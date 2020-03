Serie A in estate, ecco un'ipotesi di calendario

Finire la Serie A a tutti i costi (coronavirus permettendo). Le parole di mercoledì sera del presidente della Figc Gabriele Gravina rappresentano un po' il sentiment di tutto il calcio europeo. Anche se in piena pandemia è complicato fare date, un'ipotesi di calendario vedrebbe il via il 3 giugno, con partite infrasettimanali e nel weekend, per concludersi il 12 luglio. Resterebbe da sciogliere il nodo delle 4 gare del 25° turno non disputate (Verona-Cagliari, Atalanta-Sassuolo, Inter-Sampdoria e Torino-Parma): ipotesi 31 maggio.