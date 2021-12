Serie A: la Lazio passa a Venezia, al Bologna il derby col Sassuolo

SERIE A

Al Penzo, Pedro, Acerbi e Luis Alberto firmano il 3-1 di Sarri. Mihajlovic vince 3-0 al Mapei Stadium grazie ad Orsolini, Hickey e Santander

Doppio colpo in trasferta per Lazio e Bologna nell'ultima giornata del girone d'andata di Serie A. Al Penzo, la formazione di Sarri batte 3-1 il Venezia: decidono i gol messi a segno da Pedro (3'), Acerbi (48'), e Luis Alberto (95'), inutile il momentaneo pareggio firmato da Forte (30'). Al Mapei Stadium, invece, i rossoblù di Mihajlovic stendono 3-0 il Sassuolo nel derby emiliano grazie a Orsolini (36'), Hickey (44') e Santander (94').

VENEZIA-LAZIO 1-3

La Lazio chiude il suo girone d'andata con un'importante e sofferta vittoria sul Venezia: 3-1, con i lagunari in corsa fino al gol nel finale di Luis Alberto. Lo 0-0 del Penzo non dura neanche due minuti, poi Pedro trova il vantaggio biancoceleste dopo una serie di finte in area e un sinistro che mette fuori causa Romero. La formazione di Sarri legittima il vantaggio e sfiora il raddoppio con Basic, ma al 30' arriva l'1-1: Aramu va via sulla destra e mette al centro per Forte, che di testa batte Strakosha e sigla il pari. Gli ospiti reagiscono e Pedro cerca la doppietta con un sinistro dal limite che, però, finisce alto sopra la traversa. Nella ripresa, la Lazio si riporta subito in vantaggio: angolo di Cataldi nello specchio della Porta, Acerbi sfiora il pallone con la spalla e firma l'1-2. Zanetti prova a ritrovare il pareggio inserendo prima Okereke, poi Johnsen, ma il forcing finale è inutile. Al 95', invece, arriva il definitivo 3-1 con il contropiede aperto e chiuso con uno splendido destro al volo in area da Luis Alberto: Maurizio Sarri porta a casa un preziosissimo successo e chiude il girone d'andata con 31 punti, mentre il Venezia di Zanetti resta fermo a 17, comunque a +6 sulla zona retrocessione.

LE PAGELLE

Aramu 6,5 - Uno dei più positivi, visto che è suo l'assist per Forte in occasione del momentaneo 1-1.

Tessmann 4,5 - Entra per dare maggiore pericolosità, finisce per lasciare i suoi in dieci proprio durante il forcing finale.

Zaccagni 5,5 - Leggero passo indietro rispetto alle ultime prestazioni: nonostante tanto sacrificio, perde lui palla prima della rete di Forte.

Pedro 7 - Non fa solo l'attaccante d'area che segna: si mette a disposizione dei compagni e guida spesso le azioni biancocelesti.

IL TABELLINO

VENEZIA-LAZIO 1-3

Venezia (4-3-2-1): Romero 6; Mazzocchi 6, Caldara 5,5, Ceccaroni 5,5, Ebuehi 6; Crnigoj 5,5 (22' st Tessmann 4,5), Vacca 6 (10' st Busio 6), Ampadu 5,5 (29' st Sigurdsson 6); Aramu 6,5, Kiyine 5,5 (10' st Okereke 5,5); Forte 7 (29' st Johnsen 6). A disp.: Maenpaa, Molinaro, Modolo, Heymans, Svoboda, Peretz, Haps. All.: Zanetti 6

Lazio (4-3-3): Strakosha 6: Marusic 6, Felipe 6,5, Acerbi 7, Radu 6 (29' st Lazzari 6); Milinkovic-Savic 6, Cataldi 6,5 (22' st Leiva 6), Basic 6 (29' st Alberto 7); Pedro 7, F. Anderson 6 (35' st A. Anderson 6), Zaccagni 5,5. A disp.: Reina, Furlanetto, Patric, Akpa Akpro, Romero, Moro, Muriqi. All.: Sarri 7

Arbitro: Maresca

Marcatore: 3' Pedro (L), 30' Forte (V), 3' st Acerbi (L), 50' st Alberto (L)

Ammoniti: Felipe (L), Pedro (L), Crnigoj (V), Basic (L), Ampadu (V), Caldara (V)

Espulsi: Tessmann (V) al 91'

-La Lazio ha vinto 24 partite nel 2021 in campionato, record nella sua storia in un singolo anno solare in Serie A (superati i 23 successi del 1999).-La Lazio ha segnato 78 gol nel 2021 in campionato, solo nel 2017 (85) ha realizzato più reti in un singolo anno solare in Serie A.-Pedro (sette reti e tre assist) ha preso parte ad almeno 10 gol nelle sue prime 19 partite stagionali nei top-5 campionati europei per la prima volta dal 2016/17 (10 anche in quel caso con il Chelsea).-Quello di Pedro (dopo 2:45) è il gol più rapido della Lazio in Serie A da quello di Correa lo scorso aprile contro il Milan (dopo 1:17).-La Lazio ha trovato il gol in tre trasferte consecutive per la prima volta da Aprile di quest’anno (quattro in quel caso).-Solo lo Spezia (27) ha subito più gol della Lazio (21) in trasferta in questo campionato, i biancocelesti hanno subito gol in tutte le ultime 14 sfide esterne in Serie A.-Primo gol in Serie A alla presenza numero 13 per Francesco Forte.-Mattia Aramu ha preso parte al 58% dei gol realizzati dal Venezia nelle gare casalinghe del campionato in corso (sette reti su 12 siglate dagli arancioneroverdi, frutto di cinque gol e due assist).-Francesco Acerbi ha realizzato 20 gol nel Massimo campionato; il difensore italiano ha segnato in due gare di fila in Serie A per la seconda volta in carriera, la prima nel febbraio 2015 con la maglia Sassuolo.-Luis Alberto ha preso parte a tre gol nelle ultime due partite con la maglia della Lazio in Serie A (due assist e un gol).-Presenza numero 100 per Manuel Lazzari con la maglia della Lazio.

SASSUOLO-BOLOGNA 0-3

Il derby emiliano si colora di rossoblù: il Bologna, infatti, domina al Mapei e travolge 3-0 il Sassuolo di Dionisi, che incassa un brutto ko. I neroverdi partono meglio e colpiscono un palo con Scamacca al 7', ma a passare in vantaggio al 36' sono i felsinei: Dominguez trova con un gran lancio Orsolini, che aggancia il pallone e fa partire un potentissimo sinistro in area che fulmina Pegolo, firmando l'1-0 in favore degli uomini di Mihajlovic. Passano appena 8 minuti e arriva il raddoppio con il bolide di Hickey che, servito direttamente da calcio d'angolo da Skov Olsen, mette il pallone sotto l'incrocio dei pali e regala il 2-0 all'intervallo ai rossoblù. Dionisi, ad inizio ripresa, inserisce Toljan e Raspadori, e al 69' Skorupski è miracoloso sul sinistro all'incrocio di Berardi deviato in corner dal portiere rossoblù. Il Bologna di Mihajlovic, però, resiste e anzi chiude definitivamente la partita all'ultima azione: al 94', infatti, Santander approfitta del clamoroso errore combinato di Pegolo e Magnanelli e insacca a porta vuota firmando il definitivo 0-3. I rossoblù chiudono il girone d'andata con 27 punti interrompendo la striscia di tre sconfitte di fila, mentre il Sassuolo resta a 24.

LE PAGELLE

Berardi 5,5 - L'unico acuto è un sinistro a giro parato splendidamente da Skorupski, ma nel resto della partita si nasconde.

Scamacca 6 - Il più pericoloso dei suoi. Colpisce un palo che avrebbe potuto regalare un'altra partita al Mapei.

Orsolini 7 - Finalmente il gioiellino rossoblù si sblocca su azione: firma un gran gol che apre il match, poi tanto impegno.

Hickey 7 - Conferma il suo straordinario stato di forma con uno strepitoso gol che regala un pesantissimo raddoppio prima dell'intervallo.

IL TABELLINO

SASSUOLO-BOLOGNA 0-3

Sassuolo (4-3-3): Pegolo 5; Muldur 5,5 (1' st Toljan 6), Ayhan 5, Ferrari 5,5, Rogerio 5,5 (42' st Kyriakopoulos 6); Frattesi 6, Lopez 5,5 (42' st Magnanelli 5), Traoré 5,5 (19' st Defrel 6); Berardi 5,5, Scamacca 6, Boga 5,5 (1' st Raspadori 6). A disp.: Satalino, Zacchi, Goldaniga, Peluso, Harroui, Chiriches. All.: Dionisi 5

Bologna (3-4-2-1): Skorupski 6,5; Soumaoro 6, Medel 6,5, Bonifazi 6 (35' st Binks 6); Skov Olsen 6,5 (27' st De Silvestri 6), Dominguez 6,5, Svanberg 6 (17' st Vignato 6), Hickey 7; Soriano 6, Orsolini 7 (17' st Barrow 6); Arnautovic 6 (27' st Santander 7). A disp.: Molla, Bardi, Sansone, Viola, Mbaye, Van Hooijdonk, Dijks. All.: Mihajlovic 7,5

Arbitro: Fabbri

Marcatori: 36' Orsolini, 44' Hickey, 49' st Santander

Ammoniti: Svanberg (B), Dominguez (B), Santander (B), Magnanelli (S)

LE STATISTICHE

-Il Bologna ha ottenuto 27 punti nelle prime 19 gare di questa Serie A: record di punti per i rossoblù dopo altrettante partite disputate in un singolo massimo campionato dal 2002/03 (28 in quel caso).

-Nonostante la sconfitta odierna, il Sassuolo chiude il 2021 con il proprio record storico di punti in un singolo anno solare in Serie A: 60, frutto di 16 successi, 12 pareggi e 14 sconfitte.

-Aaron Hickey è uno dei sette difensori dei maggiori cinque campionati europei con almeno quattro reti in questa stagione, l'unico nato dal 2000 in avanti.

-Terza vittoria esterna nelle ultime quattro partite in Serie A per il Bologna, tante quante ne aveva collezionate nelle precedenti 28 trasferte in campionato.

-Si interrompe una striscia di 14 partite consecutive a segno in Serie A per il Sassuolo: mai i neroverdi hanno fatto meglio nel massimo campionato italiano.

-Quarto gol in questa Serie A per Aaron Hickey: solo Domenico criscito (cinque) ha segnato di più tra i difensori dei maggiori cinque campionati europei nella stagione in corso.

-Riccardo Orsolini ha trovato la rete in due presenze consecutive in Serie A per la prima volta da febbraio 2020.

-Terzo gol in Serie A contro il Sassuolo per Riccardo Orsolini: contro nessuna squadra l'attaccante rossoblù ha segnato di più nel torneo.

-Gianluca Pegolo è tornato a disputare un match da titolare in Serie A a 381 giorni di distanza dall'ultima volta (nel dicembre scorso v Roma).

-Federico Santander è tornato al gol in Serie A dopo 784 giorni di digiuno (v Cagliari nell'ottobre 2019).

-Roberto Soriano ha giocato oggi la sua 100^ partita in Serie A con la maglia del Bologna.