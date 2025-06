A Lugano inaugurata la mostra 'Sfumature di Azzurro'

Ci sarà anche 'Sfumature di Azzurro', la mostra itinerante con i cimeli del Museo del Calcio di Coverciano, ad accompagnare la Nazionale Femminile in occasione dell'Europeo che si svolgerà dal 2 al 27 luglio in Svizzera. L'esposizione - realizzata dalla FIGC in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione, il Consolato generale e l'ambasciata italiana in Svizzera, oltre a Lugano Region e Svizzera Turismo - sarà ospitata presso il Consolato italiano di Lugano dal 30 giugno all'11 luglio, con ingresso gratuito. All'inaugurazione, in programma stasera alle ore 18, sarà presente il segretario generale della FIGC Marco Brunelli, che parteciperà al taglio del nastro insieme al Console generale d'Italia Uberto Vanni d'Archirafi, all'ambasciatore italiano in Svizzera Gian Lorenzo Cornado e alle istituzioni locali. Gli oggetti provenienti da Coverciano, esposti questo mese anche a Bratislava durante l'Europeo Under 21, permetteranno ai visitatori di ripercorrere la storia delle Nazionali italiane, a cominciare proprio da quella femminile, che giovedì 3 luglio a Sion inizierà il suo percorso a EURO 2025 contro il Belgio.