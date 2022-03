Serie A: il Sassuolo pareggia a Salerno, colpo salvezza dello Spezia

SERIE A

I neroverdi non vanno oltre il 2-2 all'Arechi con Scamacca e Traore: Djuric salva i granata. Motta batte 2-0 il Cagliari con Erlic e Manaj

Nella 29esima giornata di Serie A, il Sassuolo pareggia 2-2 in casa della Salernitana. Non bastano i gol di Scamacca (20') e Traoré (30'): i granata, inizialmente in vantaggio con Bonazzoli (8') riprendono i neroverdi, in dieci per il rosso a Raspadori, grazie a Djuric (81'). Colpo salvezza dello Spezia, che al Picco batte 2-0 il Cagliari con Erlic (55') e Manaj (74') e regala tre punti fondamentali a Thiago Motta. Le migliori foto di Salernitana-Sassuolo e Spezia-Cagliari Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images





Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images Ultime gallery Vedi tutte

SALERNITANA-SASSUOLO 2-2

All'Arechi va in scena la sfida dei rimpianti: del Sassuolo per il vantaggio sprecato e della Salernitana che, sopra di un uomo per metà ripresa, recupera solo parzialmente e non va oltre il 2-2, fallendo un'ottima occasione per centrare tre punti che sarebbero stati fondamentali. I granata passano all'8': Consigli non controlla il colpo di testa di Djuric destinato oltre la traversa e Bonazzoli è il più rapido ad avventarsi sul pallone, firmando da pochi passi l'1-0. Al 20', però, arriva il pareggio: cross di Kyriakopoulos dalla sinistra e colpo di testa di Scamacca, che lasciato completamente solo in area batte Sepe. La rimonta neroverde si completa alla mezz'ora con un altro capolavoro di Traore, che passa in mezzo a Coulibaly e Veseli e con un strepitoso destro a giro firma il 2-1 per gli uomini di Dionisi. Ad inizio ripresa, Nicola inserisce Zortea e Perotti per Veseli e Kastanos, ma sono ancora gli ospiti a rendersi pericolosi con Scamacca e Raspadori, che però al 59' lascia il Sassuolo in dieci. Eppure, gli emiliani vanno vicini due volte al tris con Frattesi, che colpisce la traversa al 77'. Quattro minuti dopo, però, ecco il pari con il colpo di testa di Djuric, che pareggia i conti. La Salernitana insiste ma non trova il gol nel finale: finisce 2-2, con gli uomini di Nicola che restano ultimi con 16 punti, a -2 dal Genoa. Il Sassuolo, invece, si porta a 40 e si conferma decimo in classifica.

SPEZIA-CAGLIARI 2-0

Vittoria fondamentale in chiave salvezza per lo Spezia, che batte 2-0 il Cagliari e si allontana sia dalla zona retrocessione che dalla formazione di Mazzarri. Al Picco, i liguri provano subito ad assaltare i sardi, e la prima occasione è infatti per i padroni di casa, con il sinistro di Agudelo facilmente bloccato, però, da Cragno, mentre per gli ospiti ci prova dal limite Deiola senza tuttavia spaventare Provedel. Al 35', la sfida sembra sbloccarsi: Dalbert interviene a gamba tesa su Erlic e causa il rigore per i padroni di casa assegnato dopo on-field review da Orsato, ma dal dischetto Verde si fa ipnotizzare da Cragno, bravissimo poi anche pochi minuti dopo su Agudelo. La formazione di Motta trova comunque il vantaggio ad inizio ripresa: angolo di Verde e zampata da distanza ravvicinatissima di Erlic, che sigla l'1-0. Motta chiude la partita grazie ai cambi: al 68', infatti, entrano Kovalenko e Manaj, che sei minuti dopo trova il gol che stende definitivamente i sardi dopo un'azione partita proprio dai piedi dell'ucraino. La rete taglia le gambe alla formazione di Mazzarri e Motta non rischia più: con questo 2-0, lo Spezia sale a 29 punti e si porta momentaneamente a +7 sul terzultimo posto del Venezia, mentre il Cagliari resta quartultimo a quota 25, a +3 sui lagunari che hanno però due partite in meno.

I TABELLINI

SALERNITANA-SASSUOLO 2-2

Salernitana (4-2-3-1): Sepe 6; Veseli 5,5 (1' st Zortea 6,5), Gyomber 5,5, Fazio 6, Ruggeri 5 (24' st Ranieri 6); Coulibaly 6, Ederson 5,5 (31' Radovanovic 6); Kastanos 6 (1' st Perotti 6,5), Bonazzoli 7, Verdi 5,5 (25' st Mousset 6); Djuric 7. A disp.: Belec, Coulibaly, Bohinen, Obi, Dragusin, Gagliolo, Mikael. All.: Nicola 6,5

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli 5,5; Muldur 6, Chiriches 5,5 (1' st Tressoldi 5,5), Ferrari 6, Kyriakopoulos 6,5; Frattesi 6 (44' st Harroui sv), Lopez 5,5; Berardi 5,5 (33' st Ayhan 6), Raspadori 5, Traore 7 (33' st Henrique 6); Scamacca 7 (24' st Defrel 6). A disp.: Pegolo, Zacchi, Magnanelli, Oddei, Ciervo, Peluso, Ceide. All.: Dionisi 5,5

Arbitro: Massimi

Marcatori: 8' Bonazzoli (SAL), 20' Scamacca (SAS), 30' Traore (SAS), 36' st Djuric (SAL)

Ammoniti: Berardi (SAS), Raspadori (SAS), Ruggeri (SAL), Ranieri (SAL), Lopez (SAS)

Espulsi: Raspadori al 14' st (SAS) per somma di ammonizioni

SPEZIA-CAGLIARI 2-0

Spezia (4-3-3): Provedel 6; Amian 6, Erlic 7, Nikolaou 6,5, Reca 6; Maggiore 6, Kiwior 6, Bastoni 6,5 (38' st Hristov sv): Verde 5,5 (23' st Manaj 7), Agudelo 6 (23' st Kovalenko 6,5), Gyasi 6 (46' st Ferrer sv). A disp.: Zoet, Zovko, Bourabia, Podgoreanu, Antiste, Sher, Nguiamba, Bertola. All.: Motta 7

Cagliari (3-5-2): Cragno 7; Goldaniga 5,5, Lovato 5,5 (26' st Keita 5), Altare 5,5; Bellanova 6, Deiola 5,5 (17' st Pereiro 6), Grassi 6, Baselli 5,5 (17' st Marin 5,5), Dalbert 5 (1' st Zappa 5,5); Pavoletti 5, Joao Pedro 5,5. A disp.: Aresti, Radunovic, Lykogiannis, Ceppitelli, Obert, Carboni. All.: Mazzarri 5

Arbitro: Orsato

Marcatori: 10' st Erlic, 29' st Manaj

Ammoniti: Pavoletti (C), Joao Pedro (C), Manaj (S), Goldaniga (C), Zappa (C)

Note: Verde (S) sbaglia un rigore al 36'

LE STATISTICHE

SALERNITANA-SASSUOLO

La Salernitana non ha vinto alcuna delle ultime 10 partite casalinghe di campionato, pareggiando le quattro più recenti: record negativi per il club campano in entrambi i casi in Serie A (gare senza vittoria e pareggi interni consecutivi).

La Salernitana ha pareggiato cinque delle ultime sei partite di campionato: più del doppio rispetto alle precedenti 21 di questo torneo (due).

La Salernitana incassa gol da 20 partite di campionato: record negativo tra le squadre presenti in questa Serie A.

Il Sassuolo è la squadra che ha segnato più reti nel 2022: 21 (Verona 19, Lazio 18).

Era dallo scorso dicembre che il Sassuolo non restava imbattuto per almeno cinque gare di fila in Serie A (sei in quel caso).

Federico Bonazzoli ha segnato un gol in quattro match di fila per la prima volta in carriera in Serie A - con sette marcature totali, questa è diventata la miglior stagione a livello realizzativo per il classe '97.

Soltanto Tammy Abraham e Ciro Immobile (entrambi sette) hanno segnato più gol di Gianluca Scamacca (sei) nel 2022.

A partire dalla scorsa stagione, soltanto Ciro Immobile (20), Domenico Berardi (19) e Duvan Zapata (18) hanno segnato a più squadre diverse rispetto a Gianluca Scamacca (17) in Serie A.

Hamed Traorè ha segnato tre gol nelle ultime cinque partite di campionato: tanti quanti quelli realizzati nelle precedenti 29 sfide di Serie A.

Hamed Traorè ha preso parte a quattro gol (tre reti, un assist) nelle ultime cinque partite di Serie A: aveva messo lo zampino soltanto in due marcature in tutte le precedenti 18 partite di questo campionato.

Tre dei quattro assist forniti da Georgios Kyriakopoulos in Serie A sono stati per Gianluca Scamacca.

Tre dei sei gol segnati da Milan Djuric in Serie A sono stati realizzati di testa, compresi gli ultimi due.

Quattro i gol segnati da Milan Djuric in Serie A: il doppio di quelli realizzati nella stagione 2014/15, con la maglia del Cesena, in 28 partite.

Giacomo Raspadori ha rimediato il primo cartellino rosso in 67 partite di Serie A.

50ª partita da titolare con la maglia del Sassuolo per Maxime Lopez, Mert Müldür e Georgios Kyriakopoulos contando tutte le competizioni.

SPEZIA-CAGLIARI

Lo Spezia ha ritrovato il successo dopo cinque gare (1N, 4P), il precedente successo in Serie A dei liguri era datato 23 gennaio (1-0 interno contro la Sampdoria).

Lo Spezia ha realizzato due reti contro il Cagliari; tante quante quelle arrivate nelle precedenti quattro partite di Serie A

Martin Erlic ha realizzato contro il Cagliari il secondo gol in questa Serie A; il precedente sempre in casa contro il Verona lo scorso 6 gennaio.

Martin Erlic ha segnato tra le mura amiche quatto dei suoi cinque gol realizzati in Serie A; quello odierno è stato il primo non realizzato di testa.

Rey Manaj ha segnato il quarto gol in questa Serie A, il terzo nelle ultime cinque gare giocate.

Daniele Verde ha servito oggi il quarto assist del suo campionato; il primo tra le mura amiche dopo quelli in trasferta contro (Milan, Genoa e Cagliari nella gara d’andata).

Il Cagliari ha chiuso una striscia di tre risultati utili consecutivi in trasferta (2V, 1N) e non perdeva una gara esterna in Serie A dallo scorso 16 gennaio (0-1 contro la Roma).

Il Cagliari ha subito gol in 29 delle ultime 30 partite di Serie A (unico clean sheet nel periodo quello contro il Verona lo scorso 30 novembre – 0-0). Dall’inizio di questa striscia (22 maggio 2021), nessuna formazione, tra quelle sempre presenti nel torneo, ha fatto peggio dei rossoblù.

Quello di Daniele Verde è stato il secondo calcio di rigore parato da Alessio Cragno in questa Serie A; il precedente lo scorso 12 dicembre su Lautaro Martinez.

Gaston Pereiro ha giocato la 50ª partita con la maglia del Cagliari in tutte le competizioni.

Daniele Verde ha giocato la 50ª partita con la maglia dello Spezia in tutte le competizioni.