Serie A, Juventus-Atalanta 1-1: Freuler risponde a Chiesa, Ronaldo sbaglia un rigore

JUVENTUS-ATALANTA 1-1

Un'ottima Atalanta torna a Bergamo con un punto che, per certi versi, può anche andarle stretto vista la buona prestazione dei nerazzurri. Passata in vantaggio con una splendida rete di Chiesa, la Juventus si fa rimontare da una conclusione da fuori di Freuler. I bianconeri avrebbero anche l'occasione per passare in vantaggio ma Cristiano Ronaldo si fa parare il rigore da Gollini che, poco dopo, si supera su Morata. Gasperini dà spazio anche al Papu Gomez e l'Atalanta rischia di tornare a casa con i tre punti con un colpo di testa di Romero parato da Szczesny. Le immagini di Juventus-Atalanta









































































Ultime gallery Vedi tutte

LA PARTITA

Gasp non deroga dalla sua idea di uno contro uno a tuttocampo con pressione individuale anche molto alta. Zapata, Pessina e Malinovskiy si alternano nella marcatura dei due centrali e di Arthur, lasciando il difensore che rimane libero alla scalata in avanti degli esterni o di Freuler e De Roon. Il solito sistema sofisticato che però rischia di saltare quando qualcosa va storto come al 12’ quando accade l’incredibile. McKennie recupera, riparte e serve Morata in area: tocco per Ronaldo che viene chiuso da Djmsiti a tu per tu con Gollini, la palla ritorna allo spagnolo che di tacco manda fuori a porta vuota, pensando probabilmente di essere in fuorigioco. Ma era tutto buono.

La Juve non riesce praticamente mai a giocare posizionalmente ed è complicato vedere la solita occupazione dei corridoi orizzontali. McKennie si piazza nella posizione di trequartista sulla destra, mentre in fase difensiva fa l’esterno di centrocampo nel 4-4-2. Al 25’ Arthur, dopo uno scontro con Romero, è costretto a uscire per lasciare il posto a Rabiot. Il ruolo del brasiliano è preso da Bentancur con il nuovo entrato che si piazza, in fase offensiva, nel mezzo spazio di sinistra. E proprio l’uruguaiano, nell’unico modo per creare problemi all’Atalanta (e cioè recuperando e ripartendo), serve Chiesa che ha tagliato da sinistra e si libera per il tiro: il suo destro si insacca all’incrocio dei pali. I nerazzurri rispondono subito con Pessina che pesca Zapata in area ma viene chiuso a tu per tu con Szczesny dalla deviazione di piede del portiere bianconero.

In chiusura di tempo ci prova anche Malinovskiy, prima con un destro che non esce di molto e poi con una punizione respinta da Szczesny. In apertura di ripresa Gollini salva su Morata e tiene in vita l’Atalanta. Gasp fa entrare Gomez al posto di Pessina e il Papu, perlomeno, porta bene visto che poco dopo Freuler recupera e difende palla prima di sparare un tiro centrale ma potente che vale il pareggio. Poi succede che Gollini si trasformi in Lev Yashin. Contatto Hateboer-Chiesa, Doveri fischia un rigore discusso dagli atalantini ma il portiere nerazzurro ipnotizza Ronaldo e para. Un minuto dopo con un miracolo dice di no anche a Morata. Gasp cambia Malinovskiy e Zapata (entrano Muriel e Mirančuk) e l’Atalanta chiude in avanti, con Szczesny che salva su un colpo di testa di Romero. Finisce in pareggio come nello scorso luglio. E come allora i bergamaschi escono dall'Allianz Stadium a testa alta. Anzi, altissima.

IL TABELLINO

JUVENTUS-ATALANTA 1-1

Juventus (4-4-2): Szczesny 7; Cuadrado 6, de Ligt 6,5, Bonucci 6, Danilo 6; McKennie 7, Bentancur 6,5, Arthur sv (25’ Rabiot 5,5), Chiesa 6,5 (24’ st Alex Sandro sv); Morata 5 (38’ st Dybala sv), Ronaldo 5. All. Pirlo 5,5

Atalanta (3-4-1-2): Gollini 8; Djmsiti 6, Romero 6, Palomino 6,5; Hateboer 6, De Roon 6, Freuler 7, Gosens 6,5; Pessina 6 (7’ st Gomez 6,5), Malinovskiy 6 (25’ st Mirančuk sv); Zapata 5,5 (25’ st Muriel sv). All. Gasperini 6,5

ARBITRO: Doveri

MARCATORI: 29’ Chiesa (J), 11’ st Freuler (A)

AMMONITI: Romero (A), Rabiot (J), De Roon (A), Morata (J), McKennie (J)

ESPULSI: -

LE STATISTICHE

- Era dal 1984/85 che la Juventus non pareggiava almeno 6 delle prime 12 giornate di campionato (in quel torneo chiuse al sesto posto).

- Per la terza stagione di fila la Juventus non ha perso nessuna delle prime 12 giornate di campionato (la scorsa stagione 10 vittorie e due pareggi).

- L’Atalanta ha perso solo una delle ultime 16 trasferte di campionato, 1-4 contro il Napoli a ottobre (9V, 6N).

- Juventus e Atalanta hanno pareggiato sei degli ultimi otto confronti di Serie A (due vittorie bianconere nel parziale).

- L’Atalanta ha bloccato la Juventus sul pareggio in tutte le ultime tre trasferte a Torino di campionato (tre risultati utili di fila in trasferta con i bianconeri, cosa che non accadeva dal 1990).

- Federico Chiesa ha segnato 3 gol in Serie A all'Atalanta: tutti in casa, tutti nel primo tempo, tutti col destro e tutti da fuori area.

- Chiesa ha segnato solo 5 gol da fuori area in Serie A (su 27 totali), tre dei quali contro l'Atalanta.

- Solo due giocatori nati dopo l'1/1/1997 hanno partecipato ad almeno 6 gol in questo campionato: Federico Chiesa (2 gol, 4 assist) e Lautaro Martinez (5 gol, 2 assist).

- Cristian Romero è il difensore che ha collezionato piú ammonizioni (26) nel corso degli ultimi tre campionati di Serie A (dal 2018/19 ad oggi). Per lui anche 3 rossi.

- La Juventus è ora la vittima preferita in Serie A di Remo Freuler: tre gol, due dei quali a Torino.

- Con Freuler diventano 12 i marcatori dell'Atalanta in questa Serie A, più di qualsiasi altra formazione.

- Cristiano Ronaldo ha sbagliato 4 dei 30 rigori calciati con la maglia della Juventus in tutte le competizioni (3 in Serie A e uno in Coppa Italia).