Serie A: Inter a 14 punti dallo scudetto, Roma e Bologna per la Champions. Bagarre salvezza

SERIE A - 30a GIORNATA

I nerazzurri ospitano l'Empoli, emiliani e giallorossi cercano punti pesanti con Salernitana e Lecce. Cagliari-Verona e Sassuolo-Udinese per non sprofondare

© Getty Images Dopo le 5 gare del sabato pre-pasquale, la 30ª giornata di Serie A si chiude il lunedì di Pasquetta. Nel posticipo serale, l'Inter contro un Empoli con l'acqua alla gola vuole ritrovare i tre punti per rispedire a -14 il Milan e avvicinare lo scudetto per la cui matematica mancano le stesse lunghezze. Lotta Champions e salvezza si intrecciano in Bologna-Salernitana e Lecce-Roma, con Thiago Motta e De Rossi che devono rispondere alla vittoria dell'Atalanta a Napoli. Punti che valgono doppio in Cagliari-Verona e Sassuolo-Udinese.

Dopo il pareggio contro il Napoli, l'Inter vuole tornare a vincere per mettere altri tre preziosi mattoncini verso la tanto agognata seconda stella. A San Siro, però, arriverà un Empoli con il coltello tra i denti, alla disperata ricerca di punti salvezza. La squadra di Nicola occupa il terzultimo posto insieme al Frosinone e sogna il clamoroso sgambetto, magari approfittando delle fatiche dei nerazzurri impegnati con le nazionali. Inzaghi potrà contare su Acerbi, finito al centro del caso razzismo con Juan Jesus. In attacco servono i gol della ThuLa, un po' appannata nelle ultime settimane.

Per la lotta Champions il Bologna ospita la Salernitana, quasi spacciata, e ha una grande chance di consolidare il quarto posto. Thiago Motta recupera Zirkzee e sogna di portarsi a soli due punti da una Juve in caduta libera. Impegno sulla carta più gravoso per la Roma, in lotta con l'Atalanta per un quinto posto che al momento garantisce la partecipazione alla prossima Champions. Il Lecce è a +3 dalla zona retrocessione e in casa ha dato del filo da torcere a diverse big. De Rossi avrà un Dybala a mezzo servizio e dovrà rinunciare a capitan Pellegrini squalificato.

Punti che valgono il doppio se non il triplo nellae sfide salvezza Cagliari-Verona e Sassuolo-Udinese. Le classiche sfide in cui è vietato perdere, ma che in caso di vittoria regalerebbe benzina vitale per il difficile finale di stagione. Tra le quattro quella che sta peggio è il Sassuolo penultimo e che dovrà lottare fino all'ultimo senza il suo uomo più rappresentativo, Domenico Berardi.

