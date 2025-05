Serie A, il turno si chiude con Venezia-Fiorentina e Atalanta-Roma

La trentaseiesima e terzultima giornata di Serie A si chiude con Venezia-Fiorentina e Atalanta-Roma. Al Penzo, Di Francesco e Palladino provano ad approfittare dei risultati del weekend per restare in corsa per i rispettivi obiettivi: salvezza per i lagunari, Champions per i viola. L'occasione è però grossa anche per Ranieri al Gewiss: se batte Gasperini sale al quarto posto in solitaria a 180 minuti dalla fine del campionato.