiori cinque campionati europei.

Nono gol in questa Serie A per Pedro: l'ultima volta che il classe '87 aveva fatto meglio in una singola stagione nei maggiori cinque campionati europei era stato nel 2013/14 (15 reti con la maglia del Barcellona).

Primo gol in Serie A per Martin Hongla, che diventa il primo giocatore camerunese a trovare la rete nel massimo campionato italiano con la maglia del Verona.