Serie A, Inter-Salernitana 4-0: Inzaghi cala il poker prima della Champions

INTER-SALERNITANA 4-0

Tre reti nel primo tempo per la squadra di Inzaghi, poi Arnautovic al novantesimo hanno rovinato l'esordio di Liverani sulla panchina dei campani

Inter-Salernitana: le foto della partita

















© Getty Images 1 di 10 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM L'Inter ha dominato nel secondo anticipo del venerdì di Serie A battendo 4-0 a San Siro la Salernitana di Liverani. Ai nerazzurri, che si confermano in vetta alla classifica, è bastato un tempo per chiudere la pratica realizzando tre reti dopo un palo di Thuram e una traversa di Barella già prima dell'intervallo. Al 17' il francese ha sbloccato il match su assist di Carlos Augusto che due minuti più tardi ha servito a Martinez il pallone del raddoppio direttamente da fallo laterale. Al 40' il tris di Dumfries ha chiuso i conti, lasciando spazio solo al poker di Arnautovic al novantesimo.

LA PARTITA

Il divario tra Inter e Salernitana non lo si è scoperto certamente nella sfida di San Siro, ma il 4-0 con cui la squadra di Simone Inzaghi ha travolto la formazione campana è, se possibile, ancora più eloquente della distanza in classifica tra le due squadre. Livelli differenti, tecnica e qualità sideralmente distanti e anche un approccio al match decisamente opposto sono alla base di un confronto che, di fatto, non è mai stato ad armi pari. Nei primi venti minuti di gioco l'Inter si è trovata sopra di due gol dopo aver colpito due legni clamorosi e aver creato altrettante occasioni da gol, il tutto senza ottenere in cambio una minima reazione dalla Salernitana, la prima di Fabio Liverani.

A posteriori si può raccontare di Inter-Salernitana 4-0, anticipo del venerdì di Serie A per dare spazio al ritorno della Champions League nel calendario nerazzurro, come una lezione magistrale di turnover da parte di Simone Inzaghi che un po' a sorpresa ha schierato dall'inizio la formazione tipo dell'Inter, ottenendo in cambio il massimo sforzo nei primi minuti per aprire e chiudere la contesa senza fronzoli e facendo dunque riposare, giocando, i propri effettivi dopo venti minuti di altissimo livello. Thuram a porta vuota e Barella solo davanti al portiere hanno colpito rispettivamente palo e traversa nei primi 10 minuti, poi si è scatenato Carlos Augusto sulla sinistra che nel giro di due minuti ha mandato in porta Thuram e Martinez per l'uno-due che ha mandato al tappeto la Salernitana.

Il tris di Dumfries poco prima dell'intervallo è stato l'episodio - con un paio di deviazioni - che ha fatto calare il sipario sul match con un'ora di anticipo break incluso, trasformando la ripresa in quarantacinque minuti buoni per le statistiche e per dare minuti e spazio a chi nell'Inter ha giocato meno, facendo riposare - davvero - gli elementi chiave dello scacchiere dopo un'ora di gioco. Al novantesimo di una partita chiusa senza recupero è poi arrivato anche il 4-0 di Arnautovic che ha mandato a casa felici e contenti i tifosi nerazzurri.

LE PAGELLE

Carlos Augusto 7 - Serata da protagonista sulla sinistra chiusa con due assist, uno per Thuram col suo mancino e uno per Lautaro addirittura di mani da fallo laterale. Una certezza sull'esterno.

Dumfries 7 - La fascia destra di San Siro ha chiesto pietà tanto nel primo quanto nel secondo tempo. Sempre nel vivo dell'azione e concentrato, trova anche la via del gol che vuol dire ulteriore fiducia.

Bastoni 7 - Sa fare tutto e lo dimostra con continuità. Sfiora il gol in apertura in almeno due occasioni da corner, poi si trasforma in regista con lanci smarcanti di sessanta metri.

Thuram 7 - Con quel sorriso e quel lavoro per la squadra gli viene perdonato anche il clamoroso errore a un metro dalla porta vuota quando devia il pallone sul palo. Perdonato anche perché comunque il match lo sblocca con buona pace di Ochoa.

Boateng 4,5 - Prima di alzare bandiera bianca al 24' vive una serata da incubo in cui gli avversari affondano che è una meraviglia dalle sue parti.

Dia 5 - Una triste serata in solitaria nel bel mezzo di San Siro a vedere i compagni soffrire senza aver mezzo pallone giocabile.

IL TABELLINO

INTER-SALERNITANA 4-0

Inter (3-5-2): Sommer sv; Pavard 6,5, De Vrij 6,5, Bastoni 7 (33' st Buchanan 6); Dumfries 7, Barella 6,5, Calhanoglu 6,5 (22' st Asllani 6), Mkhitaryan 6,5 (15' st Klaassen 6), Carlos Augusto 7; Thuram 7 (15' st Sanchez 6,5), Lautaro Martinez 7 (15' st Arnautovic 7). A disp.: Di Gennaro, Audero, Bisseck, Dimarco, Darmian, Stankovic, Frattesi. All.: Inzaghi 7,5.

Salernitana (3-4-2-1): Ochoa 5; Pellegrino 5, Boateng 4,5 (24' Maggiore 4,5), Pasalidis 5; Sambia 4,5, Basic 5, Coulibaly 5 (19' st Legowski 5), Zanoli 5 (38' st Kastanos sv); Candreva 5; Tchaouna 5 (38' st Simy sv), Dia 5 (19' st Weissman 5). A disp.: Costil, Allocca, Manolas, Martegani, Gomis, Vignato. All.: Liverani 5.

Arbitro: Piccinini

Marcatori: 17' Thuram, 19' Martinez, 40' Dumfries, 45' st Arnautovic

Ammoniti: Tchaouna (S)

Espulsi: nessuno

