Serie A, Lazio-Cagliari 2-1: decide un rigore di Zaccagni

LE STATISTICHE

La Lazio è rimasta imbattuta nelle ultime 19 sfide contro il Cagliari in Serie A (16V, 3N), eguagliando la sua serie più lunga di partite consecutive senza sconfitte contro una singola avversaria nella competizione (19 contro l'Inter, tra il 1996 e il 2005).

Dal giorno del suo esordio in Serie A (23 settembre 2015), tra i centrocampisti che hanno segnato tutti i rigori calciati nel massimo campionato, solo Çalhanoglu (17), Simone Verdi e Juraj Kucka (entrambi a sette) ne contano più di Mattia Zaccagni (cinque su cinque).

Boulaye Dia (1' 59") è il primo giocatore della Lazio ad aver trovato la rete nel corso dei primi due minuti di gioco di un match di Serie A a partire da Felipe Anderson (1' 18"), l'8 gennaio 2023 contro l'Empoli.

La Lazio ha segnato 24 gol nelle prime 11 partite giocate in questa Serie A e a questo punto del torneo ha fatto meglio solo in un’occasione nell’era dei tre punti a vittoria: 31 nel 2017/18; 24 anche nel 1999/2000 e 2019/2020.

La Lazio ha subito gol in cinque dei sei primi tempi casalinghi di questo campionato e nei maggiori cinque tornei europei in corso, solo altre tre squadre contano più di quattro prime frazioni in casa con almeno un gol incassato (Angers, Hellas Verona e Wolfsburg, tutte a cinque).

Zito Luvumbo ha interrotto la sua astinenza da gol più lunga in Serie A (19 partite): non segnava nel massimo campionato dal 25 febbraio scorso, nell'1-1 casalingo contro il Napoli, da esattamente 253 giorni.

Boulaye Dia ha già segnato (in 10 presenze) quattro gol in questa Serie A, tanti quanti quelli segnati nella scorsa stagione del massimo campionato (ma in 17 partite).

Terzo gol in Serie A contro il Cagliari per Boulaye Dia (in due presenze) e l'attaccante ha fatto altrettanto bene, nel massimo campionato, solo contro la Fiorentina (quattro ma in quattro partite).

Il Cagliari ha ricevuto due cartellini rossi nello stesso incontro di Serie A per la prima volta dal 25 novembre 2019 (contro il Lecce).

100ª presenza in Serie A per Luca Pellegrini (tra Cagliari, Genoa, Juventus, Lazio e Roma).

La Lazio è scesa in campo con una formazione dall'età media di 26 anni e 220 giorni, l'XI titolare più giovane schierato in questa Serie A da Marco Baroni.

50ª presenza tra tutte le competizioni con la maglia della Lazio per Gustav Isaksen.