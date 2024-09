Serie A, Lazio-Verona 2-1: colpo dell'ex Baroni, biancocelesti sesti

LAZIO-VERONA 2-1

Dia e Castellanos decidono il match dell'Olimpico, a Zanetti non basta Tengstedt

Lazio-Verona, le immagini della sfida































1 di 17 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 17 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM La quarta giornata di Serie A si chiude con il successo della Lazio, che all'Olimpico batte 2-1 il Verona e sale al sesto posto con 7 punti. Succede tutto nei primi 20 minuti: il destro di Dia al 5' vale il vantaggio dei biancocelesti, ma l'Hellas replica due minuti dopo con Tengstedt. Ci pensa poi Castellanos, con una deviazione in area da calcio d'angolo, a decidere il match. L'ex Baroni stende e sorpassa la sua ex squadra, ferma a quota 6.

LA PARTITA

La Lazio vince ancora e si conferma squadra da rendimento interno: le due vittorie sono arrivate proprio all'Olimpico, dove dopo il Venezia capitola il Verona, battuto 2-1. I biancocelesti passano già al 5': Zaccagni serve profondità per Dia, che rientra sul destro e batte Montipò sul primo palo. Passano tuttavia solo due minuti e l'Hellas pareggia con Tengstedt, che sfrutta l'assist in verticale di Kastanos e solo davanti a Provedel non sbaglia, firmando l'1-1. Il festival del gol continua, perché al 20' l'altro attaccante di Baroni riporta in vantaggio i padroni di casa: angolo di Zaccagni e tocco in area piccola del Taty, che sigla il 2-1 da un angolo che si era lui stesso procurato con un cross di rabona. L'autore del vantaggio va anche vicino alla doppietta, ma Montipò è attento.

Ad inizio ripresa, al 53', Zanetti cambia e si sbilancia inserendo Mosquera, ma il protagonista è ancora Castellanos murato soltanto da Daniliuc. Intanto, Montipò ferma Dia e su Tavares, poi Castellanos è costretto ad uscire per infortunio muscolare: entrano Castrovilli e Isaksen e Tchaouna, subito pericoloso da fuori. Zanetti, invece, mette Alidou e Faraoni. Il Verona cresce e tiene più palla, mentre la Lazio non chiude la partita. Finale col brivido: Tchatchoua sfrutta l'errore di Gila e ci prova, ma a salvare è Lazzari. Recupero in apnea, ma si resta sul 2-1 anche perché Zaccagni e Romagnoli non trovano il tris. La Lazio si conferma comunque solida all'Olimpico (7 punti su 9) e sale al sesto posto, sorpassando proprio il Verona fermo a 6.

LE PAGELLE

Tavares 6,5 - Col Milan si è fatto notare per gli assist, stavolta è attento anche in difesa.

Dia 7 - Si conferma goleador di questa Lazio all'Olimpico.

Castellanos 7 - Decide ancora all'Olimpico, dove è una sentenza: tre partite, tre gol. Poi esce per infortunio.

Montipò 6,5 - Tiene vivo il Verona con le sue parate dal 2-1 alla fine del match.

Mosquera 5,5 - Entra per dare maggiore pericolosità, ma è confusionario.

IL TABELLINO

LAZIO-VERONA 2-1

Lazio (4-3-3): Provedel 6; Lazzari 6 (44' st Marusic sv), Gila 5,5, Romagnoli 5,5, Tavares 6,5; Guendouzi 6, Rovella 5,5 (36' st Vecino 6); Isaksen 6 (21' st Tchaouna 6), Dia 7, Zaccagni 6,5 (44' st Noslin sv): Castellanos 7 (21' st Castrovilli 6). A disp.: Mandas, Furlanetto, Gigot, Pellegrini, Patric, Dele-Bashiru, Pedro. All.: Baroni 6,5.

Verona (3-4-2-1): Montipò 6,5; Dawidowicz 5,5, Coppola 6, Daniliuc 5,5 (44' st Sarr sv); Tchatchoua 5,5, Belahyane 6, Dani Silva 5,5 (44' st Cissè sv), Lazovic 6 (21' st Faraoni 6); Kastanos 6,5 (8' st Mosquera 5,5), Harroui 6 (22' st Alidou 6); Tengstedt 7. A disp.: Berardi, Perilli, Bradaric, Okou, Magnani, Ghilardi, Sishuba, Lambourde, Livramento, Ajayi. All.: Zanetti 6.

Arbitro: Zufferli

Marcatori: 5' Dia (L), 7' Tengstedt (V), 20' Castellanos (20')

Ammoniti: Rovella (L), Tchatchoua (V), Gila (L), Tengstedt (V)

LE STATISTICHE DI LAZIO-VERONA

Tra i giocatori che hanno disputato meno di 30 partite casalinghe nelle ultime tre stagioni di Serie A (dal 2022/23), solo Victor Osimhen (18 in 29 gare) e Paulo Dybala (17 in 27 gare) hanno realizzato più reti tra le mura amiche di Boulaye Dia nella competizione (13 in 25 match).

Quello di Boulaye Dia contro l’Hellas Verona (04:27’’) è il gol più veloce realizzato dalla Lazio in un match di Serie A da quello di Elseid Hysaj contro la Cremonese, il 28 maggio 2023 (03:07’’ in quel caso).

Valentín Castellanos ha trovato la via del gol per due match di fila per la prima volta in Serie A e per la prima volta dal periodo tra aprile-maggio 2023 nei Big-5 campionati europei (striscia di quattro con la maglia del Girona ne La Liga 2022/23).

Solo contro la Fiorentina (70) l’Hellas Verona ha realizzato più reti che contro la Lazio in Serie A (66, come contro il Milan).

L’attaccante argentino ha stabilito oggi il proprio record di reti casalinghe messe a segno in una singola stagione nel massimo campionato (tre).

Con le reti realizzate contro Milan e Hellas Verona in campionato, Boulaye Dia è andato a segno per almeno due match di fila in Serie A per la prima volta dal periodo tra aprile e maggio 2023 (contro Sassuolo, Napoli e Fiorentina con la maglia della Salernitana in quel caso).

Mattia Zaccagni ha fornito due assist nello stesso match di Serie A solo per la seconda volta in carriera nel massimo campionato – dopo i due passaggi vincenti registrati contro la Sampdoria, il 5 dicembre 2021.

Mattia Zaccagni ha preso parte a cinque reti contro l’Hellas Verona in Serie A (frutto di due gol e tre assist): solo contro il Sassuolo (sei) il classe ’95 ha fatto meglio nella competizione.

La Lazio è rimasta imbattuta in tutte le ultime otto gare casalinghe di campionato tra Igor Tudor (cinque – 4V, 1N) e Marco Baroni (tre – 2V, 1N) e l’ultima volta che ha giocato più partite interne consecutive in Serie A senza sconfitte è stata tra dicembre 2020 e novembre 2021 (19 – 17V, 2N).

L’Hellas Verona ha perso due delle ultime tre gare in Serie A (1V) per gli scaligeri tante sconfitte quante quelle rimediate nelle precedenti otto nella competizione (4V, 2N).

Casper Tengstedt (in gol contro Genoa e Lazio in Serie A) ha trovato la via della rete per due match di fila per la prima volta nei maggiori 10 campionati europei.

Tra le formazioni affrontate meno di 30 volte in trasferta in Serie A, solo contro la Sampdoria (19 in 27 match) l’Hellas Verona ha rimediato più sconfitte fuori casa che contro la Lazio nel massimo campionato (16 in 28 sfide).

Quello di Casper Tengstedt (06:40’’) è il gol più veloce realizzato dall’Hellas Verona in trasferta in Serie A dall’autorete di Rodrigo Becão con l’Udinese al Bluenergy Stadium nel torneo (03:13’’), il 30 gennaio 2023.

Mattéo Guendouzi e Valentín Castellanos hanno tagliato entrambi oggi il traguardo delle 50 presenze con la maglia della Lazio considerando tutte le competizioni.

Lorenzo Montipò ha raggiunto oggi le 150 presenze in Serie A – considerando lo spareggio salvezza contro lo Spezia nel massimo campionato; in aggiunta, dal suo debutto nella competizione (26 settembre 2020) il gialloblù è il portiere che ha disputato più match nel torneo (150 appunto, segue Andrea Consigli a 143).