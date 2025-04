Serie A: la Juventus tenta il controsorpasso sul Bologna

FIORENTINA E LAZIO A CACCIA DELL'EUROPA: SFIDA A CAGLIARI E GENOA - Il lunedì di calcio, che si aprirà con Torino-Udinese alle 12.30, sarà completato da Cagliari-Fiorentina (15) e Genoa-Lazio (18). Due sfide fondamentali per l'Europa, visto che la classifica è cortissima alle spalle del momentaneo quarto posto del Bologna (60): tutte le formazioni sono in gioco, dalla Juventus (59) alla Fiorentina ottava (53) passando per Roma (57) e Lazio (56). Sia i biancocelesti che i viola vanno a caccia di una vittoria che riaccenderebbe le rispettive ambizioni e terrebbe tutte e due le formazioni in gioco sia per la Champions League, che per l'Europa League, che per l'eventuale Conference: quest'anno andranno solo sette squadre in Europa e, dunque, qualcuno resterà fuori. Palladino e i suoi, reduci dalla battaglia col Celje, non vogliono sbagliare a Cagliari. Rotazioni limitate dunque, con Beltran che insidia Gudmundsson, ma per il resto spazio ai titolarissimi: Dodò e Gosens esterni, Fagioli e Mandragora con Cataldi. Nicola ha tutti a disposizione e dovrebbe giocare con la coppia Luvumbo-Piccoli, arretrando Viola a centrocampo.