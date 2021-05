Serie A, l'Inter è campione d'Italia per la diciannovesima volta

Ora c'è anche l'aritmetica: l'Inter è campione d'Italia per la diciannovesima volta nella sua storia. Festeggiamenti a distanza per Lukaku e compagni, che dopo aver liquidato il Crotone per 2-0 nell'anticipo di sabato hanno potuto celebrare lo scudetto con quattro giornate di anticipo grazie al pareggio 1-1 dell'Atalanta contro il Sassuolo. Undici anni dopo l'ultimo titolo, Antonio Conte spodesta la "sua" Juve e raccoglie l'eredità di José Mourinho.

ansa