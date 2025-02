Serie A: l'Udinese travolge l'Empoli, pari tra Lecce e Monza

LE STATISTICHE DI MONZA-LECCE

Il Lecce è una delle due formazioni, con la Juventus, che conta più pareggi per 0-0 in questo campionato (quattro per entrambe).

Il Monza ha mantenuto la porta inviolata in un match interno di Serie A per la prima volta dallo scorso 16 marzo.

Il Monza è la squadra contro cui il Lecce ha disputato più incontri in Serie A tra quelle contro cui non ha mai perso (sei, frutto di due vittorie e quattro pareggi).

Il Monza non è riuscito in tre delle ultime quattro gare di Serie A, tante volte come nelle precedenti 15 gare nel massimo torneo.

Il Lecce è rimasto senza segnare in 13 delle 25 gare di questa Serie A, almeno due più di qualsiasi formazione nel torneo in corso.

Il Monza ha pareggiato un match di Serie A per la prima volta da novembre scorso (1-1 vs Como in quel caso).

Il Monza ha pareggiato un match di Serie A per 0-0 per la prima volta dal 17 agosto 2024 (vs Empoli, in trasferta in quel caso).

Il Lecce ha registrato due 0-0 consecutivi in Serie A per la prima volta dal periodo marzo-aprile 2012 (contro Novara e Cesena in quel caso).

Il Lecce ha pareggiato due partite di fila in Serie A per la prima volta dallo scorso settembre (contro Torino e Parma in quel caso).

Il Lecce ha mantenuto la porta inviolata in due gare consecutive in Serie A per la prima volta dal periodo tra agosto e settembre 2024 (contro Cagliari e Torino).

Thórir Helgason ha collezionato la 50ª presenza con la maglia del Lecce tra tutte le competizioni.

Keita Baldé torna a disputare una gara in Serie A per la prima volta dal 22 maggio 2022, in quel caso con il Cagliari contro il Venezia (1001 giorni fa).