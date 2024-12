Serie A: il vento influenza Venezia-Como, al Penzo è 2-2

Venezia e Como non si fanno male nella tempesta: il drammatico scontro-salvezza, reso tale dalle condizioni meteo, termina 2-2. Il vento forte è un fattore al Penzo che, inoltre, vede i tifosi di casa entrare dopo una ventina di minuti per una contestazione in corso contro la società. Gli spalti quasi vuoti non giovano ai lagunari in avvio e il Como sfiora il gol: tiro di Strefezza "pompato" dal vento e Stankovic devia in corner. Al 16', però, ecco la rete del Venezia: Pohjanpalo devia involontariamente di tacco un tiro innocuo di Nicolussi Caviglia e spiazza Reina, gol assegnato alla mezzala. Il Como non sfonda in avanti, spreca con Fadera e Belotti e si va al riposo sull'1-0. La ripresa comincia dopo un confronto tra l'arbitro e i capitani: nonostante un autentico diluvio si sia aggiunto al vento, si prosegue. Il Como si risveglia e al 49' pareggia, con la goffa autorete di Candela: l'esterno va in tilt sul cross di van der Brempt e insacca nella sua porta l'1-1.