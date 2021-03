Serie A, Lazio-Crotone 3-2: Caicedo pesca il jolly nel finale

LAZIO-CROTONE 3-2

L'ecuadoriano decisivo all'84 dopo la doppietta di Simy in risposta a Milinkovic-Savic e Luis Alberto

Torna al successo in campionato la Lazio che nell'anticipo della 27.a giornata di Serie A ha battuto 3-2 il Crotone con la rete decisiva di Caicedo nel finale. La squadra di Inzaghi, reduce da tre sconfitte negli ultimi quattro turni, è andata avanti tre volte, prima con Milinkovic-Savic al 14' con un destro al volo e poi con Luis Alberto dal limite al 39'. Di Simy, alla seconda doppietta di fila, le reti del Crotone.

LA PARTITA

Nella prima storica partita disputata di venerdì alle 15 in Serie A, la sfida dell'Olimpico ha confermato i momenti di forma di Lazio e Crotone. Il 3-2 finale premia la squadra di Simone Inzaghi, abile a calare gli assi nella manica nel finale trovando il consueto jolly di Caicedo a pochi minuti dal fischio finale, ma il Crotone di Cosmi (squalificato) dopo il successo contro il Torino ha dimostrato di essere ancora pienamente concentrato sul campionato e con qualche cartuccia da sparare da qui a fine campionato. I biancocelesti, reduci invece da tre sconfitte nelle ultime quattro nel torneo, hanno sì preso l'intera posta in palio, ma anche mostrato un certo affanno negli uomini chiave, Immobile su tutti.

Per la squadra della capitale l'impegno contro la Cenerentola del campionato è stato più impegnativo del previsto e l'impegno col Bayern Monaco in Champions all'orizzonte ha influito fino a un certo punto. Dopo un inizio fatto di pressione alta e intensità, forse anche per chiudere la pratica velocemente, la Lazio dopo aver trovato il vantaggio al 14' con un destro al volo di Milinkovic-Savic liberato sul secondo palo da Radu ha tirato un po' i remi in barca, portandosi il Crotone nella propria metà campo per affidarsi alle ripartenze su Immobile che però non hanno praticamente mai funzionato. Al contrario, prese le distanze sul terreno di gioco, la squadra calabrese con le cavalcate di Reca a sinistra e la tecnica di Ounas e Messias tra le linee, ha saputo rendersi pericolosa trovando il primo pareggio al 29' con una "puntata" da calcetto di Simy all'angolino. Una squadra corta, quella impostata da Cosmi in settimana, che ha messo in difficoltà la Lazio, brava però ad affidarsi ai colpi dei singoli come al 39' con la discesa di Radu rifinita da Immobile al limite dell'area per il destro vincente di Luis Alberto per il 2-1.

Al rientro dall'intervallo la Lazio si è presentata in campo spenta e lenta nella manovra, battuta subito da una ripartenza ancora di Simy che con un pallone basso in area ha portato al rigore di Fares su Messias, siglato dall'attaccante nigeriano. Sul 2-2 la Lazio ha aspettato l'ultimo quarto d'ora per provare l'assedio con nove giocatori su undici del Crotone nella propria area, sfiorando la rete decisiva due volte con Milinkovic-Savic e rischiando anche di subirla in contropiede con un Reina strepitoso su Rispoli. Il jolly però l'ha pescato Caicedo, ancora una volta, all'84' stoppando in area una conclusione sbilenca di Escalante e infilando un destro all'angolino che ha freddato Cordaz.

--

LE PAGELLE

Luis Alberto 7 - Bel gol dal limite dell'area, ma la sua presenza in mezzo al campo spicca per determinazione tra i compagni. Prova a fare sempre qualcosa in più per cambiare la partita, compresi due assist al bacio non sfruttati da Milinkovic nel finale.

Radu 6,5 - Uno dei migliori per la Lazio, sicuramente il più lucido. Serve un assist perfetto per il vantaggio di Milinkovic, poi supporta sempre l'azione sulla sinistra dando uno sbocco sicuro ai compagni.

Fares 5 - Sulla fascia non spinge, seppure Pereira non lo impegni particolarmente. Inoltre causa il rigore del Crotone con un intervento scellerato su Messias. Non è ancora in condizione e si vede.

Simy 7,5 - Continua il suo "magic moment" anche all'Olimpico. In una partita complicata, trova due spunti per fare male alla Lazio: puntata da calcetto all'angolino e il solito rigore impeccabile per la seconda doppietta di fila.

Messias 6,5 - Schierato da mezzala è l'uomo capace di cambiare ritmo al Crotone con qualità e velocità. Si procura un rigore buttandosi su una palla vagante in area.

--

IL TABELLINO

LAZIO-CROTONE 3-2

Lazio (3-5-2): Reina 6; Patric 5,5, Acerbi 5,5, Radu 6,5 (38' st A. Pereira sv); Marusic 5,5, Milinkovic-Savic 6, Leiva 5,5 (25' st Escalante 6), Luis Alberto 7, Fares 5 (25' st Lulic 5,5); Correa 5,5 (31' st Muriqi 6), Immobile 5 (31' st Caicedo 6,5). A disp.: Strakosha, Alia, Musacchio, Parolo, Cataldi, Hoedt. All.: S. Inzaghi 5,5.

Crotone (3-5-2): Cordaz 6,5; Magallan 5,5 (1' st Djidji 6), Golemic 6,5, Luperto 6; P. Pereira 5,5 (25' st Benali 6), Messias 6,5, Petriccione 6, Molina 6, Reca 6,5 (20' st Rispoli 5,5); Ounas 6,5, Simy 7,5. A disp.: Festa, Crespi, Cuomo, Henrique, Zanellato, Di Carmine, Dragus, Riviere. All.: Tradioli 6,5.

Arbitro: Rapuano

Marcatori: 14' Milinkovic-Savic (L), 29' Simy (C), 39' Luis Alberto (L), 5' st rig. Simy (C), 39' st Caicedo (L)

Ammoniti: Djidji, Rispoli, Petriccione (C)

Espulsi: nessuno

--

LE STATISTICHE DI OPTA

· La Lazio ha vinto tutte le ultime sette gare interne in questa Serie A; era dal febbraio 2020 che i biancocelestri non infilavano sette successi casalinghi di fila nel massimo campionato (sette).

· Dopo il successo per 2-0 nel match d’andata, la Lazio si è aggiudicata entrambe le sfide contro il Crotone in una singola stagione di Serie A per la prima volta.

· La Lazio (10) è la squadra che ha realizzato più gol finora nei primi 15 minuti di gioco in questa Serie A, segue la Roma a nove.

· Milinkovic-Savic ha preso parte a 13 gol in questa Serie A (sei gol, sette assist), solo una volta ha fatto meglio in una singola stagione del massimo campionato: 15 nel 2017/18 (12 gol, tre assist); era dallo scorso giugno che il serbo non andava a segno nei primi 15 minuti di gioco in Serie A.

· Simy ha segnato 12 gol in questo campionato, diventando il miglior marcatore nigeriano in una singola stagione di Serie A, superato Obafemi Martins (11 nel 2004/05).

· Dall'inizio del 2021, solo Messi e Haaland (quattro) hanno messo a segno più marcature multiple di Simy (tre) finora nei Top-5 campionati europei.

· Luis Alberto ha eguagliato il suo record di marcature interne messe a segno in una singola stagione di Serie A (sei anche nel 2017/18).

· Il 25% delle reti su azione messe a segno da Luis Alberto in Serie A sono state assistite da Immobile (sei su 24).

· Solo Muriel e Politano (entrambi quattro) hanno messo a segno più gol da subentrati di Felipe Caicedo (tre) in questa Serie A.