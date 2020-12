Serie A, Juventus-Torino 2-1: McKennie e Bonucci ribaltano il derby

JUVENTUS-TORINO 2-1

di

DANIELE PEZZINI

La Juventus batte 2-1 il Torino e si porta a casa il Derby della Mole. I bianconeri vanno sotto dopo appena 9' grazie al gol di Nkoulou, giocano per larghi tratti sotto tono, ma poi la ribaltano nel finale con i gol prima del neo entrato McKennie (77'), poi di Bonucci (89'), entrambi di testa, entrambi su assist di Cuadrado. Pirlo sale momentaneamente al secondo posto, Giampaolo resta in piena zona retrocessione. Juventus-Torino, le immagini del match Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images





Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images Ultime gallery Vedi tutte

LA PARTITA

Una serata da analizzare sotto due punti di vista, quella del derby torinese per la Juve. Da un lato c'è il gioco, ancora lento, prevedibile e poco incisivo, anche per merito di un Toro solido e ben organizzato, nella sua nuova veste del 3-5-2. Dall'altro c'è il risultato. Fondamentale, se non per scacciare qualche critica, sicuramente per muovere la classifica e per continuare la rincorsa alle zone nobili. Pirlo ha ancora molto lavoro da fare: Dybala resta un lontano parente di se stesso, anche a causa di un gioco che premia poco i suoi movimenti tra le linee e favorisce la ricerca degli esterni, Ronaldo, orfano di Morata, fatica a dialogare con i compagni e troppo spesso si intestardisce in iniziative solitarie. Lo spirito però non manca e il 2-1 finale premia la voglia dei bianconeri, così come punisce un Torino fin lì roccioso, ma fin troppo rinunciatario.

Con Kulusevski e Chiesa in appoggio a Dybala e Ronaldo la Juventus parte subito col piede sull'acceleratore, col baricentro alto e portando tanti uomini nella metà campo granata. Al primo ribaltamento di fronte però il Torino passa: corner di Ansaldi, intervento così-così di Bentancur su Meité, la palla rimane lì e Nkoulou batte Szczesny da zero metri. La Juve è in bambola e al 13' deve ringraziare il suo numero uno, che neutralizza in uscita Zaza, pescato completamente solo da una verticalizzazione di Belotti. Sotto di uno e con di fronte un Torino che si chiude a riccio, i bianconeri si ritrovano nella situazione peggiore possibile. Provano ad aggirare il muro avversario soprattutto sugli esterni, ma Singo e Ansaldi sbagliano pochissimo, velocità e precisione latitano, la palla fatica a entrare in area e Sirigu è di fatto spettatore per tutto il primo tempo.

Nella ripresa la Juve torna in campo visibilmente nervosa, come testimoniano i troppi lanci e i tantissimi errori tecnici. Al 13' sembra poter arrivare la svolta, ma sul gol di Cuadrado l'arbitro Orsato valuta come attiva la posizione in fuorigioco di Bonucci e dopo una corsa al monitor decide di annullare. La prima azione degna di nota dei bianconeri arriva alla mezzora della ripresa, quando Dybala verticalizza per Chiesa che costringe Sirigu in corner con un bel destro. Sugli sviluppi del calcio da fermo arriva il pareggio, grazie alla zuccata del neo entrato McKennie su cross finalmente preciso di Cuadrado. La Juve ci crede e a pochi istanti dall'inizio del recupero, Bonucci si trasforma nell'eroe di serata, trafiggendo Sirigu su un'altra pennellata di Cuadrado, che con i due assist riscatta un primo tempo in cui era stato uno dei peggiori in campo.

LE PAGELLE

Ronaldo 5 - Dialoga pochissimo con i compagni, si intestardisce continuamente in azioni solitarie quasi sempre neutralizzate sul nascere e non calcia praticamente mai in porta. La volontà non manca mai, ma nel complesso la sua è una serataccia.

Dybala 5 - Tantissimi errori tecnici, che non ti aspetteresti mai da uno come lui. Galleggia tra le linee, ma riceve poco la palla e non trova mai il passaggio illuminante. Cresce un po' nel finale, quando da una sua verticalizzazione nasce il corner che porta al pari e poco dopo gli viene murato da Lyanco il potenziale 2-1. Non basta.

Cuadrado 6,5 - Un primo tempo da film horror, tra palle perse e cross sballati, controbilanciato da un secondo di grande livello. Il var gli nega, giustamente, la gioia del gol, ma i due assist gioiello con cui di fatto decide il derby bastano e avanzano alla Juve.

Chiesa 6,5 - Sicuramente il migliore in campo per continuità di rendimento. Corsa inarrestabile, dribbling e anche tanto sacrificio in fase di ripiegamento. Gli manca ancora qualcosa per essere decisivo, ma la strada che ha intrapreso è quella giusta.

Singo 7 - Può spingere poco, ma è praticamente perfetto in fase difensiva. Chiesa gli dà del filo da torcere, ma lui è impeccabile sia nelle diagonali, sia nell'uno contro uno. Poteva essere davvero uno degli eroi della serata.

Belotti 6,5 - Creatore di gioco nel primo quarto d'ora, quando da un suo assist nasce l'occasione per il potenziale 0-2 di Zaza che avrebbe tagliato le gambe alla Juve. Lottatore, come sempre, per oltre un'ora. Le sportellate e le corse non bastano a regalare una serata da sogno ai suoi.

Zaza 5,5 - Come Belotti è costretto a una gara di grande sacrificio, ma l'occasione enorme che si divora sullo 0-1 pesa inevitabilmente sul suo giudizio finale.

IL TABELLINO

Juventus-Torino 2-1

Juventus (3-4-1-2): Szczesny 6,5; De Ligt 6, Bonucci 6,5, Danilo 6 (26' st Alex Sandro 6); Cuadrado 6,5, Bentancur 6,5, Rabiot 5,5 (26' st McKennie 7), Chiesa 6,5; Kulusevski 4,5 (12' st Ramsey 6); Dybala 5 (45+2' st Bernardeschi sv), Ronaldo 5.

Allenatore: Pirlo 6

Torino (3-5-2): Sirigu 6; Lyanco 6,5, Nkoulou 6, Rodriguez 6; Singo 7, Meité 6,5, Linetty 6 (45+1' st Segre sv), Rincon 6, Ansaldi 6,5 (45+2' st Bonazzoli sv); Belotti 6,5, Zaza 5,5 (30' st Lukic 5,5).

Allenatore: Giampaolo 5,5

Arbitro: Orsato

Marcatori: 9' Nkoulou (T), 32' st McKennie (J), 44' st Bonucci (J)

Ammoniti: Kulusevski (J), Lyanco (T), De Ligt (J), Lukic (T), Cuadrado (J)

Espulsi: Pinsoglio (non dal campo)

LE STATISTICHE

- La Juventus ha vinto sei degli ultimi sette Derby di Torino in Serie A (1N), segnando in media esattamente due gol a partita nel periodo.

- La Juventus non vinceva una gara dopo essere andata sotto di un gol da 33 partite in Serie A, ossia dal novembre 2019 sul campo dell’Atalanta.

- In tutti gli ultimi sette Derby casalinghi contro il Torino in Serie A, la Juventus ha sempre segnato almeno un gol dall’80° minuto di gioco in avanti.

- Il Torino ha perso 19 punti da situazione di vantaggio, almeno sei in più di qualsiasi altra squadra nei top-5 campionati europei 2020/21.

- Il Torino ha ottenuto solo sei punti dopo le prime 10 gare stagionali in Serie A, mai così pochi dal 2002/03, quando terminò la stagione con la retrocessione – sei punti anche allora.

- Leonardo Bonucci è uno dei due difensori ad aver segnato almeno due gol in tutte le ultime otto stagioni nei top-5 campionati europei, insieme a Sergio Ramos.

- Leonardo Bonucci ha segnato due gol nelle sue ultime tre presenze alla Stadium in Serie A.

- Weston McKennie è il primo americano a segnare con la Juventus in Serie A, oltre ad essere il terzo americano a trovare la rete nel campionato italiano dopo Bradley e Lalas.

- Juan Cuadrado ha fornito almeno due assist in uno stesso match di Serie A per la terza volta in carriera, la seconda con la maglia della Juventus (la precedente vs Sampdoria nell'ottobre 2016).

- Gli ultimi due gol del Torino sono arrivati dagli sviluppi di corner, dopo che solo una delle precedento 22 reti granata erano arrivate da questa situazione di gioco in Serie A.

- Nicolas Nkoulou ha segnato il suo primo gol in trasferta in Serie A, al minuto 8:41: la rete più veloce del Torino in un Derby da quella di Rizzitelli nell'aprile 1995, a segno al 6° minuto.