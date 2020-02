Serie A: il Genoa risponde al Lecce, il Bologna chiude in nove e crolla 3-0 al Dall'Ara

BOLOGNA-GENOA 0-3

Colpaccio del Genoa, che va a vincere per 3-0 al Dall'Ara contro il Bologna e ottiene tre punti pesanti in chiave-salvezza, soprattutto dopo il successo del Lecce sulla Spal. Apre le marcature Soumaoro (28'), raddoppia in contropiede Sanabria (44') dopo che il Bologna era rimasto in dieci per il rosso a Schouten. Nel finale emiliani in nove per l'espulsione di Denswil, che provoca il rigore del 3-0, trasformato da Criscito. Genoa, colpaccio a Bologna

















































Tre gol e tre punti d'oro degli uomini di Nicola in chiave salvezza























































LA PARTITA

Se il Bologna non ha problemi di classifica e può tutto sommato permettersi una battuta d'arresto (anche se Mihajlovic non sarà d'accordo), il Genoa deve assolutamente vincere per non lasciarsi scappare il Lecce e allungare su Brescia e Spal. Obiettivo centrato alla grande, con un perentorio 3-0 su un campo difficile come il Dall'Ara.

La gara comincia con un canovaccio ben delineato: il Bologna propone, il Genoa riparte. Gli emiliani tentano di imbastire qualche azione offensiva ma i rossoblu di Nicola si difendono bene. L'allenatore genoano conferma il 3-5-2: al netto degli infortuni di Ghiglione e Schöne, assenti forzati, l'unico cambio tra i titolari rispetto alla gara con il Cagliari è l'inserimento di Pandev per Pinamonti. Il macedone, però, alza bandiera bianca al 13' dopo una botta al ginocchio e lascia posto al giovane scuola Inter. Il resto degli episodi va tutto a favore del Grifone, che sfiora il vantaggio già al 24', con Skoruspki fenomenale nel respingere un colpo di testa di Sanabria. Quattro minuti più tardi il Genoa passa sugli sviluppi di un calcio piazzato: Radovanovic pesca Masiello in posizione regolare, il tiro cross dell'ex atalantino è deviato in porta da Soumaoro, bravo a beffare un difensore esperto come Danilo. Se per il Bologna la strada è in salita, dopo l'espulsione di Schouten (prima ammonito per un fallo con il piede a martello su Behrami, poi espulso dopo il consulto con il Var) diventa il Mortirolo. Da percorrere con le ruote sgonfie, visto anche il 2-0 firmato da Sanabria al 44': il paraguayano parte in contropiede dalla sua metà campo, supera Danilo e batte Skorupski con un diagonale che il portiere può solo toccare.

Poco prima della ripresa Sturaro scaglia un destro che Skorupski devia in corner: è solo grazie al polacco che Mihajlovic, imbufalito con l'arbitro Massa al 45', può andare al riposo sotto “solo” di due reti. Il terzo rosso diretto subito in campionato dal Bologna (solo il Milan ha fatto peggio, con quattro) compromette anche la ripresa, che comunque viene affrontata con coraggio dai rossoblù: Mihajlovic tenta il tutto per tutto inserendo Skov Olsen e Dominguez per Bani e Orsolini, schierandosi con uno strano 3-3-3, che poi diventa un 3-2-4 con l'ingresso di Juwara al posto di Svanberg. Il tecnico serbo chiede forse troppo: i suoi difensori vengono spesso lasciati da soli contro le ripartenze del Grifone e non possono permettersi la minima ingenuità. La commette Denswil a gara già decisa. Controllo sbagliato che favorisce l'inserimento di Sturaro, l'olandese stende il centrocampista in area, si fa espellere e provoca il rigore trasformato da Criscito (90'): peggio non gli poteva andare. Va invece bene al Genoa, che non vinceva in trasferta con tre gol di scarto in campionato dal maggio 2015 (contro l'Atalanta) e ha tenuto la porta chiusa in tre delle ultime quattro partite. Con questi numeri, salvarsi non è impossibile, Lecce o non Lecce.

LE PAGELLE

Skorupski 7 - La parata sul colpo di testa di Sanabria è fuori scala, si ripete con un intervento più ordinario, ma non scontato, su Sturaro. Incolpevole sulle tre reti.

Danilo 5 - Male nelle prime due reti: il brasiliano si lascia anticipare da Soumaoro sull'1-0 e temporeggia troppo sul contropiede del raddoppio.

Schouten 4,5 - Sotto di un gol, l'ultima cosa da fare è rischiare sanzioni con interventi stupidi. L'olandese con il suo intervento con il piede a martello non solo lascia in dieci il Bologna ma avrebbe potuto fare seriamente male a Behrami.

Soumaoro 7 - Che acquisto questo centrale in prestito dal Lille, squadra di cui era anche capitano. Possente fisicamente, non facilmente superabile nell'uno contro uno, conferma quanto di buono fatto con il Cagliari con una prestazione ordinata, condita dal primo gol in Italia.

Sanabria 7 - Solo un grande Skorupski gli nega la rete al 24', si rifà in chiusura di primo tempo con il contropiede del 2-0. Per lui è il terzo gol in stagione: tutte le reti sono arrivate sotto la gestione di Nicola, che evidentemente sa come utilizzarlo al meglio.

Sturaro 6,5 - Da sottolineare anche la prestazione del centrocampista: impegna Skorupski con un destro potente nel primo tempo, il suo dinamismo consente al Genoa di non soffrire mai e, anzi, si guadagna il rigore del 3-0.



IL TABELLINO

BOLOGNA-GENOA 0-3

Bologna (4-3-3): Skorupski 7; Tomiyasu 5,5, Bani 5,5 (16' st Dominguez), Danilo 5, Denswil 4,5; Poli 5, Schouten 4,5, Svanberg 5,5 (34' st Juwara sv); Orsolini 5,5 (16' st Skov Olsen 6), Palacio 6,5, Barrow 6. A disposizione: Da Costa, Sarr, Mbaye, Corbo, Stanzani. All. Mihajlovic 5,5.

Genoa (3-5-2): Perin 6; Biraschi 6, Soumaoro 7, Masiello 6,5; Ankersen 5 (1' st Goldaniga 6), Behrami 6, Radovanovic 6 (30' st Cassata 6), Sturaro 6,5, Criscito 6,5; Pandev sv (13' Pinamonti 6), Sanabria 7. A disposizione: Ichazo, Marchetti, Zapata, Barreca, Jagiello, Eriksson, Destro, Favilli. All.: Nicola 7.

Arbitro: Massa

Marcatori: 28' Soumaoro, 44' Sanabria, 45' st rig. Criscito

Ammoniti: Dominguez (B); Ankersen (G), Goldaniga (G), Sturaro (G), Soumaoro (G), Cassata (G)

Espulsi: 34' Schouten (B), 44' st Denswil (B) per doppia ammonizione.

LE STATISTICHE

Era da gennaio 2019 contro l’Empoli che il Genoa non vinceva un match in trasferta in Serie A (dieci sconfitte e undici pareggi da allora).

Con Davide Nicola in panchina il Genoa ha vinto tre delle ultime sei gare di Serie A; tanti successi quanti ottenuti nelle precedenti 31 partite di campionato.

Il Genoa non vinceva con tre gol di scarto in Serie A lontano dal Ferraris da maggio 2015 contro l'Atalanta.

Era da gennaio 2019 contro il Frosinone che il Bologna non perdeva un match casalingo di Serie A con almeno tre gol di scarto.

Sanabria ha segnato tre gol nelle ultime sei presenze in Serie A, tanti quanti nelle precedenti 27.

Tutti e tre i gol di Antonio Sanabria in questo campionato sono arrivati in trasferta (due nelle ultime due).

Dalla stagione 2015/16 ad oggi il Genoa e il Bologna (36 a testa) sono le due formazioni che hanno rimediato più espulsioni nei Top-5 campionati europei.

Quello di Schouten è il terzo rosso diretto rimediato dal Bologna in questa Serie A. Solo il Milan (quattro) ne conta di più nel campionato in corso.

Soumaoro è il quarto franccese a realizzare un gol con la maglia del Genoa in Serie A dopo De Maio, Konko e Ntcham.

Sesto gol di Criscito in questo campionato, almeno il doppio in più rispetto a qualsiasi altra sua stagione in Serie A.

Criscito ha realizzato 7 degli 8 rigori calciati in Serie A.

Quello di Andrea Masiello contro il Bologna è il suo quinto assist in Serie A. Non forniva un passaggio vincente in un match di campionato da maggio 2019, con la maglia dell'Atalanta contro la Juventus.