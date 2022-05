Serie A in contemporanea: massimo 5 minuti per il rientro in campo

Vista l'esigenza di garantire la contemporaneità delle partite dell'ultima giornata, la Lega Serie A ha disposto che "il termine di tolleranza per l'attesa della presentazione delle squadre in campo, previsto dall'art. 54, comma 2, delle Noif, sia ridotto a 5 minuti". La disposizione, che rientra nella prassi nel caso di partite in contemporanea e decisive per un traguardo finale, riguarda le gare di sabato 21 maggio alle 20.45 Atalanta-Empoli e Fiorentina-Juventus; di domenica 22 maggio alle 18.00 Inter-Sampdoria e Sassuolo-Milan; di domenica alle 21.00 Salernitana-Udinese e Venezia-Cagliari.