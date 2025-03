Serie A: il Venezia riacciuffa il Como al 95', sfuma il successo per Fabregas

Il Como è andato a segno in ciascuna delle ultime nove partite casalinghe in Serie A: record di match interni consecutivi a segno in una singola stagione per i lariani dal 1985/86 (serie di 11 in quel caso).

Il Como ha segnato 34 gol in questa Serie A e solo due volte ha fatto meglio dopo altrettante gare giocate in un singolo torneo di masima serie: 37 nel 1949/50 e 46 nel 1950/51 (34 anche nel 1951/52).

Il Venezia ha pareggiato tre gare di fila nella competizione (vs Lazio, Atalanta e Como) per la prima volta dal periodo tra marzo e aprile 1962 (quattro in quel caso, contro Bologna, Inter, Catania e Padova).

Contro il Venezia, Jonathan Ikoné ha preso parte al suo 50° gol nei Big-5 campionati europei (22G+28A); in aggiunta, quella del francese è la prima rete in Serie A a partire dal 21 aprile 2024 contro la Salernitana con la maglia della Fiorentina.

Prima di oggi (vs Venezia) l’ultima rete messa a segno “dalla panchina” da Jonathan Ikoné in Serie A risaliva al 22 ottobre 2022 (vs Inter in quel caso).

Solo contro il Lecce (cinque) il Como è imbattuto da più gare che con il Venezia in Serie A (quattro - 1V, 3N).

Solo il Venezia (24) ha perso più punti da situazione di vantaggio rispetto al Como in questo campionato (19, come l’Empoli, due dei quali proprio nel match vs lagunari).

Solo il Venezia (otto) ha subito più gol su rigore rispetto al Como nella Serie A in corso: sette, come l’Udinese.

Il Como ha pareggiato un match casalingo di campionato per la prima volta dal 30 novembre 2024 (1-1 vs Monza in quel caso).

Il Venezia non ha subito gol per otto primi tempi consecutivi in campionato solo per la seconda volta nella sua storia in Serie A: la 1ª nella stagione 1999/00, otto anche in quel caso.

Con il 72.4% di possesso palla in favore della formazione lariana, Como – Venezia è il match che ha visto la percentuale di possesso più alta per la squadra di casa nella prima frazione di gioco in questo campionato.