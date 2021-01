Serie A, Inter-Juventus 2-0: Conte strapazza i bianconeri con Vidal e Barella

INTER-JUVENTUS 2-0

di

MAX CRISTINA

L'Inter si è aggiudicata il big match della 18.a giornata di Serie A, battendo 2-0 a San Siro la Juventus e agganciando il Milan in testa alla classifica. Partita dominata dai nerazzurri di Conte, bravi a sbloccare il match già al 12' con un colpo di testa dell'ex Vidal. Nella ripresa il raddoppio firmato da Barella al 52' liberato davanti al portiere con un lancio di sessanta metri di Bastoni. Per la Juventus seconda sconfitta in campionato. Lo spettacolo di Inter-Juventus in foto lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse































lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

























Ultime gallery Vedi tutte

LA PARTITA

Non c'è stata storia a San Siro e questo, per un Inter-Juventus, è sempre una notizia. La squadra di Conte ha battuto 2-0 i ragazzi di Pirlo, paradossalmente confermando anche il poco cinismo sotto porta che nel recente passato è costato punti pesanti in campionato. A conti fatti il risultato avrebbe potuto essere anche più ampio in favore dell'Inter in una partita dominata a larghi tratti senza correre particolari pericoli. Netto passo indietro invece per la Juventus, spazzata via soprattutto in mezzo al campo dove la coppia Rabiot-Bentancur ha perso tutti i duelli con i più frizzanti Barella e Vidal. Ma è stata tutta la squadra di Pirlo a mancare l'appuntamento nella serata di gala di San Siro.

La sequenza che racconta al meglio la sfida può essere registrata a inizio ripresa: Cristiano Ronaldo costretto a rincorrere per 40 metri Barella per mettere una pezza alla voragine tra centrocampo-attacco e difesa della Juventus; una rincorsa senza frutti, ma particolare considerando il modo di giocare del portoghese e la libertà di non ripiegare in fase difensiva. L'Inter l'ha vinta in mezzo al campo, con la solità forza muscolare unita però a un'ottima tecnica che ha mandato da subito fuorigiri gli avversari, troppo lenti e sempre in ritardo nel cercare di contrastare le verticalizzazioni veloci studiate da Conte. Dopo i primi dieci minuti che sembravano raccontare un'altra storia, con la rete annullata a Ronaldo dopo un bell'intervento di Handanovic su Rabiot, l'Inter ha aspettato la Juventus nella propria metà campo con una difesa a cinque ordinata che ha tolto profondità a Morata e Chiesa, costringendo Rabiot e Bentancur a palleggiare senza sbocchi né velocità. A palla recuperata la bravura dell'Inter è stata quella di colpire con i movimenti delle mezz'ali, veloci e precise a ribaltare l'azione in poche mosse. Al 12' il banco juventino è saltato: movimento ad allargare sulla destra di Barella, uno dei tanti e sempre pericolosi, cross sul secondo pallo e incornata del grande ex, Arturo Vidal, dopo le polemiche del prepartita.

Sbloccata la contesa, l'Inter ha messo la partita sui binari più congeniali e studiati mettendo in grandissima difficoltà la Juventus, ma confermando un feeling con la rete tutto da migliorare. Prima Vidal, poi Lautaro con un destro alto a porta vuota dopo un tiro di Lukaku parato da Szczesny e poi Barella in un paio di occasioni hanno sfiorato il raddoppio senza però chiudere il match prima dell'intervallo.

Appuntamento con il secondo gol rimandato solo di qualche minuto nella ripresa dove Barella dopo aver fatto il bello e il cattivo tempo facendosi sempre trovare tra le linee alle spalle di Rabiot e Bentancur, ha spaccato in due la retroguardia bianconera capitalizzando al meglio un lancio di sessanta metri di Bastoni per il gol del 2-0; una rete surreale, quasi da videogioco per velocità e precisione. Pirlo ha provato a cambiare l'andamento del match inserendo Kulusevski e McKennie, ma anche con il pallino del gioco in mano nell'ultima mezz'ora la sua squadra, a partire da Ronaldo, non ha mai dato l'impressione di poter trovare il modo di bucare la difesa di Conte. L'unico tiro, di Chiesa a tre minuti dalla fine, ha trovato pronto a respingere Handanovic, mentre nelle ripartenze Lukaku e Hakimi non hanno trovato lo spunto per calare il tris.

--

LE PAGELLE DI INTER E JUVENTUS di S. Redaelli

--

IL TABELLINO

INTER-JUVENTUS 2-0

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal (31' st Gagliardini), Young (27' st Darmian); Martinez (41' st Sanchez), Lukaku. A disp.: Padelli, Radu, Kolarov, A. Ranocchia, Sensi, Eriksen, Perisic, Pinamonti. All.: Conte.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Frabotta (12' st Bernardeschi); Chiesa, Bentancur, Rabiot (12' st McKennie), Ramsey (12' st Kulusevski); Morata, Ronaldo. A disp.: Buffon, Pinsoglio, Garofani, Demiral, Di Pardo, Dragusin, Arthur, Fagioli, F. Ranocchia. All.: Pirlo.

Arbitro: Doveri

Marcatori: 12' Vidal, 7' st Barella

Ammoniti: Young, Barella (I); Bonucci, Morata (J)

Espulsi: nessuno

--

LE STATISTICHE DI OPTA

Era dal settembre 2016 che l’Inter non batteva la Juventus in un match di Serie A (2-1 in quel caso).

Era da aprile 2010 che l’Inter non batteva la Juventus in Serie A senza subire alcun gol (2-0 con i gol di Maicon ed Eto’o).

L’Inter ha ottenuto sei successi casalinghi consecutivi in Serie A per la prima volta da dicembre 2018 (sette in quel caso), quindi per la prima volta con Conte in panchina.

Era dal 2010/11 che la Juventus non collezionava meno di 10 vittorie nelle prime 17 giornate di campionato (8 in quel caso).

La Juventus ha subito almeno un gol in 13 delle ultime 14 trasferte di campionato (fa eccezione solo la gara di Parma).

Prima di Vidal, l'ultimo ex bianconero a segnare contro la Juventus con la maglia dell'Inter in Serie A era stato Vieri nel 2004.

Vidal é l'ottavo giocatore a segnare almeno un gol nel derby d'Italia di campionato con entrambe le maglie, il primo dai tempi di Aldo Serena.

Arturo Vidal ha segnato il primo gol in campionato con la maglia dell'Inter: non segnava un gol in Serie A dal 2 maggio 2015 contro la Sampdoria, in quel caso con la maglia della Juventus (2087 giorni fa).

Questo é solo il secondo gol di Vidal di testa in Serie A. Prima di oggi l'altro era stato proprio l'ultimo nel massimo campionato contro la Samp nel 2015.

Quinto assist per Barella in questo campionato: é il suo record personale in un singolo massimo campionato italiano.

Barella ha giá migliorato sia a livello di gol (due vs uno) che di assist (5 vs 4) lo score totalizzato con l'Inter nella scorsa Serie A.

Barella é l'unico centrocampista centrale nato dopo l'1/1/1997 a vantare giá almeno 10 gol in Serie A.