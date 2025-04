Serie A: l'Inter a Parma per rilanciare l'allungo, per il Milan sfida europea con la Fiorentina

PARMA-INTER (ore 18) - L'Inter si gioca tanto a Parma, e non solo perché con una vittoria andrebbe a +6 sulla seconda e metterebbe pressione a Conte, impegnato lunedì contro il Bologna. I nerazzurri vogliono sia effettuare uno scatto-scudetto che fare il tagliando per la Champions League, che martedì li vedrà impegnati contro un Bayern Monaco ridotto a pezzi dai mille infortuni: ieri si è fermato anche Musiala, che rischia di saltare entrambe le sfide. Simone Inzaghi recupera Dimarco e Arnautovic, acciaccati in Coppa Italia, ma soprattutto recupera Lautaro Martinez. Il Toro aveva lavorato bene in settimana e, dopo il rientro in gruppo, sarà subito titolare. Chi si aspettava il turnover in attacco, prima dell'Europa, dovrà ricredersi. L'Inter rilancia la Thu-La al Tardini, con Thuram al fianco di Lautaro Martinez e un attacco "pesante" per chiudere subito i giochi. Sulle corsie, con Dumfries ai box fino a fine mese, ecco la sorpresa: provato Carlos Augusto a destra, con Dimarco recuperato a sinistra. Cambi a centrocampo, dove non c'è Barella (squalificato) e possibile riposo iniziale per Calhanoglu: Frattesi e Asllani con Mkhitaryan. Ballottaggio in difesa tra Pavard e Bisseck, ma il francese sembra in pole: al suo fianco Bastoni e Acerbi. Di fronte ecco un Parma che sogna l'impresa, con un ex al timone Cristian Chivu ha vinto il Triplete e il campionato Primavera (da allenatore) con l'Inter, ed era uno dei principali candidati a guidare l'U23 prima del salto in Serie A. Con lui i ducali hanno ritrovato la solidità difensiva (due clean sheet) e hanno ottenuto sei punti in cinque gare, ma restano solo a +3 sulla terzultima. Con tanti assenti in attacco (Mihaila, Benedyczak, Cancellieri) scocca l'ora di Ondrejka: sarà titolare con Man e Bonny. Centrocampo con Bernabé in cabina di regia e Keita-Sohm mezzali, nessuna sorpresa in difesa: Vogliacco e Valenti i centrali, Delprato e Valeri gli esterni. Chivu sogna lo sgambetto all'Inter, in un match che vedrà lui e Thuram (nato a Parma) con tutti gli occhi puntati addosso.