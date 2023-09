Serie A: Koopmeiners lancia l'Atalanta, prima vittoria per l'Empoli

SERIE A

La rete dell'olandese vale il successo in casa del Verona, Baldanzi fa sorridere Andreazzoli

© Getty Images 1 di 19 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Vincono Atalanta ed Empoli nella sesta giornata di Serie A, l'unico infrasettimanale del campionato. La Dea si impone 1-0 in casa del Verona grazie al gol di Koopmeiners (13'), che in diagonale insacca dopo l'assist di De Roon e il velo di Holm. Al Castellani, invece, primo successo per Andreazzoli, che batte 1-0 la Salernitana con l'inserimento di Baldanzi, che al 34' cancella lo 0 dalla voce reti segnate dei toscani.

VERONA-ATALANTA 0-1

Seconda vittoria di fila per l'Atalanta, che si impone 1-0 per il Verona e si arrampica in zona Champions, salendo a quota 12 e superando il Lecce. La Dea passa in vantaggio al 13': De Roon allarga, Holm fa velo e Koopmeiners controlla e supera in diagonale Montipò per l'1-0 della formazione di Gasperini. Nel secondo tempo, il tecnico dei nerazzurri inserisce De Ketelaere per Lookman e il belga si divora il possibile 2-0. La pessima serata dei gialloblù in attacco, però, non porta i padroni di casa al pareggio, anzi. Dopo i primi due turni, gli scaligeri si sono inceppati: un solo punto nelle ultime quattro partite. L'Atalanta, invece, è quarta in attesa della Fiorentina e grazie al quarto successo in questo campionato: ora, parte ufficialmente la sfida alla Juventus, prossima avversaria al Gewiss Stadium e avanti di un solo punto.

EMPOLI-SALERNITANA 1-0

La maledizione è spezzata: primo gol e prima vittoria in campionato per l'Empoli, che batte 1-0 la Salernitana all'Arechi nonostante tante difficoltà. La partita inizia male per i toscani: nel giro di sei minuti, si infortunano i due esterni, così Andreazzoli è costretto a richiamare prima Pezzella, poi Bereszynski, che lasciano il posto a Cacace e Ebuehi. I padroni di casa vanno comunque vicini al gol con Cancellieri, fermato da Ochoa, poi Cabral si vede annullare un gol per fuorigioco. Dal possibile 0-1 all'1-0, visto che al 34' Baldanzi sfrutta l'assist di Cancellieri (e un intervento goffo del portiere messicano) per portare in vantaggio l'Empoli e segnare il primo gol in campionato dei suoi. Nella ripresa, Gyasi si divora il raddoppio, poi Cabral centra il suo quarto palo in stagione. Finisce 1-0: Empoli a quota 3 insieme proprio alla Salernitana.

I TABELLINI

VERONA-ATALANTA 0-1

Verona (3-4-2-1): Montipò 6; Magnani 5,5, Hien 6, Dawidowicz 6; Faraoni 5,5 (13' st Lazovic 6), Hongla 5,5 (38' st Serdar sv), Duda 6 (28' st Saponara 6), Terracciano 5,5; Ngonge 5,5 (28' st Henry 6), Folorunsho 6; Bonazzoli 5,5 (12' st Suslov 5,5). A disp.: Berardi, Perilli, Amione, Coppola, Joselito, Charlys, Cruz, Tchatchoua. All.: Baroni 5,5

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi 6,5; Toloi 6 (33' st Scalvini 6), Djimsiti 6, Kolasinac 6,5; Holm 6,5 (1' st Hateboer 6), De Roon 6,5, Ederson 6, Ruggeri 6; Koopmeiners 7, Lookman 6 (1' st De Ketelaere 5,5); Pasalic 6 (27' st Miranchuk 6). A disp.: Musso, Rossi, Bakker, Zortea, Zappacosta, Adopo, Muriel. All.: Gasperini 6,5

Arbitro: Dionisi

Marcatore: 13' Koopmeiners

Ammoniti: Ederson (A), Ngonge (V), De Roon (A), Djimsiti (A), Folorunsho (V), Toloi (A)

Note: recupero 1'+5'

EMPOLI-SALERNITANA 1-0

Empoli (4-3-1-2): Berisha 6; Bereszynski 6 (17' Ebuehi 6,5), Walukiewicz 6, Luperto 6,5, Pezzella sv (12' Cacace 6,5); Fazzini 6,5 (29' st Marin 6), Grassi 6, Maleh 6; Cancellieri 6,5; Baldanzi 7 (29' st Cambiaghi 6), Shpendi 6 (28' st Gyasi 5,5). A disp.: Perisan, Stubljar, Guarino, Indragoli, Kovalenko, Ranocchia, Bastoni, Destro. All.: Andreazzoli 6,5

Salernitana (3-4-2-1): Ochoa 5,5; Lovato 5,5, Gyomber 5,5, Pirola 6 (1' st Daniliuc 5,5); Mazzocchi 5,5 (20' st Dia 5,5), Martegani 6 (1' st Bohinen 5,5), Maggiore 5,5, Bradaric 6 (38' st Tchaouna sv); Candreva 5,5 (1' st Botheim 6), Kastanos 5,5; Cabral 6,5. A disp.: Fiorillo, Costil, Sambia, Fazio, Bronn, Sfait, Legowski, Stewart. All.: Paulo Sousa 5,5

Arbitro: Rapuano

Marcatore: 34' Baldanzi

Ammoniti: Maggiore (S), Grassi (E), Maleh (E)

Note: recupero 5'+6'

LE STATISTICHE DI EMPOLI-SALERNITANA

Il gol di Tommaso Baldanzi ha interrotto un digiuno dell’Empoli che durava da 574 minuti in Serie A, ovvero dalla rete arrivata nel recupero della sfida contro il Verona, lo scorso 28 maggio (autogol di Magnani).

Tommaso Baldanzi ha ritrovato il gol in Serie A a distanza di 247 giorni dall’ultimo firmato lo scorso 23 gennaio, contro l’Inter, al Meazza (da allora, 21 partite senza reti).

Quinto gol in Serie A per Tommaso Baldanzi: a partire dalla scorsa stagione, soltanto Jude Bellingham è più giovane (giugno 2003) rispetto al giocatore dei toscani (marzo 2003) tra i centrocampisti con almeno cinque marcature all’attivo nei cinque maggiori campionati europei.

Per la prima volta in Serie A, l’Empoli ha sia vinto due match di fila contro la Salernitana che tenuto la porta inviolata in una partita disputata contro i granata nell competizione.

Era dal 7 aprile 2023 che l’Empoli non teneva la porta inviolata in una sfida di Serie A (vs Milan in quel caso); da allora, 14 gare di fila con gol al passivo nel massimo torneo.

Per la terza volta in un campionato di Serie A, la Salernitana è rimasta senza vittorie nelle prime sei partite giocate, dopo il 1998/99 e il 2021/22.

La prima conclusione nello specchio della Salernitana è arrivata all’87’, con Cabral.

Primo assist di Matteo Cancellieri alla 38ª partita in Serie A.

Jovane Cabral è il giocatore che conta più legni colpiti (quattro) nei cinque maggiori campionati europei in corso.

Quello contro la Salernitana è l'XI titolare più giovane schierato dall'Empoli in questo campionato: media età di 25 anni e 126 giorni.

Per la prima volta in questo campionato, Paulo Sousa ha schierato lo stesso XI titolare utilizzato nel match precedente (vs Frosinone).