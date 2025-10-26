Serie A: la Roma cerca l'aggancio alla vetta, la Juve vuole sbloccarsi contro la Lazio

Lazio-Juventus sarà innanzitutto una sfida tra ex, con Maurizio Sarri che ha vinto uno scudetto in bianconero e Igor Tudor che l'aveva sostituito per un trimestre in biancoceleste. L'Olimpico si prepara ad ospitare un match ad altissima tensione per entrambe le squadre, che vivono un'autentica crisi. La Juventus non vince dalla 3a giornata e dal match contro l'Inter, un'astinenza che dura da sette partite in tutte le competizioni, con cinque pari e due ko (Como e Real Madrid). Nonostante tutto, però, la Vecchia Signora quest'oggi avrà la chance imperdibile di accorciare a tre punti dalla vetta della Serie A. Tudor si prepara a rilanciare Jonathan David in attacco, con Yildiz e Conceiçao alle sue spalle. Per il resto, si va verso la conferma dell'ossatura della Champions: Rugani con Gatti e Kelly, Kalulu esterno con Cambiaso e Thuram-Locatelli in mezzo. Fortissima pressione anche per Sarri, con la sua Lazio che ha ottenuto solo otto punti e due vittorie in sette gare. I biancocelesti hanno vinto solo un match, negli ultimi cinque, e hanno moltissime assenze: out Gigot, Rovella, Castellanos, Pellegrini, Cancellieri, Tavares e Dele-Bashiru (fuori lista). Si va verso la conferma di Basic a centrocampo, in un 4-3-3 che prevederà davanti Dia con Isaksen e Zaccagni a supporto.