Serie A, Inter-Parma 2-2: scherzetto Gervinho, Perisic salva Conte

INTER-PARMA 2-2

L'Inter non è andata oltre il pareggio 2-2 in casa contro il Parma nel secondo anticipo della sesta giornata di Serie A. Dopo aver dominato il primo tempo, i nerazzurri di Conte si sono trovati sotto di due gol al rientro dagli spogliatoi per la doppietta di Gervinho (46' e 61'), bravo a sfruttare la profondità. Brozovic al 64' ha riaperto i giochi, ma è il colpo di testa di Perisic al 92' ad evitare la sconfitta per i nerazzurri.

























































































































LA PARTITA

Un finale così - in termini di risultato - forse non se lo sarebbe aspettato, ma se il 2-2 di Perisic al 92' ha evitato la seconda sconfitta in campionato all'Inter, Conte forse ha diversi grattacapi da risolvere. L'assenza di Lukaku, i tanti impegni e almeno un paio di occasioni clamorose sbagliate sono tutti possibili alibi per la squadra nerazzurra che però, a conti fatti, anche contro il Parma ha fatto vedere tutti i pregi e i difetti di inizio stagione. Poco cinismo in attacco e fragilità evidente in difesa, se è vero che il Parma ha trovato il gol con le uniche due giocate offensive del match.

Episodi dubbi in area di rigore a parte, con l'Inter che reclama almeno un fallo da rigore non assegnato dall'arbitro Piccinini, per contare le occasioni gettate al vento dagli uomini di Conte non bastano le dita di una mano. Nel primo tempo non c'è stata partita contro il 5-3-2 attendista impostato da Liverani contro il suo stesso credo calcistico, ma pur con un andamento tutt'altro che feroce l'Inter ha saputo creare un paio di situazioni in cui avrebbe potuto - e dovuto - trovare il vantaggio, per poi amministrare. Invece prima Perisic al 2' liberato da Barella, poi Lautaro e Hakimi di testa non hanno inquadrato lo specchio della porta di Sepe.

Nella ripresa la doccia ghiacciata. In pochi secondi e alla prima azione offensiva di fatto il Parma è passato in vantaggio: lancio in profondità di Hernani alle spalle di De Vrij e sinistro al volo all'incrocio di Gervinho da applausi. Nel giro di un quarto d'ora poi l'Inter si è trovata sotto di due gol, ancora per colpa - o merito - di Gervinho, bravo a scappare ancora una volta dietro a De Vrij e infilare Handanovic.

L'unica nota positiva della serata di Conte, volendola vedere così, è arrivata proprio in questo momento. Sotto di due gol e anche grazie ai cambi ultraoffensivi, l'Inter l'ha saputa raddrizzare trovando l'immediata rete con Brozovic, con un sinistro dal limite dell'area, e poi con Perisic al 92' con un colpo di testa sul calcio di punizione di Kolarov. Nel mezzo, come detto, almeno tre chiare occasioni da gol: Sepe si è superato su Ranocchia da due passi, poi Hakimi ha centrato il portiere da buona posizione. Infine Vidal dal limite ha calciato altissimo. Con o senza Lukaku, un limite da sistemare per puntare in alto.

--

LE PAGELLE

Martinez 5 - Senza il gemello del gol si perde tra le maglie della difesa del Parma senza incidere. Nella ripresa si lascia andare a un po' di nervosismo in eccesso che non lo aiuta nella lucidità in area di rigore.

De Vrij 4,5 - Piantato per terra in occasione dei due gol del Parma, sempre sorpreso con troppa facilità alle spalle. Poca collaborazione con Ranocchia e Hakimi.

Eriksen 5 - Un'altra prova incolore dietro le punte confermando di non trovarsi a proprio agio nell'idea di calcio di Conte. Inizia bene con qualche pallone in profondità, poi si perde per il campo senza incidere nemmeno da calcio piazzato.

Gervinho 7,5 - Dopo un primo tempo in completa solitudine, si scatena a inizio ripresa attaccando la profondità e sorprendendo due volte De Vrij. Doppietta abbellita dal gran gol di sinistro al volo.

Kucka 6,5 - Quando alza il numero di giri in mediana, il Parma trova il modo di far male all'Inter. L'azione del secondo gol parte dai suoi piedi, ma non va mai in difficoltà contro il centrocampo avversario.

---

IL TABELLINO

INTER-PARMA 2-2

Inter (3-4-1-2): Handanovic 5,5; De Vrij 4,5, Ranocchia 5, Kolarov 6; Hakimi 5,5 (33' st Young 5,5), Barella 5 (33' st Nainggolan 5,5), Gagliardini 5 (13' st Vidal 6), Darmian 5,5 (23' st Pinamonti 5,5); Eriksen 5 (13' st Brozovic 6,5); Perisic 6, Martinez 5. A disp.: Padelli, Radu, D'Ambrosio, Moretti, Carboni, Satriano, Bastoni. All.: Conte 4,5.

Parma (4-3-1-2): Sepe 7; Gagliolo 6,5, Iacoponi 6,5, Balogh 5,5, Pezzella 6; Grassi 6,5 (38' st Brugman sv), Hernani 6,5, Kurtic 6 (29' st Cyprien 6); Kucka 6,5; Gervinho 7,5 (29' st Sohm 6), Cornelius 5,5 (1' st Inglese 6,5). A disp.: Turk, Rinaldi, Karamoh, Valenti, Sprocati, Adorante. All.: Liverani 6,5.

Arbitro: Piccinini

Marcatori: 1' st Gervinho (P), 16' st Gervinho (P), 19' st Brozovic (I), 47' st Perisic (I)

Ammoniti: Ranocchia (I); Hernani (P)

Espulsi: nessuno

--

LE STATISTICHE DI OPTA

Il Parma è rimasto imbattuto in tutte le ultime cinque trasferte contro l’Inter in Serie A (1V, 4N): è la serie senza sconfitte esterne più lunga per i gialloblù contro i nerazzurri nella competizione.

Era dallo scorso febbraio (successo nel Derby contro il Milan) che l’Inter non otteneva punti in un match di Serie A in cui era andato sotto di due reti.

Ivan Perisic è tornato al gol con l'Inter in Serie A 537 giorni dopo il precedente (maggio 2019 v Chievo).

Marcelo Brozovic è l'unico giocatore dell'Inter a segno in ciascuna delle ultime sette stagioni in Serie A.

Gervinho è andato a segno dopo appena 19 secondi dall'inizio della ripresa, è il gol più rapido dall'inizio di una frazione di gioco per il Parma in Serie A a partire dalla rete di Lanzafame contro il Livorno nel maggio 2010 (45:14).

L'Inter è la vittima preferita di Gervinho in Serie A: cinque gol, tre dei quali a San Siro.

Era da febbraio 2019 contro la Juventus (doppietta) che Gervinho non segnava una marcatura multipla in Serie A.

Con due gol e due assist, Hernani è il giocatore del Parma che ha preso parte a più gol in Serie A da inizio agosto.

Il classe 2002 Botond Balogh è il primo straniero in assoluto nato dal 1/1/2001 in avanti a giocare da titolare a San Siro in Serie A.

Presenza numero 350 per Samir Handanovic con l'Inter in tutte le competizioni.