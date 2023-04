Serie A, Juventus-Verona 1-0: Kean stende i gialloblù, terzo successo di fila per i bianconeri

JUVENTUS-VERONA 1-0

Dell'attaccante azzurro, al 10' della ripresa, il gol vittoria per i bianconeri all'Allianz Stadium

© Getty Images La Juventus batte 1-0 il Verona all'Allianz Stadium nell'anticipo della 28esima giornata di Serie A. Terza vittoria di fila in campionato, quinta considerando anche l'Europa League, per i bianconeri che nonostante la formazione rivista dopo la sosta per le nazionali e in ottica della semifinale di Coppa Italia contro l'Inter passano sugli scaligeri. Di Kean al 10' della ripresa, servito da Locatelli, la rete che regala il successo alla Vecchia Signora che si porta a 44 punti in classifica. Per gli Scaligeri è invece ancora terzultimo posto con 19 punti.

LA PARTITA

Con una formazione rimaneggiata dopo la sosta per le nazionali e con uno sguardo all'Inter, Allegri lascia rifiatare i suoi e si affida dal 1' a Barrenechea, De Sciglio e la coppia d'attacco Kean-Milik per far male a un Verona arrivato allo Stadium con la speranza di trovare il primo squillo esterno della stagione. Dopo l'avvio aggressivo dell'Hellas, con un buon giro palla che ha portato gli uomini di Zaffaroni a impensierire subito la porta di Szczesny con un tiro centrale di Duda, gli Scaligeri sono riusciti a prendere le misure e arginare l'attacco dei bianconeri. Con un pressing alto che isola Kean e Milik e grazie a lanci lunghi che mettono in difficoltà la difesa della Vecchia Signora, è sui piedi di Depaoli, pescato sulla sinistra da Lasagna, che capita l'occasione ghiotta per il vantaggio al 15' con una conclusione al volo che fa tremare lo Stadium. La prima timida risposta bianconera arriva solo al 23' con una punizione dai 25 metri di Cuadrado (oggi alla 300esima presenza con la maglia della Juve) che termina di poco fuori, occasione che però accende la Juventus, spinta dal suo pubblico. Al 37' il palo nega la gioia del gol a Danilo, con Depaoli che devia di schiena la conclusione del brasiliano dal limite dell'area di rigore. Prima frazione che si conclude sullo 0-0, nonostante il tentativo dalla lunga distanza di Gaich che non trova impreparato Szczesny.

Nella ripresa Allegri sostituisce Barrenechea con Miretti, ma il copione dell'avvio dei secondi 45' di gioco non si discosta tanto da quanto visto nel primo tempo. Con un Verona senza timore e alto col pressing, i bianconeri non riescono a trovare gli spazi per passare, nonostante l'ottimo fraseggio a centrocampo. Al 10' è però Kean ad abbattere il muro difensivo dei gialloblù: Miretti serve di prima Locatelli che pesca il 18 bianconero che si inserisce bene tra Magnani e Ceccherini e fredda di destro Montipò. Pochi istanti dopo Allegri manda in campo Di Maria, Kostic e Vlahovic per tentare di chiuderla, con Zaffaroni che risponde con Verdi al posto di Veloso per dare più spinta ai suoi. Il Verona però non si arrende e dopo un brivido sulla schiena per Szczensy, costretto all'uscita veloce sui piedi di Lasagna, e qualche timido tentativo dei bianconeri, al 38' è il neo entrato Terracciano a cercare la staffilata da fuori che l'estremo difensore della Vecchia Signora riesce a smanacciare alla sinistra della sua porta. Al 42' l'occasione per Bremer per chiudere definitivamente il match e per non far vivere il finale col cuore in gola ai tifosi presenti allo Stadium, ma sotto porta il brasiliano non riesce nel tap-in su assist di testa di Gatti. Nei 5' di recupero è Verdi a provarci, senza però riuscire a portare i suoi al pareggio. Per il Verona è la seconda sconfitta di fila, per la Juve il terzo successo consecutivo in campionato (quinta vittoria considerando anche l'Europa League) che fa proseguire la scalata dei bianconeri che senza la penalizzazione sarebbero secondi in solitaria a 59 punti a -11 dal Napoli capolista

LE PAGELLE

Bremer 6,5 - Altra prestazione da incorniciare per il brasiliano che non viene mai impensierito dalla coppia d'attacco gialloblù Gaich-Lasagna.

Locatelli 6,5 - Sacrificio e attenzione massima per il 5 dei bianconeri che accorcia dove Barrenachea non arriva. Ciliegina sulla torta l'assist al bacio per il gol vittoria di Kean.

Kean 7 - Al rientro dalla squalifica gli occhi erano tutti puntati su di lui che, come successo all'andata, decide il match. Delizioso l'inserimento tra Magnani e Ceccherini, preciso e freddo a tu per tu con Montipò.

Depaoli 6,5 - Nettamente il migliore dei suoi, nonostante la sconfitta e il giallo rimediato a fine primo tempo. Per il 29 gialloblù tanta spinta e occasione da gol capitata sui piedi, ma soprattutto una prestazione che ha messo in difficoltà Danilo.

Duda 5,5 - Lo slovacco ci prova nella prima frazione, orchestra bene i palloni passati tra i suoi piedi, ma nella ripresa si perde vanificando quanto fatto di buono nei primi 45' di gioco.

Gaich 5 - Nervoso, frettoloso e impreciso. Una partita completamente all'opposto rispetto a quella giocata allo Stadium nel marzo 2021 che gli regalò la prima rete in A e il successo col suo Benevento.

IL TABELLINO

Juventus-Verona 1-0

Juventus (3-5-2): Szczesny 6; Gatti 6, Bremer 6,5, Danilo 6; Cuadrado 6 (21' st Kostic 6), Fagioli 6, Barrenechea 5,5 (1' st Miretti 6,5), Locatelli 6,5, De Sciglio 6; Kean 7 (15' st Vlahovic 6), Milik 5,5 (15' st Di Maria 6). A disp.: Pinsoglio, Perin, Alex Sandro, Rugani, Soulé, Iling-Junior. All.: Allegri 6,5.

Verona (3-4-1-2): Montipò 6; Dawidowicz 6, Ceccherini 5 (23' st Cabal 5,5), Magnani 5,5; Faraoni 5,5 (36' st Terracciano sv), Tameze 6, Veloso 5,5 (22' st Verdi 6), Depaoli 6,5 (23' st Doig 6); Duda 5,5; Lasagna 5,5 (32' st Ngonge sv), Gaich 5. A disp.: Perilli, Ravasio, Braaf, Abildgaard, Kallon. All.: Zaffaroni 6.

Arbitro: Marchetti

Marcatori: 10' st Kean

Ammoniti: Kean (J), Depaoli, Gaich (V)

Espulsi: -

Con la rete segnata contro il Verona Moise Kean ha toccato quota sei gol in questo campionato, eguagliando il suo record di marcature in una singola annata nella competizione stabilito nella stagione 2018/19, seppur con 11 presenze in più (24 contro 13).

Juan Cuadrado ha toccato contro il Verona quota 300 presenze con la maglia della Juventus, considerando tutte le competizioni; il colombiano diventa così il terzo tra i giocatori attualmente nella rosa bianconera a riuscirci, dopo Alex Sandro (302) e Leonardo Bonucci (497).

Nessun confronto diretto in Serie A ha visto più sfide casalinghe senza nemmeno una sconfitta interna rispetto a Juventus-Verona (32, come Inter-Verona).

Per la prima volta nella sua storia la Juventus ha vinto tre partite consecutive in Serie A contro il Verona mantenendo in ciascuna di esse la porta inviolata.

La Juventus ha segnato in tutte le ultime 20 partite di Serie A contro il Verona; considerando le squadre attualmente impegnate nella competizione i bianconeri hanno una striscia aperta più lunga solamente contro il Torino (24).

Dusan Vlahovic ha raggiunto contro il Verona la sua presenza numero 50 con la maglia della Juventus in tutte le competizioni: la prima era arrivata in Serie A proprio contro gli scaligeri il 6 febbraio 2022.

Con l’assist fornito a Moise Kean Manuel Locatelli è arrivato a registrare almeno un passaggio vincente in ciascuna delle ultime cinque stagioni di Serie A - L'ultimo assist del centrocampista bianconero nella competizione risaliva a più di un anno fa (12 marzo 2022 per Morata contro la Sampdoria).

Si allunga a 15 la striscia di gare esterne in Serie A senza vittorie per il Verona (6N, 9P) – Gli scaligeri non ne registravano così tante dal marzo 2016 (serie di 17 nella circostanza).

La Juventus ha calciato in porta solo due volte contro il Verona: in questa stagione in Serie A i bianconeri avevano effettuato meno conclusioni nello specchio in un singolo match soltanto soltanto il 3 settembre scorso contro la Fiorentina (una).

Per la seconda volta in questa stagione la Juventus non ha effettuato neppure un tiro in porta nel corso di un primo tempo in Serie A: l’altro precedente risaliva al 6 novembre scorso, anche allora all’Allianz Stadium contro l’Inter.