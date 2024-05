Serie A, Juventus-Monza 2-0: Chiesa e Alex Sandro regalano il successo a Montero

Juventus-Monza 2-0

I bianconeri chiudono la stagione con un sorriso e il primo successo per Montero. Standing ovation per Alex Sandro che lascia il campo in lacrime

© ansa 1 di 18 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM La Juventus chiude il campionato di Serie A vincendo 2-0 contro il Monza nell'anticipo della 38esima giornata. All'Allianz Stadium gli uomini di Montero risolvono la pratica già nella prima frazione, con un uno-due letale per gli uomini di Palladino. Al 26' è Chiesa a regalare il vantaggio, poi Alex Sandro (28') segna il raddoppio di spalla su assist da corner di Fagioli. Juve che si fa fermare anche dai pali sulle conclusioni di Fagioli e Chiesa, ma che ringrazia Pinsoglio che nella seconda frazione è protagonista con due super parate su Birindelli e Djuric. Bianconeri che chiudono la stagione con 71 punti che valgono, al momento e in attesa delle due gare dell'Atalanta, il terzo posto. Il Monza, invece, con i suoi 45 punti è certo del 12° posto.

LA PARTITA

Per l'ultima della stagione, la prima davanti al proprio pubblico da traghettatore della Juventus, Montero rimescola la formazione concedendo spazio alle seconde linee bianconere, con ampio turnover in ogni reparto. Capitan Danilo con Rugani e Alex Sandro si piazzano davanti a Perin, a centrocampo dal 1' ci sono sia Fagioli che Alcaraz, in avanzi il trio composto da Chiesa, Yildiz e Milik. Palladino torna alla difesa a tre mandando in campo Sorrentino tra i pali al posto dell'acciaccato Di Gregorio e affidando la fase offensiva a Colpani e Valentin Carboni a supporto di Mota. Proprio dai piedi di Colpani al 9' nasce la prima occasione per il Monza, con D'Ambrosio che spizza trovando Perin reattivo, poi è Izzo al volo a non riuscire a ribadire in rete. Al 17' la risposta della Juventus è affidata a Fagioli, col destro del 21 che si stampa sulla traversa dopo l'ottimo recupero di Iling Junior. Bianconeri che crescono in intensità e gioco creando occasioni dalla destra, poi al 26' dalla sinistra arriva l'incursione furba e veloce di Chiesa che sblocca il risultato: il 7 bianconero riceve da Milik, approfitta di un rimpallo su D'Ambrosio per infilarsi in area e di sinistro a incrociare batte Sorrentino. Una rete che fa accendere lo Stadium che si trasforma nell'uomo in più per la Juve che al 28' trova il raddoppio con Alex Sandro che sugli sviluppi di un corner dalla destra calciato da Fagioli riesce ad anticipare di spalla Mota per il 2-0 nel giorno dell'addio alla Vecchia Signora. Un uno-due letale per i brianzoli che però cercano di non perdersi d'animo tentando la reazione, ma la difesa messa in campo da Montero, aiutata da un centrocampo compatto, argina ogni occasione dei biancorossi permettendo ai padroni di casa di andare al riposo avanti di due reti e senza particolari paure o pensieri.

Nel secondo tempo Montero manda in campo Pinsoglio al posto di Perin mentre Palladino lascia negli spogliatoi Gagliardini, infortunatosi alla fine della prima frazione, e Colpani sostituendoli con Bondo e Djuric. Al 52' il Monza ha l'occasione per accorciare le distanze, ma è Djuric a murare il tiro di Pessina e poi sul rimpallo è un super Pinsoglio ad abbassare la saracinesca salvando sulla linea la conclusione di Birindelli. La Juventus però non vuole correre rischi e al 54' sfiora il tris con Chiesa, con un destro perfetto a giro che però viene fermato ancora una volta dai pali, con la conclusione del 7 dei bianconeri che si stampa sull'incrocio. Bianconeri che non vogliono comunque accontentarsi del 2-0 creando occasioni su occasioni, ma sbattono su Sorrentino che chiude la porta prima a Chiesa (su passaggio illuminante di Fagioli) e poi su Yildiz. Dall'altro lato è Pinsoglio a prendersi la scena, con un salvataggio su colpo di testa di Djuric che fa esaltare il pubblico bianconero. Al 90' Zerbin, entrato al 66', lascia in 10 il Monza per doppio giallo, ma la Juventus non riesce a sfruttare la superiorità numerica nei 4' restanti. Nel finale brivido per i bianconeri per un presunto fallo in area di Weah su Mota, ma dopo il check al Var Ferrieri Caputi conferma la sua decisione di non assegnare il rigore. Juve che chiude gara e stagione con una vittoria che regala il momentaneo terzo posto, Monza che nonostante la sconfitta resta ben saldo al 12° posto.

LE PAGELLE

Alex Sandro 7 - L'ultima allo Stadium è emozione e gioia per il brasiliano che riesce anche a togliersi la soddisfazione di firmare il tabellino con astuzia e un briciolo di fortuna.

Fagioli 6,5 - Il centrocampo della Juve ritrova un'ottima pedina, col 21 bianconero che si fa trovare sempre pronto sia in fase di non possesso sia in avanti. Dai suoi piedi fioccano occasioni da gol, si arrende alla traversa e poi regala ad Alex Sandro la palla per il raddoppio.

Chiesa 7 - Non dà punti di riferimento alla difesa dei biancorossi andando da destra a sinistra e passando anche per le zone centrali del campo. Di astuzia e furbizia attacca gli spazi concessi dalla difesa del Monza siglando il nono gol del proprio campionato e andando più volte vicino alla doppietta personale.

D'Ambrosio 5,5 - Prima si rende pericoloso con la spizzata di testa, poi si fa sorprendere da Chiesa restando sulle gambe nello sprint per il vantaggio dei bianconeri.

Bondo 6 - Il suo ingresso nel secondo tempo dà più verve al gioco biancorosso e più ordine a centrocampo.

Birindelli 6 - Gioca una partita ordinata e attenta a destra ed è il più pericoloso dei suoi in avanti. Era già pronto a esultare, ma ha dovuto fare i conti con un super Pinsoglio.

Zerbin 4,5 - Chiamato in causa al 66', la sua partita dura 25' non per il triplice fischio di Ferrieri Caputi, ma per troppa foga del 20 biancorosso che si prende un giallo a un minuto dal suo ingresso, poi si fa espellere atterrando Alcaraz.

IL TABELLINO

JUVENTUS-MONZA 2-0

Juventus (3-4-3): Perin 6 (1' st Pinsoglio 6,5); Danilo 6,5, Rugani 6,5, Alex Sandro 7 (29' st Djalò sv); Weah 6, Alcaraz 6, Fagioli 6,5 (34' Nicolussi Caviglia sv), Iling Junior 6,5; Chiesa 7, Milik 6 (28' st Vlahovic), Yildiz 6,5 (43' st Miretti sv).

A disposizione: Szczesny, Bremer, Gatti, Locatelli, Kostic, McKennie, Kean.

Allenatore: Montero 6,5

Monza (3-4-2-1): Sorrentino 6; D'Ambrosio 5,5, Marì 5,5, Izzo 5,5; Pedro Pereira 5,5 (30' st Kyriakopoulos sv), Pessina 6, Gagliardini 5,5 (1' st Bondo 6), Birindelli 6 (21' st Zerbin 4,5); Colpani 5,5 (1' st Djuric 5,5), V. Carboni 5,5 (36' st Ferraris sv); Mota 5,5.

A disposizione: Di Gregorio, Gori, Mazza, Donati, Caldirola, A. Carboni, Akpa Akpro, Vignato, Colombo, Caprari.

Allenatore: Palladino 5,5

Arbitro: Ferrieri Caputi

Marcatori: 26' Chiesa (J), 28' Alex Sandro (J)

Ammoniti: V. Carboni (M), Yildiz (J)

Espulsi: 45' st Zerbin (M) per doppia ammonizione

