Serie A, la Juve sbanca San Siro: Milan battuto 2-0

11/11/2018 di ALBERTO GASPARRI

LA PARTITA

La Juve per riscattare lo scivolone con il Manchester United, il Milan per superare un esame difficilissimo. San Siro si accende per un match che non è una sfida scudetto, ma la ricorda tanto, almeno per il clima che si respira in campo. Higuain contro i suoi vecchi compagni e una società che lo ha "tradito", Bonucci al ritorno da ex al "Meazza" e Cristiano Ronaldo per sfatare il tabù milanese. Con l'obiettivo di rispondere al successo del Napoli, approfittando del passo falso dell'Inter. E la partita è perlomeno vivace fin dagli inizi, quando la Juve vuole mettere subito in chiaro le cose. Le bastano meno di dieci minuti per passare in vantaggio, grazie a uno stacco perentorio del rientrante Mandzukic, che anticipa Rodriguez e infila in porta un cross pennellato da Alex Sandro. Il Milan incassa e fatica a reagire, ma, come mercoledì in Champions League, la squadra di Allegri manca l'affondo del ko. Così, col passare dei minuti i rossoneri prendono un po' di fiducia, abbandonano il 4- 4-2 iniziale per il 4-3-3 e, con un po' di fortuna, si costruiscono l'occasione per pareggiare poco prima dell'intervallo. Deviazione di Higuain da centro area, Benatia (già ammonito) tocca il pallone con la mano sinistra leggermente staccata dal busto e Mazzoleni assegna il rigore dopo aver rivisto l'azione al Var. Lo stesso "Pipita" va sul dischetto, ma Szczesny sfiora il rasoterra dell'argentino quel tanto che basta per mandare il pallone sul palo alla sua destra. Di fatto il primo tempo si chiude qui. Con l'amarezza del Diavolo e il sollievo della Signora.



Quello che si presenta in campo nella ripresa è un Milan più coraggioso, mentre la Juve sembra voler controllare e pungere con le ripartenze. Anche se è su punizione di Dybala che va vicina al raddoppio, ma questa volta il palo (scheggiato) dice male agli ospiti. Gattuso a questo punto decide che è il momento di inserire Cutrone al posto di un Castillejo poco utile. Il suo ingresso non cambia l'inerzia del match, ma lo tiene vivo. Almeno fino a quando Cancelo slalomeggia tra gli ex rivali del derby, impegna Donnarumma in una respinta non semplice, e Ronaldo ne approfitta, infilando la porta da due passi. E' la parola fine sulla partita, anche se non manca il colpo di scena. Poco dopo, infatti, Higuain viene ammonito per un contrasto su Benatia. L'ex Real e Napoli non la prende bene e sfoga tutta la sua rabbia contro Mazzoleni, che non può far altro che mostrargli il cartellino rosso. Un brutta conclusione di una partita bella, anche se tra due squadre dal divario tecnico evidente. Come dimostra anche il record di 34 punti in 12 partite stabilito dalla super Juve di Allegri.