Serie A, Inter-Genoa 2-1: Inzaghi fa il vuoto in classifica

INTER-GENOA

Asllani e Sanchez (rigore) costruiscono il successo nel primo tempo, poi la rete di Vasquez e tanta sofferenza: c'è il +15 sulla Juve

LA PARTITA

I ritmi in avvio sono piuttosto blandi, l'Inter preme e gestisce il possesso, ma il Genoa è bravo a chiudere tutti gli spazi e non concedere corridoi di passaggio facili. La prima vera occasione l'Inter la costruisce al 23' quando una sventagliata di Mkhitaryan trova Barella sul secondo palo, ma l'azzurro apre troppo il piattone al volo e calcia alto. Passano 2' e a disperarsi è il Genoa: sul cross di Sabelli colpisce di testa Retegui, ma trova la grande risposta di Sommer; il pallone finisce sul sinistro di Gudmundsson, che da due passi si divora lo 0-1. I padroni di casa sembrano faticare a trovare la quadra del match, ma alla mezzora sfruttano al massimo il primo varco concesso dagli avversari: alle spalle di Vasquez si apre una voragine per Asllani, che riceve il passaggio di Sanchez e fulmina Martinez sotto la traversa. La difesa del Grifone si slega, passano una manciata di minuti e va completamente in tilt: Lautaro trova Barella con una splendida verticalizzazione, l'azzurro colpisce e trova l'esterno della rete, ma viene travolto da Frendrup. Dopo una lunga on field review Ayroldi conferma la sua decisione di assegnare il penalty, trasformato di prepotenza da Sanchez. Sul finale di frazione Mkhitaryan sciupa l'occasione per il tris, ma al riposo l'Inter è comunque saldamente in controllo.

In avvio di ripresa il Genoa prova a imbastire una reazione tornando in campo con atteggiamento aggressivo e al 53' trova il meritato gol della speranza: un pallone liberato di testa da De Vrij viene raccolto da Vasquez al limite e il suo sinistro all'angolino è imprendibile per Sommer. I liguri ci credono e al 21' trovano anche il gol del pari col subentrato Vitinha, ma Ayroldi annulla per un evidente offside. I ragazzi di Gilardino sembrano averne di più degli avversari, che soprattutto nel finale appaiono accusare la stanchezza dettata dai tanti impegni ravvicinati. Inzaghi dà minutaggio ai rientranti Thuram e Acerbi, concede un po' di riposo a un opaco Lautaro, ma nonostante il fiatone rischia di fatto pochissimo fino al triplice fischio, va vicino al 3-1 con uno destro di Arnautovic respinto da Martinez e porta a casa l'ennesima vittoria di una stagione già memorabile.

LE PAGELLE

Sanchez 7 - Perfetto l'assist in verticale per Asllani in occasione dell'1-0, perfetto anche il rigore che vale il 2-0. Una serata da protagonista assoluto dopo tante partite vissute un po' ai margini.

Asllani 7 - La regia non è quella inesauribile e impeccabile di Calhanoglu, ma riesce comunque a sfruttare al massimo l'occasione per segnare il suo primo gol nerazzurro, sbloccando una sfida tutt'altro che semplice.

Lautaro 5,5 - Non strappa la sufficienza solo perché ha abituato il suo pubblico a ben altre prestazioni. Serata po' sottotono, ammonito per simulazione (giallo severo), esce a un quarto d'ora dalla fine per rifiatare.

Frendrup 5 - Nervoso e impreciso, si becca subito un giallo ed è lui a causare il rigore del 2-0 rischiando anche il secondo. Il penalty è molto generoso, ma il suo intervento altrettanto scomposto.

Gudmundsson 5,5 - Sullo 0-0 si divora un gol incredibile da due passi, poi disputa una partita generosa ma poco concreta, in cui nonostante il buono sforzo di squadra non trova mai il varco buono per far male.

Bani 6,5 - Annulla di fatto Lautaro con una prova impeccabile sul piano difensivo. L'Inter sfrutta al massimo le uniche due disattenzioni di una linea difensiva che lui guida alla perfezione.

IL TABELLINO

Inter-Genoa 2-1

Inter (3-5-2): Sommer 6,5; Pavard 6 (28' st Bisseck 6), De Vrij 6,5, Carlos Augusto 6; Dumfries 5,5 (1' st Darmian 6), Barella 6,5, Asllani 7, Mkhitaryan 6, Dimarco 6 (20' st Acerbi 6); Sanchez 7 (20' st Thuram 6), Martinez 5,5 (31' st Arnautovic 6).

Allenatore: Inzaghi 6,5

Genoa (3-5-2): Martinez 6,5; De Winter 6,5, Bani 6,5, Vasquez 6,5; Sabelli 6,5 (43' st Ekuban sv), Messias 6 (18' st Vitinha 6,5), Badelj 6,5, Frendrup 5 (1' st Strootman 6), Martin 6 (18' st Spence 6,5); Gudmundsson 5,5, Retegui 6.

Allenatore: Gilardino 6,5

Arbitro: Ayroldi

Marcatori: 30' Asllani (I), 38' rig. Sanchez (I), 8' st Vaszquez (G)

Ammoniti: Frendrup (G), Dumfries (I), Strootman (G), Vasquez (G), Martinez (I)

Espulsi: