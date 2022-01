Napoli, un altro positivo nel gruppo squadra e alcuni tamponi in attesa: l'Asl Torino potrebbe imporre lo stop

SERIE A

Il focolaio sembra ancora in corso tra gli azzurri. La partita dell'Allianz Stadium con la Juventus è a forte rischio

Resta a forte rischio la disputa di Juventus-Napoli. Ci sarebbero infatti altri positivi nel gruppo squadra del club campano (sicuramente un membro dello staff, ma alcuni tamponi sono ancora in attesa di essere riprocessati, come informa il Napoli su Twitter). Ora si attenderà l’esito dei nuovi test di conferma, poi probabilmente sarà la Asl di Torino a decidere. Gli azzurri sono arrivati in città mercoledì sera già con una squadra decimata dal Covid. Ora le nuove positività renderebbero impossibile lo svolgimento regolare della partita.

Sono 19 gli azzurri che hanno preso parte alla trasferta, ma 4 sono aggregati dalla Primavera e tra i 15 rimanenti ci sono anche Zielinski, Lobotka e Rrahmani, che l'Asl Napoli 2 ha identificato come contatti stretti di positivi e costretto all'isolamento in quanto vaccinati da più di 120 giorni e non ancora sottoposti alla dose booster.

La Juventus è decisa a giocare, il Napoli (e in particolare il presidente Aurelio De Laurentiis) è profondamente indispettito dalla situazione e dall'atteggiamento intransigente della Lega Serie A, che non ha voluto prendere in considerazione l'ipotesi di un rinvio della giornata. Il match, in ogni caso, resta appeso a un filo e le prossime ore saranno decisive.

DIRETTORE ASL 2 NAPOLI: "LOGICO STOP AL CAMPIONATO"

"Se in Italia avessimo una Lega calcio che davvero ci tenesse a preservare le responsabilità sanitarie connesse al Covid, con le partite che richiameranno un numero di pubblico tale da generare più contagi, avrebbero sospeso per 15 giorni il campionato, non sarebbe stato illogico". Lo afferma a Radio Marte Antonio D'Amore, direttore ASL Napoli 2 che ieri ha emesso la quarantena per Zielinski, Lobotka e Rrhamani del Napoli, venuti in contatto con ammalati. "Il dipartimento nostro - spiega D'Amore - ha rilevato che oltre a Mario Rui e Meret più uno nello staff tecnico, c'erano contatti stretti che avevano terminato il primo ciclo vaccinale da più di 4 mesi. Pertanto è stata applicata la circolare del Ministero che spiega che senza dose booster queste persone vanno messe in isolamento. I giocatori professionisti di Serie A hanno l'obbligo della terza vaccinazione. Perché i 3 del Napoli non si sono vaccinati? Non saprei, non è nostra competenza. Questa è la stessa situazione di Djokovic: non è vaccinato, c'è un regolamento sanitario in Australia e quindi non partecipa agli Australian Open". D'Amore sottolinea che la quarta ondata nel territorio dell'Asl Napoli 2 nord è pesante: "Soltanto stamattina a Pozzuoli - spiega - abbiamo ricevuto 12 persone con il Covid contro le 9 dimesse. Le percentuali dei ricoveri sono diminuite ma i numeri sono talmente alti che restano spaventosi. Parliamo di 20.000 contagi giornalieri in Campania. Su Juventus-Napoli perché non è stata bloccata la partenza del Napoli? I giocatori del Napoli, per quanto possano avere una priorità, capiscono che ci sono altre esigenze con tanti positivi".