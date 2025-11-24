Serie A, il regno del 3-5-2: perché in Italia domina ancora la difesa a tre

La Serie A è sempre stata un laboratorio tattico basato su organizzazione, equilibrio e lavoro senza palla. La difesa a tre si inserisce perfettamente in questa mentalità. Il grande rilancio moderno si deve ad Antonio Conte, che nel 2011–12, alla Juventus, rispolverò il 3-5-2 costruendo la leggendaria “BBC” (Barzagli–Bonucci–Chiellini) andando a contendere al Milan di Allegri, e poi a vincere, lo scudetto. Da lì, il sistema è tornato di moda: solido, leggibile, ma tremendamente efficace se interpretato con disciplina e fisicità. In tempi più recenti, Simone Inzaghi – prima alla Lazio e poi all’Inter – ha preso l’eredità contiana e l’ha evoluta: un 3-5-2 meno rigido, più fluido, capace di trasformarsi durante la partita senza perdere equilibrio. Il successo dei due tecnici ha creato un effetto domino: allenatori, direttori sportivi e perfino scuole calcio hanno iniziato a vedere nella difesa a tre un riferimento stabile. Senza dimenticare Gasperini e i suoi successi a vari livelli prima con il Genoa, poi con l'Atalanta e ora con la Roma.