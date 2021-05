Serie A, Lazio-Parma 1-0: Immobile in extremis, Inzaghi spera ancora

LAZIO-PARMA 1-0

A risolvere una partita che sembrava avviata verso lo 0-0 è la rete del bomber biancoceleste, che permette di conservare le ambizioni di qualificazione alla Champions

La Lazio batte il Parma per 1-0 in extremis nella 36a di Serie A e continua a sperare nella qualificazione alla Champions: a risolvere una partita che sembrava ormai avviata verso lo 0-0 è la rete di Ciro Immobile al 95', che fa esplodere la gioia degli uomini di Simone Inzaghi. Grande rammarico per i già retrocessi gialloblù, soprattutto per i pali colpiti da Brunetta al 49' e da Hernani solo un paio di minuti prima della rete della vittoria.





























































LA PARTITA

Non si sono spente le aspirazioni di qualificazione in Champions da parte di una Lazio che non vuole certo accontentarsi del sesto posto. La conferma arriva al termine di un incontro che sembrava destinato a un incolore 0-0 prima del guizzo del solito Immobile. Ma andiamo con ordine. Il primo tempo è ben lontano dall’essere catalogabile come concentrato di emozioni, anche se in un paio di occasioni i biancocelesti si avvicinano alla porta difesa da Sepe e in una di queste, una gran botta dall’interno dell’area di Luis Alberto al 32’, trova l’opposizione della traversa. Molto diverso il ritmo che le due contendenti imprimono al gioco all’inizio del secondo tempo: Gagliolo stende Lazzari, l’arbitro assegna il rigore salvo tornare sui suoi passi dopo la verifica al Var, secondo cui l’esterno biancoceleste era appena fuori dall’area, al 49’ è il Parma ad avvicinarsi al gol, con Brunetta che si vede respingere dal palo alla sinistra di Strakosha una conclusione sporcata dalla difesa avversaria.

Il fantasista argentino è decisamente l’uomo più pericoloso dei suoi e il portiere laziale deve distendersi al quarto d’ora su una sua conclusione pericolosa per evitare guai. La partita sembra però spegnersi, complice la stanchezza di entrambe le squadre, salvo rianimarsi nei minuti di recupero: al 94’ Hernani colpisce un palo clamoroso (decisiva la deviazione di Strakosha), sul rovesciamento di fronte Immobile sfrutta due rimpalli con i difensori e, davanti a Sepe, non sbaglia: è il gol della vittoria, quello che consente alla squadra di Simone Inzaghi di salire a quota 67 con tre partite da giocare (c’è ancora il recupero contro il Torino in programma, oltre alle ultime due di campionato). La speranza Champions è l’ultima a morire.

LE PAGELLE

Immobile 7 – Il guizzo vincente al 95’ basta ad alzare il voto di una partita, che fino a un minuto prima, era stata da 5,5. La Lazio spera ancora nella Champions, il merito è suo.

Luis Alberto 6 – Nel primo tempo è il cuore pulsante della Lazio e colpisce anche una traversa. La sua prestazione da 7 perde però un punto di valutazione in una ripresa un po’ in ombra.

Muriqi 5 – Oggetto misterioso dell’attacco biancoceleste: la sua intesa con Immobile è scarsa e la sua sostituzione poco prima della mezz’ora non è un caso.

Brunetta 6,5 – Vivace e sgusciante, è artefice principale di ogni tentativo ospite: è anche un po’ sfortunato, vedi il palo di inizio ripresa.

Pellè 5 – Poco o nulla dal numero 9 gialloblù, letteralmente un fantasma in campo: D’Aversa gli preferisce Cornelius nel finale.

IL TABELLINO

LAZIO-PARMA 1-0

Lazio (3-5-2): Strakosha 6,5; Patric 6 (34’ st Caicedo sv), Acerbi 6, Radu 5,5 (12’ Luiz Felipe 6); Lazzari 6,5, Parolo 6 (28’ st Akpa Akpro sv), Cataldi 6 (12’ st Escalante 6), Luis Alberto 6, Fares 5,5; Muriqi 5 (12’ st Correa 6), Immobile 7. A disp.: Reina, Alia, Lulic, Caicedo, Marusic. All.: S. Inzaghi 6

Parma (3-5-2): Sepe 6; Dierckx 6, Bani 6,5 (39’ Osorio sv), Valenti 6; Busi 6, Hernani 6,5, Kurtic 6, Sohm 6 (39’ st Grassi sv), Gagliolo 5,5 (17’ st Laurini 6); Pellè 5 (28’ st Cornelius sv), Brunetta 6,5 (39’ st C. Traorè sv). A disp.: Colombi, Rinaldi, Balogh, Zagaritis, Bruno Alves, Camara. All.: D’Aversa 6

Arbitro: Dionisi

Marcatori: 50’ st Immobile

Ammoniti: Brunetta (P), Gagliolo (P), Acerbi (L), Hernani (P)

LE STATISTICHE

Il Parma ha perso sette partite consecutive per la prima volta nella sua storia in Serie A.

Ciro Immobile é diventato l’unico giocatore a segnare almeno 20 gol in ben quattro stagioni diverse con la Lazio in Serie A.

Il Parma ha subito 12 gol dal 90’ in poi in questo campionato: almeno il doppio di qualsiasi altra squadra nella Serie A in corso.

La Lazio sta vivendo la striscia di successi interni consecutivi più lunga nella sua storia in Serie A (12 di fila).

La Lazio ha segnato 6 gol dal 90' in poi in questo campionato: record condiviso in questa Serie A con Milan, Napoli e Cagliari.

Cinque degli ultimi otto gol segnati dalla Lazio dal 90' in poi in Serie A sono stati messi a referto da Ciro Immobile.

Solo Insigne (4) ha segnato piú gol di Ciro Immobile (3) dal 90’ in poi in questo campionato.

Daan Dierckx (classe 2003) é il piú giovane giocatore con almeno 5 presenze in questa Serie A. Nonché il secondo piú giovane difensore dei top-5 2020/21 con almeno 5 gare giocate (dopo Luca Netz dell'Hertha Berlino).