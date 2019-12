Serie A: il Torino batte 2-1 la Fiorentina, altro ko per Montella

TORINO-FIORENTINA 2-1

Il Torino batte 2-1 la Fiorentina all'Olimpico Grande Torino e conquista la seconda vittoria consecutiva dopo quella di Marassi contro il Genoa. Crisi nera per la Viola, che rimedia il quarto ko di fila. La gara si sblocca al 22' quando Zaza, su cross di Ansaldi, la mette dentro di testa. Reazione Fiorentina nella ripresa ma al 27' Ansaldi si fa tutto il campo da solo e batte Dragowski. Nel 1' di recupero Caceres accorcia su grande azione di Chiesa ma non c'è più tempo. Gioia Toro, per la Viola buio pesto









































Successo per 2-1 dei granata firmato Zaza e Ansaldi















































LA PARTITA

Mazzarri deve rinunciare ancora a capitan Belotti, alle prese con una contusione all'anca. E allora spazio a Zaza dal 1', spalleggiato da Berenguer e Verdi. Per mettere fine alla striscia negativa di tre sconfitte consecutive, Montella può contare sul ritrovato Chiesa titolare. Sorpresa Ghezzal, Badelj parte dalla panchina. Comincia con una brutta notizia la gara per il Torino: dopo 10' De Silvestri esce dal campo zoppicando per un infortunio al ginocchio sinistro.Al suo posto Mazzarri manda in campo Ola Aina. Inizio blando da parte delle due squadre, ma intorno al quarto d'ora i granata aumentano la pressione verso la porta dei viola, in questa occasione in tenuta verde. Buona iniziativa di Verdi, che vede Zaza sul secondo palo, palla in angolo. E un attimo dopo Dragowski devia di piede la conclusione sempre del numero 11 di Mazzarri. Il vantaggio dei padroni di casa è nell'aria: è il 22' quando Ansaldi salta Ghezzal e cross in area, dove Zaza stacca tra Dalbert e Castrovilli e insacca. La reazione della Fiorentina non c'è: un paio di inIziative di Dalbert e Vlahovic ma senza convinzione. Dal canto suo il Torino si difende senza affanni e agisce in contropiede. Zaza ci prova dalla lunghissima distanza, Dragowski blocca.

Buon approccio della Fiorentina già a inizio ripresa, con Sottil in campo al posto di Ghezzal. Su angolo di Pulgar bella girata di testa di Vlahovic che però non trova lo specchio della porta. Insiste la squadra di Montella, con il Torino che ora fatica a uscire dalla propria metà campo. Ci prova l'ex Benassi, palla in curva. Poi due occasioni per gli ospiti in una sola azione con Vlahovic murato da Izzo e Sirigu che si oppone a Chiesa sulla ribattuta. E ancora il portiere granata para in tuffo la conclusione di Sottil. Ma nel momento di maggior forcing della Fiorentina, ecco il raddoppio del Torino. Merito di Ansaldi, che da calcio d'angolo per i viola va in fuga da solo e fulmina Dragowski di sinistro. Partita finita? Niente affatto, perché la Fiorentina tira fuori l'orgoglio: Sottil si divora il gol del 2-1, rimedia Caceres su bella azione di Chiesa. Ma per la Viola non è più tempo per riaggiustare la partita. Festeggia il Torino, che si porta a un punto dal Napoli e dal settimo posto. Per la Fiorentina è crisi nera, Montella comunque confermato.



LE PAGELLE

Ansaldi 7,5 - E' l'uomo partita. Regala l'assist per l'1-0 di Zaza e, nel momento più difficile per il Torino, firma il raddoppio su bella iniziativa personale.

Zaza 7 - Sblocca il match con il suo terzo centro in campionato ma non solo. Si sacrifica per la squadra e si batte fino alla fine.

Sirigu 6,5 - Un tempo da spettatore poi si fa trovare pronto con un'uscita coraggiosa su Chiesa e sul tentativo di Sottil. Caceres lo punisce nel finale ma non ha colpe.

Castrovilli 6,5 - L'unico della Fiorentina che nel primo tempo dà segni di reazione e che nella ripresa cerca di scuotere la squadra.

Chiesa 6 - Si sveglia troppo tardi. Bella l'azione che porta al gol di Caceres ma non basta a evitare un'altra sconfitta.

Ghezzal 5 - Montella lo schiera titolare un po' a sorpresa ma la prestazione è davvero impalpabile. E dopo 5' della ripresa viene sostituito.



IL TABELLINO

Torino-Fiorentina 2-1

Torino (3-4-2-1): Sirigu 6,5; Izzo 6, Nkoulou 6, Bremer 6,5; De Silvestri sv (10' Aina 6), Baselli 6,5, Rincon 6, Ansaldi 7,5; Berenguer 5 (13' st Meite 6), Verdi 7 (31' st Laxalt 6); Zaza 7. A disposizione: Ujkani, Rosati, Bonifazi, Millico, Djidji, Rauti. All.: Mazzarri 6,5.

Fiorentina (4-3-3): Dragowski 5,5; Caceres 6, Milenkovic 5,5, Ceccherini 5, Dalbert 5; Benassi 5, Pulgar 5, Castrovilli 6,5; Ghezzal 5 (5' st Sottil 5), Chiesa 6, Vlahovic 5 (33' st Pedro sv). A disposizione: Terracciano, Cerofolini, Badelj, Ranieri, Cristoforo, Eysseric, Lirola, Venuti, Zurkowski, Terzic. All.: Montella 5,

Arbitro: Giacomelli

Marcatori: 22' Zaza (T), 27' st Ansaldi (T), 46' st Caceres (F)

Ammoniti: Aina, Baselli, Rincon, Izzo (T), Chiesa, Caceres, Vlahovic (F)



LE STATISTICHE

Zaza ha tirato sei volte in questa partita, una sola volta in carriera in Serie A ha tentato più conclusioni: sette a settembre 2015 contro il Frosinone quando vestiva la maglia della Juventus.

Terzo assist di Federico Chiesa in questa Serie A, tra i giocatori ad aver servito almeno tre passaggi vincenti solo Kulusevski (cinque) e Luca Pellegrini (tre) sono più giovani di lui.

la Fiorentina ha trovato il primo tiro nello specchio al minuto 60, solo contro il Parma (67') aveva centrato per la prima volta in partita la porta avversaria più tardi in questa Serie A.

La Fiorentina ha collezionato 16 punti nelle prime 15 partite di questo campionato, negli anni 2000 è partita peggio solo nella stagione 2001/02.

Ansaldi ha segnato un gol e servito un assist nella stessa partita di Serie A per la prima volta in carriera.

La Fiorentina ha perso tutte le ultime quattro partite di campionato (due gol segnati), non registrava una striscia così lunga di sconfitte consecutive da aprile-maggio (cinque in quel caso).

Il Torino ha vinto tre delle ultime quattro partite in Serie A (1P), tante quante nelle precedenti 11 (2N, 6P).

Zaza ha segnato tre reti in questo campionato, tutte e tre sono arrivate tra le mura amiche.

Dei tre gol di Zaza, due sono arrivati di testa ed entrambi su assist di Ansaldi.

Primo gol di Caceres in questa Serie A, non segnava nel massimo campionato italiano da aprile 2018 quando vestiva la maglia della Lazio (v Fiorentina).

Erick Pulgar ha passato il pallone almeno una volta a tutti i 12 compagni che hanno disputato questa partita.