Serie A: l'Udinese non si ferma più, Thauvin batte il Parma

L'Udinese ha raccolto 39 punti nelle prime 27 partite disputate in questo campionato, mai così tanti a questo punto di un singolo torneo di Serie A dalla stagione 2012/13 (40 in quel caso).

Florian Thauvin (10 - sette gol e tre assist) è uno dei due giocatori con almeno 30 anni ad aver raggiunto la doppia cifra di partecipazioni attive a una rete in questa Serie A (classe 1993), insieme a Romelu Lukaku.

L’Udinese ha battuto il Parma in entrambe le sfide stagionali in Serie A solo per la terza volta nel torneo - dopo il 1996/97 e il 2005/06.

Il Parma è la squadra contro cui Florian Thauvin ha segnato più gol in Serie A (tre) - più in generale, solamente contro Amiens nel 2018/19 e Metz nel 2017/18 (quattro ciascuna) il francese ha realizzato più reti in una singola stagione nei cinque principali campionati europei in carriera.

Florian Thauvin è tornato a segnare su calcio di rigore in Serie A per la prima volta dal 23 ottobre 2023 (vs Lecce in quel caso).

L’Udinese ha ottenuto tre successi di fila con annesso clean sheet in Serie A per la prima volta dall’aprile 2013, con Francesco Guidolin in panchina.

L’Udinese ha evitato la sconfitta per quattro gare di fila contro il Parma in Serie A per la prima volta dal periodo tra aprile 2012 e settembre 2013 (3V, 1N in quel caso).

Il Parma non ha trovato la via del gol in Serie A contro l’Udinese per la prima volta dal 14 aprile 2013 (ko per 3-0 al Tardini in quell’occasione), interrompendo una striscia di 11 incontri consecutivi con almeno un gol realizzato contro quest’avversaria nel torneo.

Il Parma non ha segnato in trasferta contro l’Udinese in Serie A per la prima volta dall’aprile 2006 (0-2 con Mario Beretta in panchina), interrompendo una striscia di 11 incontri esterni consecutivi con almeno un gol realizzato contro quest’avversaria nel torneo.

L’Udinese ha ottenuto due successi interni consecutivi contro il Parma in Serie A per la prima volta dal periodo tra settembre 2013 e settembre 2014 (due anche in quel caso, il primo con Francesco Guidolin e il secondo con Andrea Stramaccioni).

Daniele Padelli è tornato a disputare una partita di Serie A per la prima volta dal 22 maggio 2022 (vs Salernitana), esattamente a due anni, nove mesi e sette giorni dall’ultima volta.