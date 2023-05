Serie A, la nuova classifica: la Juve scende al 7° posto

© Getty Images

Con i 10 punti di penalizzazione inflitti dalla Corte d'Appello della Figc e la successiva sconfitta per 4-1 a Empoli nel posticipo della 36.a giornata, la Juventus scivola al settimo posto in classifica, con 59 punti, cinque in meno del Milan, che occupa la quarta posizione, ultima valida per qualificarsi per la Champions League, ora quasi un miraggio per i bianconeri. La squadra di Allegri, comunque, domenica prossima ospiterà proprio i rossoneri allo Stadium per provare a tenere vive le speranze.