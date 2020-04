Serie A, il possibile calendario della ripresa: 20 maggio i recuperi, finale a inizio luglio

SERIE A

In attesa di notizie confortanti dal fronte sanitario la Serie A continua a studiare il calendario della possibile ripresa. Le date, naturalmente, sono ancora ipotetiche. Tutto dipenderà dall'evolversi della pandemia di Covid-19 in Italia, ma nel frattempo si cominciano ad elaborare gli scenari futuri, sulla base delle indicazioni arrivate nei giorni scorsi dai vertici del calcio nazionale ed europeo: ripartenza il 20 maggio con i recuperi della 25esima giornata (tra cui Inter-Sampdoria), poi tour de force con partite ogni 3 giorni per chiudere il 2 luglio. Quindi, eventualmente, spazio alle coppe europee.

L'ultima assemblea di Lega ha ribadito che si potrà tornare a giocare solamente quando le condizioni sanitarie lo consentiranno, ma è comunque fondamentale darsi degli orizzonti temporali. Quella di mercoledì 20 maggio è al momento la data più vicina nella quale è ipotizzabile una ripresa dell'attività agonistica, come indicato anche dal presidente del Coni, Malagò. In quest'ottica gli allenamenti sul campo dovrebbero ricominciare a inizio maggio, per garantire ai calciatori almeno due-tre settimane di preparazione atletica. La Uefa ha già fatto sapere che ha intenzione di dare la priorità ai tornei nazionali, dicendosi disposta a ultimare Champions ed Europa League anche in piena estate. In questo modo si potrebbe giocare ogni tre giorni senza dover pensare alle coppe e si arriverebbe al gran finale tra mercoledì 1 e giovedì 2 luglio.

IL CALENDARIO IPOTETICO NEL DETTAGLIO

20 maggio - recuperi 25ª giornata

23-24 maggio - 27ª giornata

27-28 maggio - 28ª giornata

30-31 maggio - 29ª giornata

3-4 giugno - 30ª giornata

6-7 giugno - 31ª giornata

10-11 giugno - 32ª giornata

13-14 giugno - 33ª giornata

17-18 giugno - 34ª giornata

20-21 giugno - 35ª giornata

24-25 giugno - 36ª giornata

27-28 giugno - 37ª giornata

1-2 luglio - 38ª giornata