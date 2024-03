Frendrup su Barella, Cesari: "Normale dinamica di gioco, non è rigore"

© da video

Al 34' della gara di San Siro tra Inter e Genoa, sull'1-0 per i nerazzurri, l'arbitro Ayroldi concede un calcio di rigore alla squadra di Simone Inzaghi per un fallo in area di Frendrup su Barella. Il centrocampista dell'Inter aveva già calciato ma il danese, nel tentativo di arrivare sul pallone, scivola e lo travolge. Il direttore di gara viene poi richiamato dal Var a rivedere l'episodio e resta davanti al monitor per qualche minuto. Alla fine conferma la sua decisione. "In tutta sincerità non mi pare rigore - ha detto l'ex arbitro Graziano Cesari interpellato sull'episodio - Frendrup va in scivolata per deviare il pallone poi il contatto c'è ma è normale dinamica di gioco".